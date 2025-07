ராமாயணம் படத்திற்காக நடிகை சாய் பல்லவி வாங்கிய டபுள் சம்பளம்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Best Movies of Sai Pallavi : நேச்சுரல் பியூட்டி என்று அழைக்கப்படும் சாய் பல்லவி தற்போது பாலிவுட்டில் என்ட்ரி கொடுக்கப் போகிறார். தற்போது இவர் புதிதாக நடிக்கயுள்ள படத்தில் எவ்வளவு சம்பள வாங்கப் போகிறார் என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமன்றி, இந்திய அளவில் பெரிய நடிகையாக வளர்ந்து நிற்பவர் சாய் பல்லவி. இவருக்கு, தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர்கள் அதிகம். நடிகை சாய் பல்லவி, சிறு வயதிலேயே குழந்தை நட்சத்திரமாக சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். முதலில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்து அறிமுகமானது பிரேமம் படத்தில்தான். தொடர்ந்து இன்னும் பல மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு படத்திலும் நடித்து வந்தார் சாய் பல்லவி. தற்போது கடைசியாக இவர் நடிப்பில் வெளியான படம் அமரன். இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றது.

இதனிடையே தென்னிந்திய திரையிலகை கலக்கி வரும் சாய் பல்லவி, தற்போது ஹிந்தியில் ரன்பீர் கபூருக்கு ஜோடியாக அறிமுகமாகுகிறார். ராமாயணம் படம் தயாரிக்க சுமார் 835 கோடி பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது எனப் படக்குழு தகவல் கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் கைகேயியாக லாரா தத்தாவும், அனுமனாக சன்னி தியோலும் மற்றும் மந்தராக ஷீபா சத்தாவும் நடிக்கின்றனர்.

நித்தேஷ் திவாரியின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படமான ராமாயணத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே தொடங்கப் பட்டுள்ளது. ரன்பீர் கபூர், யாஷ் மற்றும் சாய் பல்லவி நடித்துள்ள ராமாயணம் படத்தின் முதல் பாகம் 2026 ஆம் ஆண்டு வெளியாகும் என்று தகவல் கூறப்படுகிறது. ராமாயணம் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் 2027 இல் வெளியிடப்படும் என்று படத்தின் தயாரிப்பாளர் நமித் மல்ஹோத்ரா தெரிவித்துள்ளார். ராமாயணம் படத்தில் ராவணனாக யாஷ் நடித்து வருகிறார். யாஷ் ராமாயணம் படத்தில் ராவணனாக வில்லனாக நடிப்பதற்கு சுமார் 200 கோடி சம்பளம் வாங்கி உள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது.

With the blessings of Maa Sita, I get to experience her journey, along with pioneers picked by the divine to recreate the Epic! With a cast and crew like this,

I pray that you all experience the wonder that we’re working towards achieving!

Here’s the announcement video … pic.twitter.com/NqiR1RlB11

— Sai Pallavi (@Sai_Pallavi92) July 3, 2025