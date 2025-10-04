English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளி 2025க்கு ரிலீஸ் ஆகும் 3 முக்கிய தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Diwali 2025 Tamil Movie Releases : இந்த வருட தீபாவளிக்கு என்னென்ன படங்கள் எல்லாம் வெளிவருகிறது என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:57 AM IST
  • தீபாவளி 2025 படங்கள்
  • அனைத்தும் அக்.17 அன்று வெளியாகிறது
  • முழு லிஸ்ட் இதோ

தீபாவளி 2025க்கு ரிலீஸ் ஆகும் 3 முக்கிய தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Diwali 2025 Tamil Movie Releases : வருடா வருடம், பெரிய பண்டிகைகள் அல்லது விடுமுறை நாட்களை குறிவைத்து வரிசையாக படங்கள் வெளியாவது வழக்கம். இந்த வருட தொடக்கத்திலேயே, பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் சில வெளியாகி விட்டன. இருப்பினும் இந்த வருடத்தில் சில எதிர்பார்ப்புக்குரிய படங்கள் வெளியாக லைனில் ரெடியாக காத்து நிற்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும், வரும் தீபாவளிக்கு எந்தெந்த படங்கள் வெளியாகும் என்பதையும், இங்கு பார்ப்போம்.

பைசன்:

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், பைசன். இந்த படத்தில், துருவ் விக்ரம் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக, அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்திருக்கிறார்.

முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் லால், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன், ஹரி கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்திற்கு நிவாஸ்.கே.பிரசன்னா இசையமைத்திருக்கிறார். சமீபத்தில், இப்படத்திலிருந்து ‘காளமாடன்’ என்கிற பாடல் வெளியானது. 

பைசன் திரைப்படம், அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது. கபடி ஆடும் ஒரு இளைஞனை சுற்றி நடக்கும் கதையாக இருக்கிறது பைசன். பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன், வாழை உள்ளிட்ட படங்களை கொடுத்த மாரி செல்வராஜ், அடுத்ததாக இந்த படத்தில் எந்த மாதிரி படைப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

டீசல்: 

ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், டீசல். இந்த படத்தை ஷன்முகம் முத்துசாமி இயக்கியிருக்கிறார். ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தின் ஆருயிரே என்ற பாடல், சமீபத்தில் வெளியானது. 

பார்க்கிங் மற்றும் லப்பர் பந்து என அடுத்தடுத்த படங்களின் வெற்றிகளை தொடர்ந்து, ஹரிஷ் கல்யாண் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார். முந்தையை இரண்டு படங்களை போல, ஹரிஷ் கல்யாணின் இந்த படத்தை இயக்குவதும் புதுமுக ஹீரோதான். இதில், ஹரிஷ் கல்யாணுக்கு ஜோடியாக அதுல்யா ரவி நடித்திருக்கிறார். படத்திற்கு திபு நினன் தாமஸ் இசையமைத்திருக்கிறார். இதில் இடம் பெற்றிருந்த ‘பீர் சாங்’ பாடல் ஏற்கனவே பெரிய ஹிட் அடித்து விட்டது. டீசல் படமும், வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிையை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது.

Dude: 

பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம், Dude. இந்த படத்தை, கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார். சாய் அப்யங்கர், இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் சரத்குமார், ஹிருது ஹரோன், ரோகிணி, ஐஸ்வர்யா ஷர்மா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஏற்கனவே இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த “Dude” என்கிற பாடல் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளது. இப்படமும், வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதியன்று தீபாவளியை முன்னிட்டு தியேட்டர்களில் வெளியாக இருக்கிறது. தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு பிறகு சில வாரங்கள் கழித்து இப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி?

கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ப்ரொடக்‌ஷன் பணிகளிலும், படப்பிடிப்பு பணிகளிலும் இருக்கும் படம், லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி (LIK). விக்னேஷ் சிவன் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்திலும் ஹீரோ பிரதீப் ரங்கநாதன் தான். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக கிரித்தி ஷெட்டி நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் கௌரி கிஷன் நடித்துள்ளார். வில்லனாக எஸ்.ஜே.சூர்யா வருகிறார்.

வித்தியாசமான கதை கொண்ட இந்த படம், சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் ரொமாண்டிக் காமெடியாக இருக்கிறது. இப்படம், இந்த தீபாவளிக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஏற்கனவே பிரதீப் ரங்கநாதனின் Dude படம் வெளியாக இருப்பதால், இதன் ரிலீஸ் அடுத்த வருட பிப்ரவரிக்கு தள்ளிப்போகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

