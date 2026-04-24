ஓட்டு போடாத நெல்சன்-லோகேஷ்! ஜனநாயக கடமை செய்யாதவர்களுக்கு..ஜனநாயகனில் கேமியோ எதற்கு?

சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இந்த தேர்தலில், 2021 தேர்தலை விட கணிசமாக வாக்குப்பதிவானது உயர்ந்திருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்காத பிரபலங்கள் குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
சட்டமன்ற தேர்தல் 2026:
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான நேற்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்றது. இந்த தேர்தலில் இளம் வாக்காளர்கள் முதல், 90 வயதை கடந்த முதியவர்கள், வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த தமிழர்கள் என பல பேர் வாக்களித்தனர். தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக சுமார் 85 சதவீதம் வரை வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த தேர்தல், இதற்கு முந்தைய 5 ஆண்டுகளில் இருந்த தேர்தலை விட பல மடங்குகள் விறுவிறுப்பாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் நடைப்பெற்றது. இது மாற்றத்திற்கான தேர்தலாக இருக்குமா? அல்லது மக்கள் அதே கட்சி தொடர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களா? என்பது மே 4ஆம் தேதி தெரிந்து விடும்.
செலிப்ரிட்டிகள் ஓட்டு!
தேர்தல் வாக்குப்பதிவு, நேற்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை நடைப்பெற்றது. இதையடுத்து, பிரபலங்கள் பல பேர் காலையில் இருந்து மாலை வரை பல பேர் லைனில் நின்று வாக்களித்தனர். நடிகர் அஜித்குமார், தனது வாக்கினை திருவான்மியூர் தொகுதியில் பதிவு செய்தார். வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே தனது வாக்கை செலுத்தினார். கூட்டம் கூடிவிட்டால் இடையூறு ஏற்படும் என்ற காரணத்தால் அவர் முன்கூட்டியே வாக்கு செலுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. ரஜினிகாந்த் செளந்தர்யாவுடன் வந்து வாக்களித்தார். கமல்ஹாசன், ஸ்ருதிஹாசனுடன் வந்து வாக்களித்தார். சிம்பு, விக்ரம், பிரசன்னா, சிவகார்த்திகேயன், த்ரிஷா உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் தங்களின் வாக்கினை செலுத்தினர். இதில், நடிகர் ரவி மோகன் காலையில் திருப்பதிக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு மாலை சென்னைக்கு வந்து வாக்களித்தார். இதையடுத்து, இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்காத இரண்டு பிரபலங்கள் குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றர்.
நெல்சன்-லோகேஷ் கனகராஜ் வாக்களிக்கவில்லையா?
செலிப்ரிட்டிகள் எங்கெல்லாம் வந்து வாக்களித்தார்களோ, அங்கெல்லாம் இருந்து பல செய்தி நிறுவனங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்தன. இதில் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்த சிபி ராஜ், ஜெய் உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் வருகை முக்கியமாக பார்க்கப்பட்டது. விஜய்யை ‘அண்ணா’ என்று உரிமையுடன் அழைக்கும் அட்லீயும் தனது தொகுதியில் இருக்கும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தார். ஆனால் அவருக்கு நெருக்கமான 2 பேர், வாக்களிக்க வரவில்லை என்று கூறப்பபடுகிறது.
நெல்சன் திலீப்குமார், விஜய்யை வைத்து பீஸ்ட் படத்தை எடுத்திருக்கிறார். லோகேஷ் கனகராஜ் விஜய்யை வைத்து, மாஸ்டர் மற்றும் லியோ உள்ளிட்ட படங்களை எடுத்திருக்கிறார். இவர்கள் இருவருமே வாக்களிக்க வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகனில் கேமியோ எதற்கு?
ஜனநாயகன் திரைப்படம், விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாகும். இந்த படம் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனையால் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. ஜனவரியிலேயே இந்த படத்தை வெளியிட எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தது. ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் பல சர்ப்ரைஸான அம்சங்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று, விஜய்க்கு நெருக்கமான இயக்குநர்களான லாேகேஷ் கனகராஜ், நெல்சன் திலீப்குமார் மற்றும் அட்லீ ஆகியோர் வரும் காட்சி. இவர்கள் மூவரும் கேமியோவில் வரும் காட்சி, இணையத்தில் படம் கசிந்த பின்பு வைரலானது. அதில் மூவரும் விஜய்யிடம் கேள்வி கேட்கும் பத்திரிகையாளர்களாக நடித்திருப்பர். அவர்கள் விஜய்யிடம், “மாற்றம் வருமா சார்?” என்று கேட்க, அதற்கு விஜய், “மாற்றம் வரணும்னா, நாம மாறனும்” என்று டைலாக் பேசியிருப்பார். இதுதான், படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் காட்சியும் கூட.
லோகேஷ் கனகராஜும் நெல்சன் திலீப்குமாரும் வாக்களிக்காதது குறித்து பேசும் நெட்டிசன்கள், “ஜனநாயக கடமையை செய்யாத உங்களுக்கு..ஜனநாயகன் படத்தில் கேமியோ எதற்கு?” என்று கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், “மாற்றம் வருமான்னு கேட்டா மட்டும் பத்தாது, வந்து வாக்களிக்க வேண்டும்” என்றும் கூறி வருகின்றனர். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இப்படி இருவரையும் இணையத்தில் வறுத்தெடுத்து வருவதே விஜய் ரசிகர்கள்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது நடைபெற்றது?
பதில் : ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று நடைபெற்றது.
கேள்வி : இந்த தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் எவ்வளவு?
பதில் : சுமார் 85% வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.
கேள்வி : இந்த தேர்தல் ஏன் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது?
பதில் : தேர்தலை விட அதிகமான வாக்குப்பதிவு மற்றும் அதிக
கேள்வி : பிரபலங்களில் யார் யார் வாக்களித்தனர்?
பதில் : அஜித்குமார், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சிம்பு, விக்ரம், சிவகார்த்திகேயன், த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலர் வாக்களித்தனர்.
