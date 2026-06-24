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தூக்க கலக்கத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாடல்! தேசிய விருது கிடைத்தது..கமலை அழ வைத்தது

கவியரசு கண்ணதாசனுக்கு பிறந்தநாள் இன்று; இதையடுத்து அவர் எழுதிய குறிப்பிட்ட பாடல் குறித்த விவரம் ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:07 PM IST
தூக்க கலக்கத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாடல்! தேசிய விருது கிடைத்தது..கமலை அழ வைத்தது
Image Credit: Kannadasan | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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