/தனுஷ் நடிக்கும் 'தமிழ் முருகன்' - இந்த படம் எந்த புத்தகத்தின் தழுவல் தெரியுமா?

Dhanush Tamil Murugan Movie : ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கித்தில் 'ஓம்'என்ற திரைப்படத்தில் தனுஷ் தற்போது நடித்து வருகிறார். இது அவரின் 55வது திரைப்படம். இந்நிலையில், DxV என்ற பெயரில் தனுஷ் கடந்த ஜூலை 7ஆம் தேதியில் சில போஸ்டர்களை தினந்தினம் பதிவிட்டு வந்தார். ஜூலை 10ஆம் தேதி இதன் அறிவிப்பு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தனுஷ் உடன் இணையப்போவது யார் என்ற கேள்வி தொடர்ந்து எழுந்து வந்தது. வெற்றிமாறனா, வெங்கி அட்லூரியா, வெங்கட் பிரபுவா, விது வினோத் சோப்ராவா என பல இயக்குநர்களின் பெயர்கள் அடிப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஜூலை 10ஆம் தேதி இரவு 9.30 மணிக்கு அந்த அப்டேட் வெளியானது. தனுஷின் அடுத்த படத்தை வெற்றிமாறன் இயக்க உள்ளார். 'தமிழ் முருகன்' என்ற பெயரில் இத்திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது.
இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இத்திரைப்படத்தை தனுஷின் Wunderbar Films மற்றும் வெற்றிமாறனின் Production Miles To Go தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் சேர்ந்து தயாரிக்கின்றன. படத்தின் பர்ட்ஸ் லுக் வீடியோ இன்று வெளியானது.
அறிவுமதி எழுத்தில் இப்படம் தயாராக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாடலாசிரியரான அறிவுமதி எழுதிய 'தமிழ் முருகன்' என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாக வைத்து இத்திரைப்படம் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த புத்தகத்தின் தலைப்பையே படத்திற்கும் சூட்டியிருக்கிறார்கள், படத்தில் அறிவுமதி பங்களிக்கிறார் என்பதால் இதன் அடிப்படையில் எடுக்கப்படலாம்.
The story written by #Arivumathi is titled #ThamizhMurugan and will be directed by #Vetrimaaran with #Dhanush.— Movie Tamil (@_MovieTamil) July 10, 2026
A story based on a novel. pic.twitter.com/WimieiT7YX
சமய, மத அடையாளங்களுக்குள் ஆட்படுவதற்கு முன்னர் முந்தைய மூத்த காலத்தவனாகவும் முருகனை இந்த புத்தகம் பதிவு செய்துள்ளது. அதாவது சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் தமிழ் முருகன் வரலாற்றை நினைவுப்படுத்துவதை மையமாக வைத்து இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது கதை புத்தகமாகும். இந்த புத்தகத்தை Amazon Kindle தளத்தில் வாசிக்கலாம்.
பாடலாசிரியராக அறியப்படும் அறிவுமதி, இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர். இவர் பாக்யராஜ், பாரதிராஜா ஆகியோருடனும் பணியாற்றியிருக்கிறார். சிறைச்சாலை, சேது, தில், தூள், உதயா, திருமலை உள்ளிட்ட பல படங்களில் இவர் பல பாடல்களை எழுதி உள்ளார்.
இந்நிலையில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திரைப்படத்தை வெற்றிமாறன் - தனுஷ் கூட்டணி எடுக்க இருக்கிறது. முருகனை மையப்படுத்தி மதம் சார்ந்த பல்வேறு கதையாடல்கள் உருவாகி வரும் வேளையில், அதற்கு மாற்று கதையாடலை தமிழ் இலக்கியங்களின் பின்புலத்தில் இருந்து வெற்றிமாறன் எடுக்க நினைத்தது நிச்சயம் பாராட்டத்தக்க ஒன்றாகும்.
முருகனை மையப்படுத்திய பான்-இந்தியா திரைப்படத்தை, ஆந்திராவைச் சேர்ந்த என்.டி.ஆர் - திரிவிக்ரம் கூட்டணி தயாரிக்க இருக்கிறது. இதையொட்டி, முருகனை வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என கடந்த சில நாள்களாக இணையத்தில் பெரும் விவாதம் நடைபெற்று வந்தது கவனிக்கத்தக்கது.