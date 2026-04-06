  • ஏப்ரல் 10ம் தேதி திரையரங்கில் வெளியாகும் திரிஷ்யம்! மோகன்லால் அறிவிப்பு!

கடந்த 2021ம் ஆண்டு நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த த்ரிஷ்யம் 2 திரைப்படம், தற்போது முதன்முறையாக திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:06 AM IST
மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் மற்றும் இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் கூட்டணியில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றியடைந்த த்ரிஷ்யம் 2 திரைப்படம், தற்போது முதன்முறையாக திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. கடந்த 2021ம் ஆண்டு நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த இந்த திரைப்படத்தை, பெரிய திரையில் காணும் மாபெரும் வாய்ப்பு ரசிகர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. மோகன்லால் தனது அதிகாரப்பூர்வ X வலைத்தள பக்கத்தில் இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் . "த்ரிஷ்யம் 2 திரைப்படம் அதற்கு உண்மையாகவே தகுதியான இடத்திற்கு திரும்புகிறது; வருகிற ஏப்ரல் 10, 2026 முதல் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது" என்று அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கொரோனா காலகட்டத்தில் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகி உலகெங்கிலும் உள்ள சினிமா ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட இந்த சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் படத்தை, தற்போது பெரிய திரையில் பார்க்க சினிமா ஆர்வலர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

ரசிகர்களின் உற்சாகமும் எதிர்பார்ப்பும்

மோகன்லாலின் இந்த அறிவிப்பை கண்ட ரசிகர்கள், அவரது சமூக வலைத்தள பதிவின் கமெண்ட் செக்‌ஷனில் தங்களது மாபெரும் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் . "மிக சிறந்த முடிவு சார், மீண்டும் தியேட்டர்களில் த்ரிஷ்யம் 2 பட்டையை கிளப்ப போகிறது" என பல ரசிகர்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் . மேலும், வேற்று மொழி ரசிகர்களும் இந்த படத்தைப் பெரிய திரையில் ரசிக்க ஏதுவாக, ஆங்கில சப்டைட்டில்களுடனும், மற்ற பிராந்திய மொழிகளில் டப்பிங் செய்தும் வெளியிடுமாறு ரசிகர்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன .

த்ரிஷ்யம் 3 ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்

த்ரிஷ்யம் 2-வின் ரீ-ரிலீஸ் ஒருபுறம் இருக்க, ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகமும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த முக்கிய தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. முதலில் இந்த படம் ஏப்ரல் 2 அன்று வெளியாகும் என திட்டமிடப்பட்டிருந்தது; ஆனால், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் சூழல் காரணமாக இதன் உலகளாவிய ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, மோகன்லாலின் 66-வது பிறந்தநாளான மே 21 அன்று த்ரிஷ்யம் 3 பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜார்ஜ்குட்டியின் வருகையும் டீசர் அப்டேட்டும்

புதிய ரிலீஸ் தேதியை உறுதி செய்துள்ள மோகன்லால், "கடந்த காலம் ஒருபோதும் அமைதியாக இருப்பதில்லை… அது காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஜார்ஜ்குட்டி மே 21, 2026 அன்று வருகிறான்" என்ற அதிரடியான கேப்ஷனுடன் த்ரிஷ்யம் 3 அப்டேட்டை பகிர்ந்துள்ளார் . தனது குடும்பத்தை காப்பாற்ற ஜார்ஜ்குட்டி செய்யும் அடுத்தகட்ட அதிரடி முயற்சிகளை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டீசர், வருகிற ஏப்ரல் மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மோகன்லால் - மம்மூட்டி இணையும் பேட்ரியாட்

த்ரிஷ்யம் 3 படத்திற்காக காத்திருக்கும் மோகன்லால் ரசிகர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதத்திலேயே மற்றொரு மாபெரும் ட்ரீட் காத்திருக்கிறது. மலையாள சினிமாவின் இருபெரும் ஜாம்பவான்களான மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து நடித்துள்ள பேட்ரியாட் திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 23 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கியுள்ள இந்த பிரம்மாண்ட திரைப்படத்தில், நயன்தாரா, பகத் பாசில், குஞ்சாக்கோ போபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

