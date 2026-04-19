துல்கர் சல்மானின் “ஐ அம் கேம்” படப்பிடிப்பு நிறைவு - ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 19, 2026, 02:02 PM IST
மலையாள சினிமாவின் சாக்லேட் பாய் ஆக அறிமுகமாகி, இன்று பான்-இந்தியா ஸ்டாராக உயர்ந்து நிற்கும் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள “ஐ அம் கேம்” திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளது. மலையாள சினிமாவில் இருந்து மூன்று வருட இடைவெளிக்கு பிறகு, மீண்டும் ஒரு பிரம்மாண்டமான கமர்ஷியல் ஆக்சன் படத்துடன் அவர் தனது தாய்மொழிக்குத் திரும்பியுள்ளார். சமீபத்தில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற RDX திரைப்படத்தின் இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த படம், துல்கர் சல்மானின் திரையுலக பயணத்தில் 40-வது திரைப்படமாகும். இது அவரது கேரியரிலேயே அதிக பொருட்செலவில், மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் படமாக பார்க்கப்படுகிறது. 

156 நாட்கள் படப்பிடிப்பு!

சுமார் 11 மாதங்களாக நடைபெற்று வந்த இந்த படத்தின் ஷூட்டிங், தென்னிந்தியாவின் 100-க்கும் மேற்பட்ட லொகேஷன்களில் மொத்தம் 156 நாட்கள் மிக தீவிரமாக படமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் இறுதி கட்டப் படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய புகைப்படங்களையும், வீடியோக்களையும் துல்கர் தனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். "இது என்னுடைய திரையுலக பயணத்தில் மிகவும் சவாலான, அதேநேரம் மனநிறைவான ஒரு பயணம். 156 நாட்கள் உழைப்பு இன்றுடன் முடிகிறது. ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி அனைவரையும் திரையரங்குகளில் சந்திக்கிறேன்" என அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மிரட்டலான ஸ்டார் காஸ்ட்!

விளையாட்டை மையப்படுத்திய ஒரு பக்கா ஆக்ஷன் த்ரில்லர் கதையாக உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில், மலையாளத்தின் முன்னணி ஆக்‌ஷன் ஹீரோக்களில் ஒருவரான ஆண்டனி வர்கீஸ் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும், தமிழ் சினிமாவின் பிரபல இயக்குநரும் நடிகருமான மிஷ்கின், கதிர், கயாது லோஹர், பார்த் திவாரி மற்றும் சம்யுக்தா விஸ்வநாதன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். 

பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பு

ஷஹாபாஸ் ரஷீத், ஆதர்ஷ் சுகுமாரன், சஜீர் பாபா, இஸ்மாயில் மற்றும் பிலால் மொய்து ஆகியோர் இணைந்து இந்த படத்திற்குத் திரைக்கதை, வசனம் எழுதியுள்ளனர். 'கேஜிஎஃப்', 'விக்ரம்' போன்ற மாபெரும் படங்களுக்குப் பணியாற்றிய 'அன்பறிவ்' மாஸ்டர்கள் இந்த படத்தின் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளை வடிவமைத்துள்ளனர். படத்திற்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார். துல்கர் சல்மானின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான Wayfarer Films மற்றும் ஜோம் வர்கீஸ் ஆகியோர் இணைந்து இந்த படத்தை பிரம்மாண்டமான முறையில் தயாரித்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு துல்கர் தயாரிப்பில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த 'கிங் ஆஃப் கோதா' படத்திற்கு பிறகு, Wayfarer Films வழங்கும் அடுத்த மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் இதுவாகும். 

ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, ரத்தம் சொட்டும் கைகளுடன் பிளேயிங் கார்டை வைத்திருக்கும் துல்கரின் மாஸ் போஸ்டர் இணையத்தில் வைரலானது. தற்போது போஸ்ட்-புரொடக்‌ஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், வருகிற 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு 'ஐ அம் கேம்' திரைப்படத்தை உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த படம் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய 5 மொழிகளில் பான்-இந்தியா அளவில் வெளியாகவுள்ளது. தெலுங்கில் 'கந்தா' மற்றும் 'ஆகாசம் லோ ஒக்க தாரா' ஆகிய படங்களில் அடுத்தடுத்து நடித்து வரும் துல்கருக்கு, இந்த 'ஐ அம் கேம்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய கம்பேக்காக அமையும் என அவரது ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்!

