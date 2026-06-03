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தவெக Vs திமுக : “என் பதிவை அரசியலாக்காதீங்க!” அஜித் சகோதரர் கொடுத்த 'சவுக்கடி' பதில்!

DMK Vs DMK Anil Kumar : சமீபத்தில், நடிகர் அஜித்தின் தாயார் மோகினி, உயிரிழந்தார். இதையடுத்து பலரும் அஜித்திற்கும் அவரது சகோதரர்  அனில் குமாருக்கும் இரங்கலை தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து அனில் குமார் வெளியிட்ட பதிவு வைரலானதை தொடர்ந்து, இதை ஒரு பிரபல ஊடகம் எடுத்து தங்கள் சேனலில் பாேட்டுக்கொண்டதற்கு அவர் கண்டனங்களை தெரிவித்தார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:42 AM IST
தவெக Vs திமுக : “என் பதிவை அரசியலாக்காதீங்க!” அஜித் சகோதரர் கொடுத்த 'சவுக்கடி' பதில்!
Image Credit: DMK Vs DMK Anil Kumar | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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