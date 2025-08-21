English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

லவ் இன்ஷுரன்ஸ் கம்பனி படத்தின் புது ரிலீஸ் தேதி எப்போ தெரியுமா?

Love Insurance Kompany Release: தீபாவளிக்கு முன்னதாக வரும் Love Insurance Kompany, இளைஞர்களுக்கான ரொமான்டிக் காமெடி, பிரதீப் ரங்கநாதன் – கிரிதி ஷெட்டி ஜோடியாக விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ளது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:24 PM IST
    • அக்டோபர் 17 வெளியீடு உறுதி
    • தீபாவளிக்கு முன் திரையரங்குகளில் LIK
    • விக்னேஷ் சிவன் – நயன்தாரா தயாரிப்பு
    • சீமான், எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகிபாபு முக்கிய வேடம்

லவ் இன்ஷுரன்ஸ் கம்பனி படத்தின் புது ரிலீஸ் தேதி எப்போ தெரியுமா?

Love Insurance Kompany Release: அனிருத் இசையமைக்கும் இந்த படம், விக்னேஷ் சிவன் – நயன்தாராவின் Rowdy Pictures தயாரிப்பு. சீமான், எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் இணைந்துள்ளனர்.

இயக்குனர்-தயாரிப்பாளர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் அடுத்த படமான Love Insurance Kompany (LIK) வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி, தீபாவளிக்கு சில நாட்களுக்கு முன் திரையரங்குகளை வந்தடைய உள்ளது.

இந்த ரொமான்டிக் காமெடி படத்தில், இளைஞர்கள் பெரிதும் விரும்பும் பிரதீப் ரங்கநாதன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். அவருக்கு ஜோடியாக கிரிதி ஷெட்டி அறிமுகமாகிறார்.

விக்னேஷ் சிவனும், அவரது மனைவி நயன்தாராவும் இணைந்து Rowdy Pictures நிறுவனம் மூலம் இந்த படத்தை தயாரிக்கின்றனர். அதோடு, Seven Screen Studio நிறுவனத்தின் லலித் குமார் தயாரிப்பாளராகவும், வெளியீட்டாளராகவும் செயல்படுகிறார்.

படத்தில் சீமான், எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகிபாபு, கவுரி கிஷன், ஷா ரா போன்ற பலரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இசையை இளம் இசை மன்னன் அனிருத் வழங்குகிறார். இது விக்னேஷ் சிவன்-அனிருத் கூட்டணியில் வருகிற நான்காவது படம் ஆகும். முன்னதாக நானும் ரௌடி தான், தானா சேர்ந்த கூட்டம், காத்துவாக்குல இரண்டு காதல் படங்களில் இணைந்து வெற்றியடைந்துள்ளனர். ஏற்கனவே வெளியான முதல் பாடல் “தீமா தீமா” ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

குழுவில் புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் ரவி வர்மன், எடிட்டராக பிரதீப் இ ராகவ், கலை இயக்கத்தில் டி.முத்துராஜ், ஆக்‌ஷன் காட்சிகளுக்கு பீட்டர் ஹெய்ன் ஆகியோர் பணியாற்றுகின்றனர்.

தீபாவளி பண்டிகை சீசனில் வெளியாக உள்ளதால், Love Insurance Kompany படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • அக்டோபர் 17 வெளியீடு உறுதி
  • தீபாவளிக்கு முன் திரையரங்குகளில் LIK
  • பிரதீப் – கிரிதி புதிய ஜோடி
  • விக்னேஷ் சிவன் – நயன்தாரா தயாரிப்பு
  • சீமான், எஸ்.ஜே.சூர்யா, யோகிபாபு முக்கிய வேடம்
  • அனிருத் இசையமைக்கும் படம்
  • முதல் பாடல் “தீமா” ஹிட்
  • ரவி வர்மன் ஒளிப்பதிவு சிறப்பு
  • பீட்டர் ஹெய்ன் ஆக்ஷன் காட்சிகள்

About the Author
Love Insurance KompanyVignesh ShivanNayantharaPradeep RanganathanKrithi Shetty

