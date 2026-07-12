/பத்ம பூஷன் விருதை மறுத்த ஜானகியம்மா... இதன் உண்மை காரணம் என்ன தெரியுமா?

Why S Janaki Refused Padma Bhushan : பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி (88) உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். எஸ். ஜானகி மறைவால் ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகமே சோகக் கடலில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. 'ஜானகியம்மா' என வெகு மக்களால் அன்பாக அழைக்கப்படும் அவர், 'தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல்' என போற்றப்படுகிறார்.
தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, இந்தி, சிங்களம், கொங்கினி, வங்காளி, சமஸ்கிருதம், ஒரியா, குஜராத்தி, துளு, சௌராஷ்டிரா, படுகா, பஞ்சாபி உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளில் மட்டுமின்றி, ஆங்கிலம், ஜெர்மன், ஜப்பானிய மொழியிலும் அவர் பாடல் பாடியிருக்கிறார்.
சுமார் 70 ஆண்டுகளாக திரையுலகின் பேரரசியாக விளங்கி வரும் எஸ். ஜானகி திரைப்படங்களுக்காக மட்டுமின்றி தனி ஆல்பம், தொலைக்காட்சி தொடர், வானிலை ஆகியவற்றுக்கு பாடல் பாடியுள்ளார். 1957ஆம் ஆண்டு 'விதியின் விளையாட்டு' என்ற படம் முதல், 2016ஆம் ஆண்டு 'திருநாள்' படம் வரை சுமார் 48 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை ஜானகியம்மா பாடியிருக்கிறார்.
4 தேசிய திரைப்பட விருதுகள், 30க்கும் மேற்பட்ட மாநில அரசின் திரைப்பட விருதுகளை ஜானகியம்மா பெற்றுள்ளார். இதுபோல், பல விருதுகளை அவர் வென்றிருக்கிறார்.
இந்தச் சூழலில், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் ஜானகியம்மாவுக்கு. அப்போதைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு பத்ம பூஷன் விருதை வழங்க முன்வந்தது. ஆனால், அதை ஜானகியம்மா பெற்றுக்கொள்ளாமல் மறுத்துவிட்டார். ஆனால், இதற்கான காரணத்தையும் அவரே அப்போது கூறியிருந்தார்.
2013ஆம் ஆண்டு கேரள மாநிலம் ஒற்றப்பாலத்தில் ஒரு திருமண நிகழ்வில் கலந்துகொண்டபோது ஊடகத்திடம் பேசிய எஸ். ஜானகி, "நான் பத்ம விருதை மறுத்துவிட்டேன். நான் கடந்த 55 வருடங்களாக பாடிக்கொண்டிக்கிறேன். பல்வேறு மொழிகளில் என் ரசிகர்கள் அளிக்கும் அங்கீகாரத்தை நான் மிக உயர்ந்த விருதாகக் கருதுகிறேன்.
நான் கடந்த 55 ஆண்டுகளாக பாடி வருகிறேன். பல மொழிகளில் பலதரப்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறேன். அவர்கள் அனைவரும் எனது பாடல்களை பாராட்டினார்கள். மலையாளிகளான நீங்கள் கூட என் உச்சரிப்பு சரியாக இருப்பதாக அடிக்கடி சொல்வீர்களே... எனவே, மக்களின் அங்கீகாரத்தை தவிர எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும்?
எனக்கு அரசாங்கத்தின் மீது எந்தப் புகாரும் இல்லை. அரசாங்கமும் எந்தத் தவறும் செய்ததாக நான் நினைக்கவில்லை. ஆனால், பத்ம விருதை ஏற்காமல் மறுக்க நான் முடிவு செய்துள்ளேன்" என தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால், எஸ். ஜானகியின் மகனான முரளி கிருஷ்ணா அந்த காலகட்டத்தில் ஊடகத்திடம் பேசியபோது, 'இது மிகவும் தாமதமாக வந்துள்ளது. இது அவருக்கு மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே கிடைத்திருக்க வேண்டும். அவர் அந்த விருதை உரிய மரியாதையுடன் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார்' என்றார்.
அதேபோல், அவருக்கு விருது வழங்கப்படுவது குறித்து தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும்; வேறு யாரோ ஒருவரின் மூலமாகவே தங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிந்தது என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். எஸ். ஜானகியின் மகன் முரளி கிருஷ்ணா கடந்த ஜனவரி 22ஆம் தேதி உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.