English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • யஷ்ஷின் 'டாக்சிக்': நயன்தாரா, ருக்மிணி முதல் கியாரா அத்வானி வரை - சம்பளப் பட்டியல் இதோ

யஷ்ஷின் 'டாக்சிக்': நயன்தாரா, ருக்மிணி முதல் கியாரா அத்வானி வரை - சம்பளப் பட்டியல் இதோ

பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாகி வரும் டாக்சிக் படத்தில் நடித்து வரும் நடிகர் யாஷ் மற்றும் நடிகை நயன்தாரா, ருக்மிணி, கியாரா அத்வானி சம்பள விவரம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 21, 2026, 09:44 AM IST
  • ருக்மிணி வசந்த் மெலிசா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
  • நயன்தாரா ‘கங்கா’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் தோன்றுகிறார்.
  • கியாரா அத்வானி நாடியா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

Trending Photos

இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
camera icon13
horoscope
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!
camera icon6
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!
&#039;வெங்காரம்&#039; உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
camera icon7
Vengaram
'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
camera icon7
Bigg Boss Tamil
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
யஷ்ஷின் 'டாக்சிக்': நயன்தாரா, ருக்மிணி முதல் கியாரா அத்வானி வரை - சம்பளப் பட்டியல் இதோ

Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups Cast Salary: பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாகி வரும் டாக்சிக் படத்தில் நடித்து வரும் நடிகர் யாஷ் மற்றும் நடிகை நயன்தாரா, ருக்மிணி, கியாரா அத்வானி சம்பள விவரம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.இதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கேஜிஎப், கேஜிப் 2 (KGF, KGF 2) ஆகிய படங்களின் மூலம் சர்வதேச அளவில் கவனத்தை பெற்றுள்ளார் நடிகர் யாஷ். முன்னதாக கன்னடத்தில் சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இந்தப் படம் தான் யாஷிற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தது. இயக்குநர் பிரஷாந்த் நீல் இயக்கத்தில் யாஷ் நடித்திருந்த இந்தப் படங்கள் பான் இந்தியா படங்களாக வெளியான நிலையில் பான் இந்தியா ஸ்டாராகவும் உயர்ந்துள்ளார் யாஷ். குறிப்பாக கேஜிஎப் 2 படம் மிகப்பெரிய வசூலை பெற்றது. இதனிடையே பிரசாந்த் நீல் இயக்கிய ‘கேஜிஎஃப்’ (KGF Movie) திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு, நடிகர் யாஷ் நடிக்கும் அடுத்த திரைப்படம் குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.

அந்த வகையில் 2026ம் ஆண்டின் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பு மிக்க படங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும், ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்: எ ஃபேரி டேல் ஃபார் கிரோன்-அப்ஸ்’. யாஷின் ‘டாக்ஸிக்: எ ஃபேரி டேல் ஃபார் கிரோன்-அப்ஸ்’, (Toxic: A Fairytale for Grown-ups) திரைப்படம், மேலும் மேலும் இருளும், ஆழமும் , துணிச்சலுடனும் வளர்ந்து வரும் ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பாக தன்னை நிறுவி வருகிறது. இயக்குநர் கீத்து மோகன்தாஸ் உருவாக்கியுள்ள தீவிரமான, கச்சிதமான உலகத்தில் நயன்தாராவுடன், ருக்மிணி மற்றும் கியாரா அத்வானி நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன்ஸ், மாஸ்டர் மைண்ட் கிரியேஷன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்த டாக்ஸிக் திரைப்படத்தை தயாரிக்கின்றன. சமீபத்தில் இப்படத்தின் டீசர் வெளிவந்து சர்ச்சையில் சிக்கியது. இதை தொடர்ந்து இப்படத்தின் நாயகிகளின் போஸ்டர்ஸ் வெளிவந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.

கங்கா கதாபாத்திரத்தில் நயன்தாரா: இந்தப் படத்தில், நயன்தாரா ‘கங்கா’ என்ற முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் தோன்றுகிறார். நயன்தாரா இதுவரை காணாத அளவிற்கு வலிமையான, தீவிரமான தோற்றத்தில் நடிக்கிறார். இந்தப் படத்தில் அவர் அச்சமற்ற மற்றும் அதிகாரம் நிறைந்த பெண்ணாக நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மெலிசா பாத்திரத்தில் ருக்மிணி வசந்த்: இந்த படத்தில் நடிகை ருக்மிணி வசந்த் மெலிசா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். 

நாடியாவாக மிரட்டும் கியாரா அத்வானி: இந்தப் படத்தில், கியாரா அத்வானி நாடியா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். பல்வேறு ஜானர்களில் தனது திறமையை நிரூபித்து, இந்தி திரையுலகின் மிக முக்கிய நடிகைகளில் ஒருவராக நிலைபெற்றுள்ள கியாரா அத்வானி, இந்தப் படத்தில் முற்றிலும் புதிய பரிமாணத்தில் தோன்றுகிறார். 

சம்பளம் விவரம்
இந்நிலையில், மிகப் பெரிய பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாகி வரும் டாக்ஸிக் திரைப்படத்தில் நடித்து வரும் நடிகர் யாஷ், நடிகை நயன்தாரா, ருக்மிணி மற்றும் கியாரா அத்வானியின் சம்பள விவரம் குறித்து தகவல் வெளியாகியிருந்தது. அதன்படி இந்த படத்தில் நடிக்க யாஷ் ரூ. 50 கோடியும், நயன்தாரா ரூ. 18 கோடியும், ருக்மிணி வசந்த ரூ. 5 கோடியும், கியாரா அத்வானி ரூ. 12 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | நயன்தாராவுக்கும் த்ரிஷாவுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமை இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..!

மேலும் படிக்க | OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
YashNayantharaRukmini VasanthKiara AdvaniToxic

Trending News