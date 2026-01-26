ரஜினி-கமல் படத்திலிருந்து விலகியது ஏன்? உடைத்து பேசிய லோகேஷ் கனகராஜ்!

Reason Lokesh Kanagaraj Quit Rajinikanth Kamal Film : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக இருப்பவர் லோகேஷ் கனகராஜ். இவரை சுற்றி, கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் வலம் வந்ததை தொடர்ந்து அதற்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கும் வகையில் தற்போது பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்திருக்கிறார்.
லோகேஷ் கனகராஜை சுற்றி வந்த சர்ச்சைகள்:
லோகேஷ் கனகராஜ், கூலி படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் செய்த நாள் முதல் அவரை சுற்றி பல்வேறு சர்ச்சைகள் வலம் வர ஆரம்பித்தன. காரணம், பெரிய ஹைப் உடன் எடுக்கப்பட்ட கூலி படம், ரிலீஸிற்கு பின் பெரிதாக விமர்சிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, அவர் கையில் இருக்கும் 2-3 ப்ராஜெக்ட்களும் கை நழுவி போனதாக தகவல் வெளியாகின. அமீர் கான் உடனான ‘இரும்புக்கை மாயாவி’ கதை இருக்கும் திரைப்படம், மற்றும் ரஜினி-கமல் இனையும் படம் உள்ளிட்ட ப்ராஜெக்ட்களில் இருந்து இவரை தூக்கி விட்டதாக பலர் புயலை கிளப்பினர். இதையடுத்து, தன்னை பற்றி வெளிவந்த அனைத்து சர்ச்சைகளுக்கும் சமீபத்திய பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் பதில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
கமல்-ரஜினி படம்:
கமல், ரஜினி ஒன்றாக ஒரு படத்தில் நடிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இதையடுத்து, இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குவதாக இருந்ததாகவும், கூலி படம் பெரிதாக சறுக்கியதால் இந்த படத்தை லோகேஷ் இயக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்துள்ள லோகேஷ் கனகராஜ், “ரஜினி கமல் படத்தில் முதலில் நான் தான் இருந்தேன். அவர்கள் ஃபீல் குட் படம் எதிர் பார்த்தனர். என்னால் அப்படி கதை எழுத முடியாது. அதனால் விலகினேன்” என்று விலகியதற்கான காரணத்தை கூறியிருக்கிறார்.
அன்ஃபாலோ செய்தாரா?
லோகேஷ் கனகராஜ், ரஜினியையும் கமலையும் ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் அன்ஃபாலோ செய்ததாக தகவல் வெளியானது. இது குறித்து பேசிய லோகி, “இப்படிப்பட்ட வதந்திகள் உண்மையல்ல. என் அம்மாவிற்கு ட்விட்டர் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது, அவர் என்னிடம் போன் செய்து ‘ஏன் அன்ஃபாலோ செய்தாய்?’ என கேட்கிறார். 2 வருடம் முன்னர் தெரியாமல் ஒரு ட்வீட்டை லைக் செய்ததற்கே நான் படாத பாடு பட்டேன். நான் அவர்கள் இருவருடன் நடித்ததையே பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன்” என்று பேசியிருந்தார்.
கைதி 2 என்ன ஆச்சு?
லோகேஷ் கனகராஜ், கூலி படத்தை அடுத்து கைதி படத்தின் 2ஆம் பாகத்தை இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அவர் திடீரென அல்லு அர்ஜுனுடன் படத்தில் இயக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இதையடுத்து, கைதி 2 என்ன ஆனது என்பது குறித்த கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்தது. இது குறித்து ‘வா வாத்தியார்’ ரிலீஸ் சமயத்தில் கார்த்தியிடம் கேட்ட போது “கைதி 2 குறித்து நீங்கள் லோகேஷ் கனகராஜிடம்தான் கேட்க வேண்டும்” என்று கூறினார். இதனால், இந்த படம் வருமா வராதா என்கிற கேள்வி எழுந்தது. இதற்கு பதிலளித்த லோகேஷ், “என்னுடைய அடுத்த படம் கைதி 2 தான். அல்லு அர்ஜுன் படம் முடிந்ததும் கைதி 2 தொடங்கும்” என்று கூறியிருக்கிறார். இதனால், கண்டிப்பாக கைதி 2 வரும் என லோகேஷ் கனகராஜ் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
“என் படத்தில் போதை பொருளை ப்ரமோட் செய்கிறேனா?”
“லோகேஷ் கனகராஜ், அவரது படத்தில் நிறைய வன்முறைகளை காண்பிக்கிறார், போதை பொருளை உபயோகிக்க ப்ரமோட் செய்கிறார் என்பது போன்ற பிரச்சனைகள் சர்ச்சைகள் வருகின்றதே, அதற்கு உங்களது பதில் என்ன?” என்று அவரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த லோகி, “என் படத்தில் அதிக வன்முறையா? நான் விருமாண்டி பார்த்து வளர்ந்தவன். ரசிகர்கள் பல வெப் தொடர்கள் பார்க்கிறார்கள். ரசிகர்களை கவர்வது இன்று மிகவும் கடினம். அது வன்முறை இல்லை. ஆக்சன் படம் தான். நான் எங்குமே போதைபழக்கதை ஊகுவிக்கவில்லை. எனக்கு கிடைத்த நடிகர்கள் மூலம் முடிந்தவரை Say no to drugs தான் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
