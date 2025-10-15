தீபாவளி தமிழ் படங்கள்: Dude vs Diesel vs Bison - மூன்றில் எந்த படம் பெஸ்ட்?

டியூட்: மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ‘டியூட்’. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமான சென்னையில் நடைபெற்றது. லவ் டுடே, டிராகன் ஆகிய மாபெரும் வெற்றி படங்களுக்கு பிறகு பிரதீப் நடிப்பில் டியூட் படம் வெளியாக உள்ளது. அதுவும் தீபாவளிக்கு படம் வெளியாவதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் உள்ளது.
பிரதீப் ரங்கநாதன் படம் குறித்து பேசுகையில், " நிச்சயம் ஒரு பெரிய இயக்குநராக கீர்த்தி வருவார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அவரை என் தம்பி போலதான் பார்க்கிறேன். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் ஏஜிஎஸ் கல்பாத்தி அகோரம் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நன்றி. படத்திற்கு இசையமைக்க ஒப்புக்கொண்டு என்னை பாடவும் வைத்த சாய் அபயங்கருக்கு நன்றி. தீபாவளியை 'டியூட்' படத்துடன் கொண்டாடுங்கள்" என்றார். இந்த படம் முழுக்க முழுக்க இளைஞர்களை நம்பி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு இவரது நடிப்பில் வெளியான 2 படங்களும் 100 கோடி வசூல் செய்துள்ள நிலையில், இந்த படமும் ரசிகர்களிடம் ஒர்க் ஆகும் பட்சத்தில் ஹாட்ரிக் அடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் படிக்க | ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த 3 அட்வைஸ்! கேட்காததால் வந்த பிரச்சனை..
டீசல்
தேர்ட் ஐ எண்டர்டெயின்மெண்ட் & எஸ்பி சினிமாஸ் தயாரித்து வழங்க, சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஹரிஷ் கல்யாண், அதுல்யா ரவி நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் 'டீசல்'. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாக உள்ளது. லப்பர் பந்து என்ற மாபெரும் வெற்றி படத்திற்கு பிறகு டீசல் படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் நடித்துள்ளார். நீண்ட நாட்களாக சரியான ரிலீஸ் தேதி அமையாமல் இருந்த நிலையில், ஒருவழியாக தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ளது.
டீசல் படம் குறித்து ஹரிஷ் கல்யாண் பேசுகையில், நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண், " என்னை நம்பி இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநர் சண்முகம் சாருக்கு நன்றி. ஆக்ஷன் படங்கள் மீது எனக்கு அதீத விருப்பம் உண்டு. ஆனால், அதற்கான சரியான கதை வரும் வரை காத்திருந்தேன். அப்படியான கதையாக எனக்கு 'டீசல்' அமைந்தது. தங்கத்தை விட அதிக மதிப்பு மிக்கதாக பார்க்கப்படும் எரிபொருள் உலகத்திற்கு பின்னால் என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை இந்த கதை சொல்லி இருக்கிறது. பெட்ரோல், டீசல் என எளிய மக்களின் வாழ்வில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் இந்த பொருளுக்கு பின்னால் இப்படியான மாஃபியா நடக்கிறதா என்பதை கண்டிப்பாக அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார். ஹரிஷ் கல்யாண் முதன் முறையாக ஒரு ஆக்சன் படத்தில் நடித்துள்ளதால் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Bookings open now #Diesel #DieselDiwali c.twitter.com/PyqDyJdjbd
— Harish Kalyan (@iamharishkalyan) October 15, 2025
பைசன் காலமாடன்
துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பைசன் காலமாடன் படத்தை மாரி செல்வராஜ் எழுதி இயக்கி உள்ளார். கபடி விளையாட்டை மையமாக வைத்து படம் உருவாகி உள்ளது. இந்த படத்தை சமீர் நாயர், தீபக் சீகல், பா. ரஞ்சித் மற்றும் அதிதி ஆனந்த் ஆகியோர் இணைந்து அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் ஆகியவற்றின் கீழ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம் மற்றும் அனுபமா பரமேஸ்வரன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் லால், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன், ஹரி கிருஷ்ணன், அழகம் பெருமாள் மற்றும் கலையரசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
“என் கரியரில் மிக முக்கியமான, சமூகத்தில் அதிர்வை உருவாக்கும் படம்” என்று பைசன் குறித்து மாரி செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார். விளையாட்டு நாடகமாக, தென் தமிழ்நாட்டின் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் அரசியல் சமூக புள்ளிகளையும் இணைத்து எடுத்ததாக கூறியுள்ளார். இந்த படம் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பும் என்ற நம்பிக்கையையும் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும் இதுவரை காட்டாத தன் சமூக கவலைகளை நேரடியாக இந்த படத்தின் மூலம் சொல்லி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இளைஞர்களை மையமாக வைத்து, அதே சமயம் பேமிலி ஆடியன்ஸை மனதில் வைத்தும் இந்த படத்தை படக்குழு உருவாக்கி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | 2025ல் தமிழ்நாட்டில் ஹிட் ஆன பிறமொழி படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ