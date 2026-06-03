/தவெக Vs திமுக : “என் பதிவை அரசியலாக்காதீங்க!” அஜித் சகோதரர் கொடுத்த 'சவுக்கடி' பதில்!

DMK Vs DMK Anil Kumar : சில நாட்களுக்கு முன்பாக, அஜித்தின் தயாரார் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அஜித்திற்கும் அவருடைய சகோதரர் அனில் குமாருக்கும் பலரும் தங்களது இரங்கல்களை தெரிவித்து வந்தனர். இந்த சமயத்தில், அஜித்தின் அண்ணனின் வீடியோவை பகிர்ந்த ஒரு பிரபல ஊடகத்தை அவர் கடிந்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள நடிகர் அஜித்தின் இல்லத்தில் அவரது தாயார் மோகினி கடந்த 30ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். 85 வயதில் இவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து, இவரது இறுதி சடங்குகள் சமீபத்தில் நடைப்பெற்று முடிந்தன. அஜித்திற்கு திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் ஆறுதல் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் ஜோசப் விஜய், அவருடைய இல்லத்திற்கே த்ரிஷாவுடன் வந்திருந்து அஜித்தை கட்டிப்பிடித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
இது நடந்து சில தினங்கள் ஆன நிலையில், தனக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் ஆறுதல் தெரிவித்து ஆதரவாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து, அனில்குமார் ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டிருந்தார். அதில், தனக்கு அனுப்பிய மெசேஜ்களுக்கு ரிப்ளை செய்தாலும், அனைவருக்கும் நன்றொ கூறி இந்த வீடியோவை பதிவிடுவதாக அனில் குமார் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அஜித் சகோதரரின் இந்த வீடியோவை, தமிழ் செய்தி சேனல்களில் பிரபலமாக இருக்கும் ஊடகம் ஒன்று எடுத்து செய்தியாக பதிவிட்டு விட்டது. இந்த வீடியோவை பார்த்த அனில் குமார், தன் அனுமதியின்றி அந்த வீடியோவை பயன்படுத்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருந்த பதிவில், “என் ரீலில் உங்கள் லோகோவையும் வாட்டர்மார்க்கையும் பார்ப்பது உறுத்தலாக இருக்கிறது. கிராஸ்-போஸ்ட் செய்வதற்கு முன் என் அனுமதியைக் கேட்டீர்களா? அல்லது, ஜர்னலஸம் பள்ளியில் பதிப்புரிமை மீறல்கள் மற்றும் அறிவுசார் சொத்துத் திருட்டு பற்றிய வகுப்புகளில் தூங்கிவிட்டீர்களா? ஊடகங்கள் ஏன் கெட்ட பெயரைப் பெறுகின்றன என்று மக்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். மிகுந்த ஏமாற்றம்” என்று பதிவிட்டிருந்தார்.
அனில் குமார் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஊடகம், திமுகவை சார்ந்தது எனும் கருத்து மக்கள் மத்தியில் பரவலாக இருக்கிறது. அனில் குமார் இப்படி பதிவிட்டதை அடுத்து, “அஜித்தின் சகோதரரே இப்படி திமுகவிற்கு எதிராக பதிவிட்டு விட்டாரே..” என்று தவெக ஆதரவாளர்கள் பலரும் இவரது பதிவை மேற்கோள் காட்டி திமுகவை கேலி செய்து வந்தனர். கடைசியில், அவர்களுக்கும் சவுக்கடி காெடுக்கும் வகையில், அனில் குமார் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறர்.
அனில் குமார், தன்னுடைய பதிவை தவெக ஆதரவாளர்கள் இப்படி உபயோகித்து கொள்வதை பார்த்துவிட்டு, அவர்களுக்கும் சவுக்கடி காெடுக்கும் வகையில் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டுள்ளார். க்ளாடியேட்டர் திரைப்படத்தின் “The Mob Is Fickle Brother" எனும் வரியை தன் பதிவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதற்கு அர்த்தம், “கூட்டம் நிலையற்றது, சகோதரா” என்பதுதான். தான் அந்த குறிப்பிட்ட ஊடகத்தை கேள்வி கேட்டவுடன், எங்கிருந்தோ தவெக ஆதரவாளர்கள் அதிக அன்பை பொழிவதால், தனக்கு அந்த கூட்டம் நிலையற்றது என்பதை மிக நீண்ட பதிவாக அனில் குமார் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
”எதிரியின் எதிரி, எனது நண்பன்” எனும் கோட்பாடுடன், இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் நடப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"The mob is fickle, brother."— S. Anil Kumar (@aktxt) June 2, 2026
That enduring line from Gladiator (2000) came to mind again.
Context:
I rebuked a major media organization, @SunNewsTamil, for their unauthorized lifting of a reel I posted yesterday
Their cross-posted Instagram post had garnered 5000+ likes… https://t.co/UhgFC980dU pic.twitter.com/XQ3yujVYA5
தொடர்ந்து, “நீண்ட காலமாக அரசியலில் ஈடுபாடு இல்லாமலும், அரசியல் பற்றி அதிகம் தெரியாமலும் இருந்த எனக்கு, இது ஒரு கண் திறக்கும் அனுபவமாக இருந்தது. அது எனக்கு மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது.
ஏனென்றால், இந்தப் புதிய பூங்கொத்துகள் குவிவதற்கு முன்பு, அவர்களுடைய நாயகனின் 'எதிரி'யுடன் எனக்கு நெருங்கிய உறவு இருப்பதால், அவர்களுக்குள் இருந்த தோழமை உணர்வையும் மீறி, அதே தீவிர ரசிகர் கூட்டத்திடமிருந்து அவ்வப்போது கடுமையான விமர்சனங்களைப் பெறுவதற்கே நான் நீண்ட காலமாகப் பழகிவிட்டிருந்தேன்.
அதுதான் 'கிளாடியேட்டர்' திரைப்படத்தின் மேற்கோளை எனக்கு நினைவூட்டியது, மேலும், நான் முற்றிலுமாக மறக்கப்படாவிட்டால், ஒரு நிலையற்ற கும்பல் எளிதில் எனக்கு எதிராகத் திரும்பிவிடும் என்பதை எனக்கு நானே நினைவூட்டிக் கொண்டேன்.
முதல்வர் நேரில் வந்து எங்கள் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறி ஆறுதல் தெரிவித்த அந்த அன்பான செயலால் நான் நெகிழ்ந்து போனேன். அதே நேரத்தில், அரசியல் களத்தின் அனைத்துத் தரப்புத் தலைவர்களிடமிருந்தும் வந்த ஆறுதலான அன்பான செய்திகளை நான் பாராட்டுகிறேன். (உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி!). நான் என் மனதிலுள்ளதை வெளிப்படையாகப் பேசிக்கொண்டே இருப்பதால் – நான் எனக்காகப் பேசுவதால் என்னால் பேச முடிகிறது – நான் இன்னும் பலருடன் முரண்படவும், எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும் பலரை எரிச்சலூட்டவும் கூடும்! (நான், என் வெளிப்படையான தந்தையின் மகன் என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.)
இந்தச் சாதாரண மனிதனின் தனிப்பட்ட பதிவுகளில் அரசியலை விலக்கி வைப்போம், சரியா? நல்லவர்களாக இருங்கள், மக்களே.அதைவிடச் சிறந்தது, இணையத்திலிருந்து வெளியே வந்து, அன்பான ஒருவரை இறுக்கமாக அணைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த வாரம் அப்படிச் செய்ய முடிந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இவரது இந்த பதிவு, தற்போத இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.