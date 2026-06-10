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ராதிகா, ரதி, ராதா, ரேவதி, ரேகா... நடிகைகளுக்கு பாரதிராஜா பெயர் வைத்த சீக்ரெட் என்ன?

Bharathiraja R Sentiment : பாரதிராஜா அவர் அறிமுகப்படுத்திய பல நடிகைகளுக்கு R என எழுத்தில் தொடங்கும் வகையில் பெயர் சூட்டியிருக்கிறார். இதன் பின்னணி என்ன?, இதன் சென்டிமெண்ட் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:38 PM IST
ராதிகா, ரதி, ராதா, ரேவதி, ரேகா... நடிகைகளுக்கு பாரதிராஜா பெயர் வைத்த சீக்ரெட் என்ன?
Image Credit: Image Credit : Radhika, Radha, Rekha | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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