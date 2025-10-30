‘ட்யூட்’ ஓடிடி ரிலீஸ்: சூப்பர் ஹிட் அடித்த படத்தை..எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்?

Dude Movie OTT Release : தமிழ் திரையுலகில், வளர்ந்து வரும் ஹீரோவாக இருக்கிறார் பிரதீப் ரங்கநாதன். இவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம், ‘ட்யூட்’. இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
ட்யூட் திரைப்படம்:
கோலிவுட்டில், தற்போதையை இளசுகளுக்கு பிடித்த வகையிலான படங்கள்தான், பெரும்பாலும் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன. இதில் நடிப்பவர்களும் வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்களாக இருக்கின்றனர். அந்த வகையில், சமீபத்தில் இளைஞர்களுக்கு பிடித்த ஹீரோவாக மாறியிருக்கிறார், பிரதீப் ரங்கநாதன். இவர் நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியாகி ஹிட் ஆன படம் ட்யூட்.
ட்யூட் படத்தை புதுமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியிருந்தார். இதில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடித்திருந்தார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் சரத்குமார், ரோகினி, நேஹா ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.
ரூ.100 கோடி வசூல்:
ட்யூட் திரைப்படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.100 கேடியை வசூலித்ததாக சமீபத்தில் மைத்ரீ மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்தது. பிரதீப் ரங்கநாதன், எழுதி-இயக்கி நடித்த லவ் டுடே படம், ஹீரோவாக நடித்த டிராகன் மற்றும் ட்யூட் ஆகிய மூன்று படங்களுமே தொடர்ந்து அவருக்கு ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலை பெற்று கொடுத்து ஹாட்ரிக் வெற்றியை கொடுத்துள்ளது. இந்த சாதனையை செய்த ஒரே தென்னிந்திய நடிகராகவும் இவர் மாறிவிட்டார். இதையடுத்து, பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்த பெரிய ஹீரோவாக வர வாய்ப்பு இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஓடிடி ரிலீஸ்:
தற்போது, எந்த புதுப்படங்கள் தியேட்டர்களிடில் வெளிாயகும் முன்பும், அதன் டிஜிட்டல் உரிமம் பெற்ற பிறகே ஓடிடியில் வெளியிடப்படுகின்றன. ட்யூட் படத்திற்கும் இதே கதைதான். இந்த படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளம் பெற்றிருந்தது.
ட்யூட் படம், தற்போது தியேட்டர்களில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகின்றது. தீபாவளி ரிலீஸாக வெளியான இந்த படம், சுமார் ரூ.27 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவானது. அதைவிட அதிக வசூலைத்தான் தற்போது அள்ளியிருக்கிறது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனமும், இந்த படத்தை அதிக தொகை கொடுத்து வாங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பிரதீப்பின் ட்யூட் படம், வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் தமிழ், மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்படும் என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரதீப்பின் அடுத்த படம்..
பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது திரை வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஹீரோவாக நடிக்க கமிட் ஆன படம், ‘LIK’ (லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி). இந்த படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்குகிறார். இதில் பிரதீப்பிற்கு ஜோடியாக கிருத்தி ஷெட்டி நடிக்கிறார். இப்படத்தின் ரிலீஸ், சில காரணங்களால் தள்ளிப்போன நிலையில், அடுத்த வருடம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
