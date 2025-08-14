English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திண்டுக்கல் மக்களுக்கு ஏமாற்றம் - ஒரு திரையரங்கில் ஒரு திரையில் மட்டும் வெளியாகும் கூலி

Coolie Movie Update: திண்டுக்கல்லில் கூலி படம் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், ஒரே ஒரு திரையரங்கில் உள்ள ஒரே ஒரு திரையில் மட்டுமே கூலி படம் முதல் காட்சி அனுமதியானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 14, 2025, 11:06 AM IST
  • சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.
  • கலைப் பயணத்தில் 50வது ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளார்.

Trending Photos

EPS Pension: ரூ.58,000 அடிப்படை ஊதியம், 29 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon13
Eps Pension
EPS Pension: ரூ.58,000 அடிப்படை ஊதியம், 29 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Eps Pension
EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்
லவ்வர் பாய் விஜய் தேவரகொண்டாவின் காதல் கதைகள்!
camera icon5
VijayDeverakonda
லவ்வர் பாய் விஜய் தேவரகொண்டாவின் காதல் கதைகள்!
திண்டுக்கல் மக்களுக்கு ஏமாற்றம் - ஒரு திரையரங்கில் ஒரு திரையில் மட்டும் வெளியாகும் கூலி

Coolie Movie Update: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், அமீர் கான், நாகார்ஜுனா, ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், சவுபின் சாஹிர், உபேந்திரா என மெகா கூட்டணியில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் கூலி. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். கலாநிதி மாறனின் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது. தற்போது இந்த திரைப்படம் உலகெங்கும் திரையரங்கில் இன்று பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.

திரையுலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், தனது கலைப் பயணத்தில் 50வது ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளார். இந்த சிறப்பான தருணத்தில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள கூலி திரைப்படம் இன்று வெளியாகி உள்ளது. மறுபுறம் ரசிகர்கள் கூலி திரைப்படத்தின் ரிலீசை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

வெளிநாடுகளில் திரையிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திரைப்படம் பார்த்த பார்வையாளர்கள் தங்கள் முதல் கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில், குறிப்பாக X (முன்பு ட்விட்டர்) தளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். 

இதனிடையே Coolie படம் சிறப்பாக உள்ளதாக பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக இந்த படத்தின் இண்டர்வல் திருப்பம் சிறப்பாக உள்ளது என்றும் படத்தின் இண்டர்வல் சிறந்த இண்டர்வல் என்று கூறப்பட்டு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி கூலி படத்தின் முதல் பாதி கொஞ்சம் சுமாராக இருந்தாலும், இன்டர்வலுக்கு பிறகு இருக்கும் காட்சிகள் வேகம் பெறுவதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக  படத்தின் கிளைமேக்ஸ் சிறப்பாக உள்ளது என்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் தற்போது திண்டுக்கல்லில் கூலி படம் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், சற்று ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது.

திண்டுக்கல்லில் மொத்தமாக மூன்று திரையரங்குகள் 8 திரைகள் உள்ளது. 8 திரையிலும் கூலி படம் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், இதில் ஒரே ஒரு திரையரங்கில் உள்ள ஒரே ஒரு திரையில் மட்டுமே கூலி படம் முதல் காட்சி அனுமதியானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மற்ற திரையரங்குகளில் மதியம் 12.30 மணிக்கு கூலி படத்தின் முதல் காட்சியானது திரையிடப்பட உள்ளது. இதனால் திண்டுக்கல்லில் உள்ள ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

திரையிடப்பட்ட ஒரு திரையரங்கின் முன்பு ரசிகர் ஒன்று கூடி வெடி வெடித்து, தாரை தப்பட்டை அடித்து நடனமாடி கொண்டாடினர்.

மேலும் படிக்க | Coolie Release : கூலி படம் எப்படியிருக்கு? விமர்சனம், ரசிகர்கள் கருத்து, இன்னும் பல அப்டேட்ஸ் இதோ..

மேலும் படிக்க | வெளியானது கூலி படத்தின் முதல் ரிவியூ! இடைவெளியில் இருக்கும் ட்விஸ்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CoolierajinikanthLokesh KanagarajdindigulCoolie review

Trending News