  • மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸால் பாதிக்கப்பட்ட திரெளபதி 2? மொத்த வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸால் பாதிக்கப்பட்ட திரெளபதி 2? மொத்த வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

Draupathi 2 Box Office Collection Day 3 : மங்காத்தா ரீ ரிலீஸால்  திரௌபதி 2 படத்திற்கு சிக்கல் - இயக்குனர் மோகன் ஜி ஓப்பன் டாக். படத்தைப் பார்த்துவிட்டு சொல்லுங்கள்... திரௌபதி 2 திரைப்படத்தின் இயக்குனர் மோகன் ஜி பேட்டி கொடுத்திருந்தார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:05 PM IST

மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸால் பாதிக்கப்பட்ட திரெளபதி 2? மொத்த வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

Draupathi 2 Box Office Collection Day 3 : ரிச்சர்ட் நடிப்பில் மோகன்ஜி இயக்கத்தில் வெளிவந்துள்ள திரௌபதி 2 திரைப்படம் கடலூர் வேல்முருகன் திரையரங்கில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, திரையரங்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இயக்குனர் மோகன் ஜி ரசிகர்களிடம் படம் பார்த்தவர்கள் வெளியே போய் எல்லோரிடமும் சேருங்கள் எல்லோரையும் படம் பார்க்க வையுங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

வரலாற்றை படமாக எடுத்திருக்கிறேன் இரண்டு ஆண்டுகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை கொண்டு உழைத்திருக்கிறோம், இந்த படம் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி படம் அல்ல மக்களுக்கான படம் என்று தெரிவித்த இயக்குனர் மோகன் ஜி படம் பார்க்காதவர்கள் தான் புரளியை கிளப்புகிறார்கள், விபூதி வைத்துக்கொண்டு பச்சை துண்டை போட்டுக்கொண்டு அவதூறு பரப்புகிறார்கள்...அவர்கள் யாரென்று மக்களுக்கு தெரியும் என தெரிவித்து சென்றார். மங்காத்தா திரைப்படத்தின் ரீ ரிலீஸ் ஆல் கொஞ்சம் துரோபதி 2 படத்திற்கு சிக்கல் ஏற்பட்டது. இருந்த போதும் பல மாவட்டங்களில் வரவேற்பு கிடைத்திருப்பதாக இயக்குனர் மோகன் ஜி தெரிவித்தார்.

வசூல் எவ்வளவு?

திரெளபதி 2 திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்துடன் சேர்த்து இன்னும் சில படங்களும் வெளியாகின. இந்த சமயத்தில், விஜய்யின் ‘தெறி’ திரைப்படமும் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், தங்களின் படம் ரிலீஸாவதால், இந்த ரீரிலீஸை ஒத்தி வைக்குமாறு தயாரிப்பாளர் எஸ்.தாணுவிடம் திரெளபதி 2 பட இயக்குநர் மாேகன்.ஜி கோரிக்கை விடுத்தார். இதனால், படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. ஆனால், மங்காத்தா படத்தை ரீ-ரிலீஸ் செய்ய வேண்டாம் என்று படக்குழு கேட்காததால், மங்காத்தா படமும் ரிலீஸ் ஆனது. இதையடுத்து, மங்காத்தா படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆன முதல் நாளே சுமார் ரூ.5 கோடி வரை வசூலித்தது. ஆனால் திரெளபதி படம் சுமார் ரூ.2 லட்சம் வரை மட்டுமே வசூலித்தாக கூறப்படுகிறது. இந்த குறைவான வசூலுக்கு, மோகன்.ஜி சாெல்வது போல மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸ் காரணமா, அல்லது இப்படம் உண்மையாகவே மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்பது தெரியவில்லை.

About the Author
Draupathi 2Box Office Collectionmohan gAjithMankatha Re release

Trending News