/தூக்க கலக்கத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாடல்! தேசிய விருது கிடைத்தது..கமலை அழ வைத்தது

தமிழ் திரையுலகில், பாடலாசிரியராகவும், தயாரிப்பாளராகவும், கவிஞராகவும் இருந்தவர் கவியரசு கண்ணதாசன். இவருக்கு, ஜூன் 24ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள் ஆகும். இவர், மொத்தம் 5,000 லிரிக்ஸ் வரை எழுதியிருப்பதோடு, 6000த்துக்கும் மேற்பட்ட கவிதைகளையும், 232க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களுக்கும் மேல் எழுதியிருக்கிறார்.
கண்ணதாசன், தூக்க கலக்கத்தில் எழுதிய ஒரு பாடல் கூட, பெரிய தாக்கத்தை உண்டு செய்தது என்று கூறினால், உங்களால் அதை நம்ப முடிகிறதா? ஆம், அப்படி அவர் எழுதிய ஒரு பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதோடு, தேசிய விருதும் பெற்று அனைவரையும் அழவும் வைத்தது.
கண்ணதாசன், இயக்குநர் இமயம் என அழைக்கப்படும் கே.பாலச்சந்தரின் பல படங்களில் பாடல் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். அப்படி, 1975ஆம் ஆண்டு வெளியான அபூர்வ ராகங்கள் படத்திற்காகவும் ஒரு பாடலை எழுதினார். இந்த படம், தமிழ் திரையுலக வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய படமாகும். இதில் கமல்ஹாசன், ஸ்ரீதேவி நடித்திருந்தாலும், ரஜினிகாந்த் இதில் நடிகராக அறிமுகமானார் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம்.
இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைப்பெற்ற போது, அந்த படப்பிடிப்பு நடைபெறும் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் களைப்பு காரணமாக கண்ணதாசன் படுத்து தூங்கியிருக்கிறார். இது தெரியாமல் கே.பாலச்சந்தர் எம்.எஸ்.வியிடம் பாடல் பதிவு குறித்து கேட்டுள்ளார். அதற்கு எம்.எஸ்.வி, நாளை பார்த்துக்கொள்ளலாமா என கேட்டு, கண்ணதாசன் பற்றி தெரிவித்துள்ளார்.
இதைக்கேட்டு பாலசந்தர் கோபப்பட்டு, அவருக்காக காத்திருந்தால், இப்படியா செய்வது என்று கூறி, கமலை என்ன ஆச்சு என பார்த்து வர சொல்லியிருக்கிறார். கமல் போய் பார்க்க, கண்ணதாசன் தூங்கியிருக்கிறார். இதனால் பாலச்சந்தர் கடுப்பாகி ஷூட்டிங்கை தொடங்கியிருக்கிறார். சிறிது நேரம் கழித்து, எதையாவது எழுதி கொடுக்க சொல்லைய்யா என்று சொல்ல, கமல்ஹாசன் மேலே போய் பார்த்தால் அங்கு கண்ணதாசனை காணோம். அங்கு அவர் பாடலை எழுதி வைத்து விட்டு சென்று விட்டதாக உதவியாளர் கூறியிருக்கிறார். பாலச்சந்தர் பேசியதை கேட்டுவிட்டு அவர் இப்படி செய்ததாக பேசிக்கொள்ளப்பட்டது.
கண்ணதாசன் எழுதிய அந்த பாடல், எப்படியிருக்கப்போகிறதோ என கே.பி யோசித்திருக்கிறார். ஆனால், கமல்ஹாசன் அந்த பாடலை படித்து விட்டு கண்கலங்கியிருக்கிறார். இந்த பாடல் படமாக்கப்பட்டு, பாடலாக்கப்பட்ட போதும் பலரை கவர்ந்தது. “ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள், எத்தனை பாடல்” என்பதுதான் அந்த பாடல் ஆகும். இதை பாடிய வாணி ஜெயராமிற்கு தேசிய விருதே கிடைத்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து கமல்ஹாசன் ஒரு நேர்காணலில் பேசிய போது, இந்த பாடலை எழுதிய போது வந்த நினைவலைகளை அசைபோட்டு, அதை இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் கண்ணீர் வருகிறது என்று குறிப்பிட்டார்.