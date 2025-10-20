English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Dude படத்தில் நடித்த இந்த நடிகை யார் தெரியுமா? இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 20, 2025, 10:19 AM IST
  • பிரதீப் நடித்துள்ள Dude.
  • தீபாவளிக்கு வெளியாகி உள்ளது.
  • பலருக்கும் படம் பிடித்துள்ளது.

Actress Aishwarya Sharma: லவ் டுடே மற்றும் ட்ராகன் ஆகிய பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் இந்த தீபாவளிக்கு திரைக்கு வந்த டியூட் திரைப்படம், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று, வசூலை குவித்து வருகிறது. இந்த படமும் 100 கோடி வசூல் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கிய இந்த திரைப்படத்தில், பிரேமலு படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலமான மலையாள நடிகை மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். இப்படத்தை பிரம்மாண்டமான படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. படம் ஒருபுறம் சூப்பர் ஹிட்டாக ஓடிக்கொண்டிருக்க, மறுபுறம் இந்த படத்தில் நடித்த ஒரு துணை நடிகை திடீரென சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறார். அவர் யார், எந்த காட்சியில் வருகிறார் என ரசிகர்கள் இணையத்தில் தேட தொடங்கியுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | விஜய்யின் ஆடம்பர நீலாங்கரை வீடு..இத்தனை கோடியா? உள்ளே என்னென்ன இருக்கு?

யார் அந்த வைரல் நாயகி?

டியூட் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் மமிதா பைஜு மற்றும் நேஹா ஷெட்டி ஆகியோர் நடித்திருந்தாலும், படத்தில் ஒரு சிறிய வேடத்தில் தோன்றி, ரசிகர்களின் மனதில் இடம்பிடித்த அந்த நடிகையின் பெயர் ஐஸ்வர்யா சர்மா. ஜம்மு-காஷ்மீரை சேர்ந்த இவர், ஒரு மாடல் மற்றும் நடிகை ஆவார். டியூட் திரைப்படத்தில் சில காட்சிகளில் மட்டுமே தோன்றினாலும், தனது வசீகரமான தோற்றத்தால் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளார்.

படத்தில் இவர் நடித்தது ஒரு சிறிய வேடமாக இருந்தாலும், பல முக்கிய காட்சிகளில் பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் இணைந்து திரையில் தோன்றியிருந்தார். படம் பார்த்த பலரும், "யார் இந்த நடிகை?" என்று சமூக ஊடகங்களில் கேள்விகளை எழுப்ப, அவரை பற்றிய தேடல் அதிகரித்தது. இதன் விளைவாக, ஐஸ்வர்யா சர்மாவின் புகைப்படங்களும், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமும் இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.

தெலுங்கில் ஏற்கெனவே ஹீரோயின்

ஐஸ்வர்யா சர்மா தமிழ் சினிமாவிற்கு புதியவராக இருந்தாலும், தெலுங்கு திரையுலகில் இவர் ஒரு அறியப்பட்ட முகம்தான். டியூட் படத்திற்கு முன்பாகவே தெலுங்கில் சில படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இருப்பினும், டியூட் போன்ற ஒரு பெரிய பட்ஜெட் மற்றும் வெற்றி படத்தில் நடித்ததன் மூலம், இப்போது தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இரு மொழி ரசிகர்களிடையேயும் பரவலான அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளார். ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் நடித்திருக்கும் ஒரு படத்தில், சிறு வேடத்தில் நடித்திருந்தாலும், தனது திறமையாலும், அழகாலும் தனித்து தெரிந்து, இன்று இணையத்தில் கொண்டாடப்படும் ஒரு நட்சத்திரமாக ஐஸ்வர்யா சர்மா மாறியுள்ளார். இந்த திடீர் பிரபலம், அவருக்கு தமிழ் சினிமாவில் புதிய பட வாய்ப்புகளை பெற்று தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | விஜய்யை கைது செய்ய வேண்டும்-பதிவிட்ட பிரபல நடிகை! ரசிகர்கள் அட்டாக்..

