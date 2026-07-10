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தனுஷ் நடிக்கும் 'தமிழ் முருகன்' - இந்த படம் எந்த புத்தகத்தின் தழுவல் தெரியுமா?

Dhanush Tamil Murugan Movie : தனுஷ் - வெற்றிமாறன் இணைந்து உருவாக்கும் 'தமிழ் முருகன்' திரைப்படம் எதன் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட இருக்கிறது?, திரைப்படம் எந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட இருக்கிறது? உள்ளிட்ட விவரங்களை விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 12:16 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:16 AM IST
தனுஷ் நடிக்கும் 'தமிழ் முருகன்' - இந்த படம் எந்த புத்தகத்தின் தழுவல் தெரியுமா?
Image Credit: Dhanush Tamil Murugan Movie | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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