தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகும் மாஸ் திரைப்படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Diwali Releases 2025 Tamil Films: இந்திய திரையுலகை பொறுத்தவரை, தொடர் விடுமுறைகளை குறிவைத்து திரைப்படங்கள் வெளியாவது வழக்கம். குறிப்பாக பொங்கல், ஆயுத பூஜை, தீபாவளி ஆகிய முக்கிய பண்டிகைகளின் போது படங்கள் வெளியாவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த வருட தீபாவளிக்கும் 3 படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?

சூர்யா 45:

நடிகரும் இயக்குநருமான ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம், சூர்யா 45. இன்னும் பெயர் சூட்டப்படாத இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்பு கோயம்புத்தூரில் தாெடங்கியது. இந்த படத்தில் சூர்யா ஒரு வழக்கறிஞராக நடிக்கிறார். ஆர்.ஜே.பாலாஜி அவருக்கு வில்லனாக வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படம் தற்போது தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Films released for Diwali this year. - #Suriya45 - Spiritual film - #Bison - A story based on a true incident. - #DUDE - Love & Action Film - #Thama -Horrer universe - #Ashiqui3 -lovestory - Let's wait and see what films will be released for Diwali in Telugu. pic.twitter.com/q5sZoCUAbf

டாப் நடிகராக விளங்கும் நடிகர் சூர்யா, கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எந்தவிதமான ஹிட் படங்களையும் கொடுக்காமல் இருக்கிறார் நடிகர் சூர்யா. இவருக்கு சிறுத்தை சிவா இயக்கிய கங்குவா திரைப்படம், கைக்கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த படம் பெரும் தோல்வி அடைந்தது. அதன் பிறகு, மே 1ஆம் தேதிதான் ரெட்ரோ திரைப்படம் வெளியானது. கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம், நல்ல வசூலை பார்த்தது. இருப்பினும் விமர்சனங்கள் என்னவோ கலவையாகவே வந்தது. இப்போது ரசிகர்களின் கவனம் முழுக்க, சூர்யா 45 படத்தின் மீதுதான் இருக்கிறது.

ட்யூட்:

சமீபத்தில் வெளியான டிராகன் திரைப்படம் மூலம், பெரிய ஹீரோவாக மாறிவிட்டார், பிரதீப் ரங்கநாதன். இவர் ஏற்கனவே 2022ல் நடித்திருந்த லவ் டுடே திரைப்படமும் பெரிய ஹிட்டை கொடுத்தது. இதையடுத்து அவரை வைத்து அஷ்வத் மாரிமுத்துவும் டிராகன் படத்தை எடுத்தார். இந்த படத்தை அடுத்து தொடர்ந்து LIK (லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி)விலும் நடித்து வருகிறார். இவர் அடுத்து நடித்திருக்கும் படம்தான், ட்யூட்.

Make way for the 'DUDE', coming to entertain you all BIG TIME #PR04 is #DUDE

All set for a MASSIVE DIWALI 2025 RELEASE

In Tamil, Telugu, Hindi, Kannada

Written and directed by talented @Keerthiswaran_

A sensational @SaiAbhyankkar musical

Produced by… pic.twitter.com/6S2t1bOXHi

— Pradeep Ranganathan (@pradeeponelife) May 10, 2025