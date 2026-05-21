/த்ரிஷ்யம் 3 X ரிவ்யூ..ரொம்ப Average கதையா? ஜார்ஜ் குட்டி பிடிப்பட்டாரா இல்லையா?

Drishyam 3 X Review : மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் படம், த்ரிஷ்யம் 3. இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து மீனா, அனு உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இந்த படத்தை பார்த்த பலர் தங்களின் X தளத்தில் இது குறித்த விமர்சனத்தை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
Drishyam 3 X Review : மலையாளத்தில் வெளியாகும் படங்களை பார்ப்பதற்காக தமிழில் ஒரு பெரும் ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது. ஒரு சில இயக்குநர்கள் இது போன்ற நல்ல கதையுள்ள மலையாள படங்களை பார்ப்பதோடு, அதனை தமிழிலும் ரீ-மேக் செய்கின்றனர். அதில் பெரும்பாலானவை வெற்றி பெறுகின்றன. அப்படி, மலையாளத்தில் எடுக்கப்பட்டு ஹிட் ஆகி, தமிழில் ரீ-மேக் செய்யப்பட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆன படம்தான் த்ரிஷயம் - பாபநாசம். த்ரிஷ்யம் Franchise-ல் ஏற்கனவே இரண்டு பாகங்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்த நிலையில், தற்போது மூன்றாவது பாகமும் வெளியாகியிருக்கிறது.
ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் த்ரிஷ்யம் படத்தின் முதல் பாகம், 2013ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியானது. இதில் மோகன் லாலுக்கு ஜோடியாக மீனா நடித்திருந்தார். தன் மகள் செய்த கொலையை மறைக்கவும், தன் குடும்பத்தை பாதுகாக்கவும் ஒரு சாதாரண தந்தை எவ்வளவு தூரம் போவான் என்பதை காண்பிக்கும் வகையில் த்ரிஷ்யம் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. மலையாளத்தில் இப்படம் ஹிட் ஆனதையடுத்து அதே பெயரில் இந்தியிலும் எடுக்கப்பட்டது. இதில் அஜய் தேவ்கன் ஹீரோவாக நடித்திருப்பார். தமிழில் பாபநாசம் என்ற பெயரில் எடுக்கப்பட்டது. இதில் கமல்ஹாசன் -கௌதமி உள்ளிட்டோர் நடித்திருப்பர். த்ரிஷ்யம் படத்தின் 2ஆம் பாகம் 2021ல் வெளியானது. அது கொரோனா ஊரடங்கு சமயம் என்பதால் இப்படம், அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.
இரண்டாம் பாகத்தில், கொலை செய்த தடயத்தை ஜார்ஜ் குட்டி எப்படி லாவகமாக மறைத்தார் என்பதையும் அவர் குடும்பம் மீண்டும் சட்டத்தின் பிடியில் சிக்கி தப்பித்ததையும் காண்பித்திருந்தனர். இதையடுத்து, அதன் க்ளைமேக்ஸிலும் ட்விஸ்ட் இருந்தது. த்ரிஷயம் 3 கதை அதை அவிழ்க்கும் திரைக்கதையாக உள்ளது. இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த ரசிகர்கள் பலர், படம் எப்படியிருக்கிறது என்பதையும் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
|த்ரிஷ்யம் படங்கள்
|வெளியான ஆண்டு
|த்ரிஷ்யம் 1
|2013
|த்ரிஷ்யம் 2
|2021
|த்ரிஷ்யம் 3
|2026
த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த ஒரு ரசிகர், இந்த படம் சுமாருக்கு கொஞ்சம் மேலாக இருப்பதாகவும், இந்த படத்தில் உணர்ச்சிமிக்க காட்சிகள் அதிகமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், பாக்ஸ் ஆபிசிலும் இந்த படம் நின்று பேசும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#Dhrishyam3 Jeethu Joseph delivers what he promised emotional drama— Venugopal (@venuvakeel) May 21, 2026
The above average to good WOM. That is enough for L movies
On a @Mohanlal birthday day , box office is on fire pic.twitter.com/2WeBFWMtya
ரசிகர்களால் செல்லமாக ‘லாலேட்டன்’ என அழைக்கப்படும் மோகன்லாலின் நடிப்பினை ரசிகர்கள் பலர் பாராட்டியிருக்கின்றனர். இவர், த்ரிஷயம் 3 படத்தில் செமையாக பர்ஃபார்ம் செய்துள்ளாராம்.
The Performer #L#Mohanlal #Dhrishyam3 https://t.co/PiZrhE4XUG pic.twitter.com/OxRMyICWrt— OGThuglakk (@OGThuglakk) May 21, 2026
த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், ”கடைசியில் இந்த ட்விஸ்டை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார். இவர் எந்த ட்விஸ்டை குறிப்பிடுகிறார் என்பது படத்தை பார்த்தவர்களுக்குதான் தெரியும்.
த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படத்தின் முதல் பாதி வரை பார்த்த ஒரு ரசிகர், படத்தில் நிறையவே எமோஷனல் காட்சிகள் இருப்பதாகவும் படத்தின் இண்டர்வெல் காட்சி பயங்கரமாக இருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இரண்டாம் பாதி எப்படியிருக்கும் என ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
#DHRISHYAM3— OGThuglakk (@OGThuglakk) May 21, 2026
Very Engaging First Half With Emotional Moments...
Superb Interval Block
Making Was So Good....
Eyes On Second Half#Mohanlal
த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், படம் ஒருமுறை பார்க்க தகுதியானது என்றும், சுமாரான கதைதான் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், படத்தில் ட்விஸ்ட் இருப்பதாகவும், ஆனால் அவை வாவ் என சொல்லும் அளவிற்கு இல்லை என்றும், முதல் இரண்டு பாகங்கள் அளவிற்கு வராது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#Dhrishyam3 - Watchable and average fare for me personally. There are twists, but not wow. Not upto first two parts.— Hisham (@hishh) May 21, 2026
த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படம் நன்றாக இருப்பதாகவும், ஆனால் முதல் இரண்டு படங்கள் அளவிற்கு வராது என்றும் ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Good one, but still not the #Drishyam it truly should’ve been.#Drishyam3 https://t.co/eUIIeJkFqo— Akshay (@This_Is_AkHi) May 21, 2026
ஒரு கொலையை செய்து விட்டு, அதை மறைக்க ஓராயிரம் பொய் சொல்லி, அதற்கு மூன்றாம் பாகமும் எடுக்கப்பட்ட த்ரிஷ்யம் 3 படத்திற்கு, இன்னொரு பாகமும் இருப்பது போல படத்தின் எண்டிங்க் இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#Drishyam 3 ends on an open note for another part. It has its negatives, but the positives manage to cover most of them.— HK (@hariakahk) May 21, 2026
ஒரு பயங்கரமான கதைக்கொண்ட படத்தை தற்போது சாதாரண படமாக மாற்றியிருப்பதாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#Drishyam— Bristol (@bristolhot8) May 21, 2026
Strictly average one
സഹദേവനെ ഒക്കെ terror ആയി കൊണ്ടുവന്നു കോമഡി പീസ് ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്
த்ரிஷ்யம் 3 படத்தை ஒரு சில பேர் ஹிட் என்றும், இன்னும் சில பேர் சுமார் என்றும் கூறி வருகின்றனர். பலதரப்பட்ட ரசிகர்களை கவரவில்லை என்பது மட்டும் உறுதி.