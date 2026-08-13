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துல்கர் சல்மானின் I Am Game திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி வைப்பு! புது வெளியீட்டு தேதி என்ன?

துல்கர் சல்மானின் நடிப்பில் உருவாகி வரும் I Am Game திரைப்படத்தின் ரிலீஸ், தள்ளிப்பாேயுள்ளது. இதனால், ஓனம் ரிலீஸ் மிஸ் ஆனதாேடு, அந்த படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByYuvashree
Published: Aug 13, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:12 PM IST
துல்கர் சல்மானின் I Am Game திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி வைப்பு! புது வெளியீட்டு தேதி என்ன?
Image Credit: I Am Game Movie | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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