அதிக சம்பளம் வாங்கும் தமிழ் நடிகர் யார் தெரியுமா? விஜய், ரஜினி இல்லை

Highest Paid Kollywood Actor 2026: 2025 ஆம் ஆண்டில் அதிக சம்பளம் வாங்கிய டாப் நடிகர்கள் தற்போது வெறும் 20 நாட்களில் பின்னுக்கு சென்றுள்ளனர். எனினும் ஒரு சில நடிகர்கள் பின் இடத்தில் இருந்து முதலாவது, இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளனர். சினிமாவில் ஹீரோவாக நடிக்கும் நடிகர்களின் சம்பளம் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக அவர்களுக்கு மார்க்கெட்டில் எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் அவர்களின் சம்பளமும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக ஒரு படம் ஹிட் கொடுத்தால் லட்ச கணக்கில் இருந்து கோடிக் கணக்கில் சம்பளம் உயர்ந்துவிடும். அந்த வகையில் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் நடிகர்களில் இவர் ஆறாவது இடத்தை பிடித்திருந்த நிலையில் தற்போது முதல் இடத்தை கைப்பற்றியுள்ளார். அந்த யார் என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.
முதல் இடத்தை பிடித்தார் தனுஷ்
இந்நிலையில் தொடர்ந்து பல ஹிட் படங்களை கொடுத்து வரும் நடிகர் தனுஷ், தற்போது தமிழில் தயாரிப்பாளர் வேல்ஸ் ஐசரி கணேஷுடன் மூன்று திரைப்படத்திற்கு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த படங்களில் நடிக்கஇவர் 60 கோடி ரூபாய் சம்பளம் கேட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மூன்று படங்களுக்காக தனுஷ் மொத்தமாக 180 கோடி சம்பளமாக வாங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஒரு படத்திற்கு 60 கோடி என மூன்று படத்திற்கும் சேர்த்து 180 கோடியை தனுஷ் சம்பளமாக பெற உள்ளார். ஆனால் இதில் எந்தளவிற்கு உண்மை இருக்கின்றது என்பது தெரியவில்லை.
வாரி குடியும் பட வாய்ப்புகள்
தனுஷ் தற்போது விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் கர என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இந்த திரைப்படத்தின் டைட்டில் கிலிம்ப்ஸ் வீடியோ பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியானது. இந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அமரன் பட இயக்குனர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் தனுஷ் நடிக்கப்போவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த திரைப்படத்தை அவரே தயாரிக்கவும் இருக்கின்றார் என்றும் செய்திகள் வெளியாகி பரவி வருகிறது. இந்த திரைபடத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் தொடங்கும் என தெரிகின்றது. அதன் பிறகு மீண்டும் வேல்ஸ் தயாரிப்பில் மாரி செல்வராஜ் உருவாக்கும் திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் தனுஷ். இதனை தொடர்ந்து வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வடசென்னை 2 திரைப்படத்திலும் நடிக்கவுள்ளார். இப்படங்களை எல்லாம் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தனுஷ் நடித்து முடிக்க திட்டம்போட்டுள்ளாராம்.
பிற மொழி படங்கள்
ஒரு பக்கம் தமிழில் அடுத்தெடுத்த படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வரும் நடிகர் தனுஷ், இந்தி படத்திலும் நடிக்க கமிட்டாகி உள்ளார். இப்படி 2026ல் படங்களின் பட்டியலை நடிகர் தனுஷ் குவித்து வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | நடுகடலில் வைப் செய்யும் நயன்தாரா - த்ரிஷா - வைரலாகும் போட்டோஸ்!
மேலும் படிக்க | பிக் பாஸ் பிரபலம் திடீர் மரணம்! கடைசியாக போட்ட எமோஷனல் பதிவு..இணையத்தில் வைரல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ