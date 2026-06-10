/ராதிகா, ரதி, ராதா, ரேவதி, ரேகா... நடிகைகளுக்கு பாரதிராஜா பெயர் வைத்த சீக்ரெட் என்ன?

Bharathiraja R Sentiment : "ஆகாயத்திற்கு அடுத்து அதிக நட்சத்திரங்களை அறிமுகம் செய்தவனே..." - பாரதிராஜாவின் மறைவுக்கு வைரமுத்து தெரிவித்த இரங்கலில் இது முக்கியமான வரிகள்... தமிழ் திரையுலகிற்கு பாரதிராஜா அந்தளவிற்கு பல கலைஞர்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்.
பாரதிராஜா அறிமுகப்படுத்துபவர்கள் நிச்சயம் ஜொலிப்பார்கள் என்ற எண்ணம் திரையுலகில் உண்டு. அவர் அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் பலரும் இப்போது வரை திரையுலகில் ஜொலித்து வருகிறார்கள். சில மங்கி மறைந்த நட்சத்திரங்களும் உண்டு. ஆனால், அவர்கள் நிச்சயம் தரமான நடிகர்களாக இருப்பார்கள் என்பதில் சந்தேகமே வேண்டாம் என்பார்கள். அதில் ராதிகா சிறந்த உதாரணம்.
1978ஆம் ஆண்டு கிழக்கே போகும் ரயில் என்ற படத்தை பாரதிராஜா இயக்கினார். அது அவரின் 2வது திரைப்படம். இப்படத்தில்தான் ராதிகாவை அறிமுகப்படுத்தினார் பாரதிராஜா. இப்போது தமிழின் தவிர்க்க முடியாத நட்சத்திரமாக உயர்ந்திருக்கிறார். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியான இவரது நடிப்பில் வெளியான 'தாய் கிழவி' திரைப்படம் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளது.
ராதிகாவை தொடர்ந்து 'புதிய வார்ப்புகள்' ரதி, 'அலைகள் ஓய்வதில்லை' ராதா, முதல் மரியாதை ரஞ்சனி, 'கடலோர கவிதைகள்' ரேகா, நிழல்கள் ராது, 'புது நெல்லு, புது நாத்து' சுகன்யா, 'கருத்தம்மா' ரஞ்சிதா, 'கருத்தம்மா' ராஜஸ்ரீ, 'என்னுயிர் தோழன்' ரமா, 'தாஜ்மஹால்' ரியா சென் 'கண்களால் காதல் செய்' பிரியாமணி என நடிகைகள் லிஸ்ட் தனி.
|இயற்பெயர்
|தற்போதைய பெயர்
|உதய சந்திரிகா
|ராதா
|ஆஷா குட்டி நாயர்
|ரேவதி
|லதா
|ரதி
|சுமதி
|ரேகா
|ஸ்ரீவள்ளி
|ரஞ்சிதா
|ஷாஷா செல்வராஜ்
|ரஞ்சனி
இவர்கள் மட்டுமின்றி, இவரிடம் உதவி இயக்குநர்களாக இருந்த பாக்யராஜ் பெரிய இயக்குநராக வளர்ந்தார். கார்த்திக், பாண்டியன், சுதாகர் உள்ளிட்ட கதாநாயகர்களை பாரதிராஜா அறிமுகப்படுத்தினார்.
நிழல்கள் ரவி, மணிவண்ணன், நெப்போலியன், ஜனகராஜ், வடிவுக்கரசி, மனோபாலா, சித்ரா லஷ்மண் உள்ளிட்ட குணச்சித்திர நடிகர்களையும் பாரதிராஜா அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார். வில்லனாக அசத்தி வந்த சத்யராஜை கதாநாயகனாக மாற்றியவர் இவரே... பாரதிராஜா பட்டறையில் இருந்து வெளிவந்தவர்கள் லிஸ்ட் இன்னும் பெரிது.
புது நெல்லு, புது நாத்து திரைப்படத்தில் இந்த செண்டிமென்டை பாரதிராஜா உடைத்தார். சுகன்யா அதே பெயரில் நடித்தார். பெற்றோரிட்ட பெயரை மாற்ற வேண்டாம் என பாரதிராஜா அப்போது முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. எனினும் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு எளிதில் புரியும்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பாரதிராஜா நடிகை, நடிகர்களுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்ததாக தெரிகிறது.