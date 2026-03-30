மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை! டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் வெளியான உண்மை..

Madhampatty Rangaraj : மெகந்தி சர்கஸ் மற்றும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை மூலம் பிரபலமானவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவருக்கும், ஆடை வடிவமைப்பாளருக்கமான சட்டப்போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்து வந்த நிலையில், இப்போது அதற்கு ஒரு முடிவு வந்துள்ளது.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் vs ஜாய் கிரிசில்டா:
தமிழ்நாட்டின் பெரிய கேட்ரிங் நிறுவனங்களை வைத்துள்ள தொழிலதிபர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். மெகந்தி சர்கஸ் என்கிற திரைப்படம் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான இவர், பென்குயின் படத்திலும் நடித்துள்ளார். இவரை பெரிதாக பிரபலப்படுத்தியது, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி தான். இந்த நிகழ்ச்சியில் புதிய நடுவராக வந்த இவருக்கும், சினிமா ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிசல்டாவிற்குமான சண்டை குறித்து தற்போது ஊருக்கே தெரிந்து விட்டது.
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் கூற்றின் படி மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்ஜிற்கும் தனக்கும் திருமணம் ஆனதாகவும், இப்போது தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் நிலையில் தன்னை முற்றிலுமாக அவர் நேரில் பார்க்கவோ பேசவோ இல்லாமல் புறக்கணிப்பதாக ஜாய் கிரிஸில்டா வீடியோ பதிவிட்டு வந்தார். அதே சமயத்தில், தன்னை திருமணம் செய்து கர்ப்பமாக்கி விட்டு அவர் ஏமாற்றி விட்டதாகவும் வழக்கு தொடர்ந்தார். இவர்களுக்கு இடையேயான சட்ட மாேதல் தொடர்ந்து பல மாதங்களாக வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது.
மகளிர் ஆணையத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா புகார் தெரிவித்ததை ஒட்டி, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். இதையடுத்து, இவர்கள் இருவரும் பேசுகையில் அந்த குழந்தைக்கு தான்தான் தகப்பன் என்பதை அவர் ஒப்புக்கொண்டதாகவும், ஆனால் வெளியில் வந்து தான் அப்படி எதையும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று கூறுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு அனுமதி!
திருமணம் செய்து ஏமாற்றி விட்டதாக சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு எதிராக, ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட பதிவுகளில், மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தையும் இணைத்திருந்தார்.
இதை எதிர்த்து மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டா இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்ய உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பி.என்.பிரகாஷ் நியமித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, தனது குழந்தையின் தந்தை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என நிரூபிக்க, அவருக்கு மரபணு சோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என ஜாய் கிரிசில்டா தரப்பிலும், மரபணு சோதனைக்கு தயார் என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுசம்பந்தமாக மனுவாக தாக்கல் செய்யும்படி நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு, நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, ஜாய் கிரிசில்டா மற்றும் மாதம்பட்டி தரப்பில் மரபணு பரிசோதனை நடத்த அனுமதி கோரி மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு மரபணு பரிசோதனை நடத்த அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் உள்ள தடயவியல் துறையையும், ஆய்வகத்தையும் தொடர்பு கொண்டு, மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு மரபணு பரிசோதனை நடத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக, வழக்கறிஞர் ஆணையரை நியமித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
மரபணு பரிசோதனைக்கு பின், அறிக்கையைப் பெற்று, அதனை மத்தியஸ்தரிடம் சமர்ப்பிக்கும்படி வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை மார்ச் 30 ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்திருந்தார்.
“மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை”
மேர்கூறிய நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. அதன் முடிவில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை என்பது நிரூபனம் ஆகியிருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. இதையடுத்து, மாதம்பட்டி ரங்கராஜோ ஜாய் கிரிஸில்டாவோ இது குறித்து எதுவும் பதிவாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : யார் இந்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்?
பதில்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒரு தொழிலதிபரும் நடிகரும் ஆவார். Mehandi Circus படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். மேலும் Cooku with Comali நிகழ்ச்சி மூலம் அதிகம் பிரபலமானார்.
கேள்வி : ஜாய் கிரிசில்டா யார்?
பதில் : ஜாய் கிரிசில்டா ஒரு சினிமா ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஆவார்.
கேள்வி : மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் -ஜாய் கிரிசில்டாவிற்கு என்ன பிரச்சனை?
பதில் : ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து கர்ப்பமாக்கி பின்னர் புறக்கணித்ததாக குற்றம் சாட்டி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
மேலும் படிக்க | அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்திய சமந்தா! காரணத்தை கேட்டு ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்கள்..
மேலும் படிக்க | ஜெயலலிதா அழைத்தும் அரசியலுக்கு வராத பிரபல நடிகர்! தைரியமாக கொடுத்த ‘தக்’ ரிப்ளை..
