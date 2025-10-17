English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பைசன் Vs டீசல் Vs ட்யூட் : 3-ல் எந்த படம் நல்லாயிருக்கு? தீபாவளி வின்னர் யார்?

பைசன் Vs டீசல் Vs ட்யூட் : 3-ல் எந்த படம் நல்லாயிருக்கு? தீபாவளி வின்னர் யார்?

Bison Diesel Dude Which One Diwali Winner : தீபாவளியை முன்னிட்டு,  இன்று ஒரே நாளில் மூன்று படங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. இதில், எந்த படத்தை முதலில் பார்க்கலாம்?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 17, 2025, 12:25 PM IST
  • தீபாவளி 2025 படங்கள்
  • ஒரே நாளில் மூன்று படங்கள் ரிலீஸ்..
  • எது தீபாவளி வின்னர்?

பைசன் Vs டீசல் Vs ட்யூட் : 3-ல் எந்த படம் நல்லாயிருக்கு? தீபாவளி வின்னர் யார்?

Bison Diesel Dude Which One Diwali Winner : அனைத்து வருடமும் பொங்கல், தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பல படங்கள் ரிலீஸாவதுண்டு. வழக்கமாக, தீபாவளிக்கு ரஜினி, விஜய், அஜித் என்று டாப் ஹீரோக்களின் படங்கள் வெளியாகும். இம்முறை, ஒரு மாற்றத்திற்காக வளர்ந்து வரும் இளம் ஹீரோக்களின் மூன்று படங்கள் வெளியாகின்றன. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ட்யூட்:

பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் மமிதா பைஜூ நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம், ட்யூட். இந்த படத்தை, புதுமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்குகிறார். இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் சரத்குமார், நேஹா ஷெட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

லவ் டுடே, டிராகன் உள்ளிட்ட வித்தியாசமான படங்களில் ஹீரோவாக நடித்த பிரதீப் ரங்கநாதன், இந்த படத்தையும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளதால் ரசிகர்கள் இதன் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு வைத்துள்ளனர்.

பைசன் காளமாடன்:

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் படம், பைசன். இந்த படத்தில், துருவ் விக்ரம் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். கபடி வீரர் ஒருவரின் உண்மை வாழ்க்கையை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம், இதுவாகும்.

பைசன் படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்திருக்கிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் ரஜிஷா விஜயன் நடித்துள்ளார்.

டீசல்: 

ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் உருவான படம், டீசல். பார்க்கிங், லப்பர் பந்து உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் ஹிட் கொடுத்த அவரது அடுத்த படத்தை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் இருக்கின்றனறர். டீசல் படத்தை சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கியிருக்கிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன்னர், டீசல் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ஹரிஷ் கல்யாண், “இது என்ன பெரிய ஹீரோ படமா? எந்த தைரியத்தில் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்கிறீர்கள் என படத்தின் தயாரிப்பாளரை ஒருவர் கேட்டனர் அது எனக்கு மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. நல்ல படமாக இருந்தால், எது வேண்டுமானாலும் தீபாவளிக்கு வரலாம். இது நல்ல கதை, ஆடியன்ஸான உங்களைத்தான் நம்புகிறேன்” என்று கூறியிருந்தார்.

மூன்றுக்கும் வந்துள்ள விமர்சனங்கள்..

டீசல்: ஹரிஷ் கல்யாண் டீசல் திரைப்படத்தில் ரக்கட் பாயாக நடித்திருப்பதாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார். படத்தின் இசையும், விஷுவல்ஸும் நன்றாக இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

அதுல்யா, தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நடிப்பை கொடுத்திருப்பதாகவும், அவரது கதாப்பாத்திரத்திற்கு ஆழமான impact கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

டீசல் திரைப்படன் பத்திரிகையாளர்களுக்கான ஷோ, சமீபத்தில் நடந்தது. இதை பார்த்தவர்கள், படம் சுமாராக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தனர்.

பைசன் : இந்த படத்தை பார்த்த ஒருவர், “துருவ் விக்ரம் தனது முழு முயற்சியையும் சிறந்த நடிப்பில் வெளிப்படுத்துகிறார். பசுபதி வேடம் மாநில விருது மற்றும் தேசிய விருது பரிந்துரைகளுக்காகக் காத்திருந்தது நிச்சயம்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

பைசன் திரைப்படத்தை பார்த்த ஒருவர், இந்த படத்திற்குதான் அதிக பாசிடிவ் ரிவ்யூ வந்திருப்பதாக கூறி இருக்கிறார்.

பைசன் படத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்கான ஷோவும் சமீபத்தில் நடந்தது. அதை பார்த்தவர்கள், படம் ஓகே-வாக இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

ட்யூட்: இந்த படத்திற்கு, பிரதீப்பின் பர்ஃபாமன்ஸ், படத்தில் பயங்கரமாக இருப்பதாக படம் பார்த்த ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அவரது எனர்ஜி திரையில் நன்றாக இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார். 

படத்தின் ஸ்கிரீன் ப்ளே, மிகவும் எண்டெர்டெயினிங் ஆக இருக்கும் என்றும், பிரதீப்பின் ஆட்டிட்ட்யூட் நன்றாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். சாய் அப்யங்கரின் இசையையும், பாடலையும் அவர் பாராட்டியிருக்கிறார். 5க்கு 3.5 மார்க்கையும் அவர் கொடுத்துள்ளார். 

தீபாவளி வின்னர் யார்?

படத்தை பார்த்தவர்கள், ட்யூட் படம் தீபாவளி வின்னராக இருக்கலாம் என்று கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், இதனை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | Dude X Review: பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சரவெடி, செகண்ட் ஆஃப் எப்படி?

மேலும் படிக்க | அரசன் ப்ரேமோ : நேற்று தியேட்டரில் ரிலீஸ்..இன்று யூடியூபில் ரிலீஸ்! வீடியோ இதோ..

Diwali 2025 MoviesDiwali WinnerBisonDieselDude

