  • Tamil News
  • Movies
படுதோல்விக்குப் பின் டிவியில் பட்டையைக் கிளப்பிய ரஜினி அந்த படம் எது தெரியுமா?

திரையரங்கில் பெரிய தோல்வியைச் சந்தித்த இப்படம், தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட போது, ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று காலப்போக்கில் ஒரு கல்ட் அந்தஸ்தைப் பெற்றது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 16, 2025, 06:56 AM IST
  • கடந்த 1981 ஆம் ஆண்டில் வெளியான திரைப்படம் 'தில்லு முல்லு'
  • ரஜினிகாந்துக்குத் தங்கையாக நடித்த நடிகை விஜி சந்திரசேகர்
  • படம் வெளியானபோது சூப்பர் ஃப்ளாப் ஆனதற்குக் காரணம் என்ன?

Rajinikanth Thillu Mullu Movie: சில சமயங்களில், ஒரு படத்தின் ஆரம்பக்கட்ட விமர்சனங்கள், அது பெரும் வெற்றி பெறக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தாலும்கூட, அதன் வசூலைப் பாதித்து, ஃப்ளாப் அல்லது படுதோல்வி என்ற முத்திரையைப் பெற வழிவகுத்து விடுகின்றன. ஆனால், அதே திரைப்படங்கள் பின்னர் தொலைக்காட்சியில் அல்லது ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் போது, ரசிகர்களின் பாராட்டுகளைப் பெற்று, காலம் கடந்தும் கொண்டாடப்படுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

அப்படி இயக்குனர் கே. பாலசந்தர் இயக்கத்தில் கடந்த 1981 ஆம் ஆண்டில் வெளியான திரைப்படம் 'தில்லு முல்லு' திரையரங்கில் படுதோல்வி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் திரைப் பயணத்தில் ஒரு மாறுபட்ட முயற்சியாக அமைந்த இந்த தில்லு முல்லு படம், ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை என்றாலும், காலப்போக்கில் ரசிகர்களின் விருப்பமான படங்களில் ஒன்றாக மாறியது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த், மாதவி, தேங்காய் சீனிவாசன், சௌகார் ஜானகி, பூர்ணம் விசுவநாதன் மற்றும் பலர் நடித்திருந்தனர்.

சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக பேட்டி ஒன்றில், 'தில்லு முல்லு' படத்தில் ரஜினிகாந்துக்குத் தங்கையாக நடித்த நடிகை விஜி சந்திரசேகர், இந்தப் படத்தின் ஆரம்பக்காலத் தோல்விக்கான காரணத்தை மனம் திறந்து பேசி இருந்தார்.

"அந்த காலகட்டத்தில், ரஜினிகாந்த் தொடர்ந்து அதிரடி (Action) நிறைந்த சண்டைப் படங்களிலேயே நடித்து வந்தார். இதனால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு முழுவதும் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாகவே இருந்தது. அந்த சமயத்தில், எதிர்பாராத விதமாக முழு நீளக் காமெடிப் படமாக வெளியான 'தில்லு முல்லு'வை, ரசிகர்கள் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளத் தயங்கினர். இதுவே படம் வெளியானபோது சூப்பர் ஃப்ளாப் ஆனதற்குக் காரணம்," என்று அவர் தெரிவித்து இருந்தார்.

ஆரம்பத்தில் தோல்வியடைந்தாலும், 'தில்லு முல்லு' காலப்போக்கில் மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. விஜி சந்திரசேகர் குறிப்பிட்டது போல், இந்தப் படம் இதுவரை சுமார் 200 முறைக்கு மேல் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ளது.

திரையரங்குகளில் தவறவிட்ட ரசிகர்கள், இப்படத்தைத் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட பின்னரே பார்க்கத் துவங்கினர். ரஜினிகாந்தின் நகைச்சுவை நடிப்பு மற்றும் கலகலப்பான திரைக்கதை அமைப்பு ஆகியவற்றைப் பார்த்துப் பாராட்டினர். இதனால், அதிகாரப்பூர்வமாக 'ஃப்ளாப்' என்ற பட்டியலில் இருந்தாலும், ரசிகர்களின் மனதில் இந்தப் படம் 'மெகா ஹிட்' என்ற இடத்தைப் பிடித்தது.

இந்தப் படம், ஒரு நட்சத்திரத்தின் பிம்பத்தை மீறி, ஒரு நல்ல கதை மற்றும் திரைக்கதை நிச்சயம் காலத்தால் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் என்பதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது.

rajinikanthThillu MulluTheaterVijay Chandrasekar

