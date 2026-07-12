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பத்ம பூஷன் விருதை மறுத்த ஜானகியம்மா... இதன் உண்மை காரணம் என்ன தெரியுமா?

S Janaki Refused Padma Bhushan: பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி 2013ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு வழங்கிய பத்ம பூஷன் விருதை பெற மறுத்துவிட்டார். இதுகுறித்து எஸ்.ஜானகி முன்னர் சொன்ன காரணத்தை இங்கு நினைவுக்கூரலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 01:04 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:04 AM IST
பத்ம பூஷன் விருதை மறுத்த ஜானகியம்மா... இதன் உண்மை காரணம் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: S Janakai, Padma Bhushan | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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