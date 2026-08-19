/Fact Check : திருப்பதியில் தலையை மொட்டையடித்தாரா நயன்தாரா? உண்மை இதுதான்..

Nayanthara : தென்னிந்திய திரையுலகின், டாப் நடிகையாக இருப்பவர் நயன்தாரா. கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திரையுலகில் தொடர்ந்து நடித்து வரும் நயன்தாரா, அனைத்து செலிப்ரிட்டிகளையும் போல ட்ரோல் செய்யப்படுவது உண்டு. அந்த வகையில் அவர் இந்த முறையும் ஒரு ட்ரோலில் சிக்கியிருக்கிறார்.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தென்னிந்திய திரையுலகில் இருக்கும் பல்வேறு செலிப்ரிட்டிகள், தங்களது திரைப்படம் ஏதேனும் ரிலீஸ் ஆவதற்கு முன்னரோ, தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைந்த பின்னரோ திருப்பது ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அப்படி நடிகர் நயன்தாராவும், பல முறை திருப்பதி கோயிலுக்கு சென்றிருக்கிறார். அப்படி அவர் சென்றதை அடுத்து, அவர் தன்னுடைய தலையை மொட்டை அடித்துக்கொண்டதாகவும், மொட்டையடித்த தலையில் சந்தனம் பூசிக்கொண்டது பாேலவும், நெற்றியில் நாமம் போட்டிருப்பதாகவும் சில புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானது. இதை பார்த்த பலரும், நயன்தாரா தன்னுடைய தலையை மொட்டை அடித்திருப்பதாக தகவல்களை இணையத்தில் பரப்பி வந்தனர். இதை அவர், தான் நடித்த ‘டாக்சிக்’ திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு செய்ததாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
உண்மையில் நயன்தாரா தன்னுடைய தலையை மொட்டை அடிக்கவில்லை. அவர் திருப்பதி கோயிலுக்கு மட்டும் சென்று சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு திரும்பியதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை நயன்தாராவிற்கு, தற்போது 41 வயது ஆகிறது. இவருக்கும் விக்னேஷ் சிவனுக்கும் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமாகி, இரட்டை குழந்தைகளும் இருக்கின்றனர். திருமணம், குழந்தைகள் என ஆன பிறகு, தான் படங்களில் அதிகமாக நடிப்பதை நடிகை நயன்தாரா கணிசமாக குறைத்துக்கொண்டார். குடும்பத்தினருடன் அதிகமாக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்பதால், அவர் படங்களில் நடிப்பதை குறைத்தார். கடைசியாக நயன்தாரா, 2023ல் அண்ணபூரணி படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம்தான் அவருக்கு கடைசயாக வெளியான தியேட்டர் ரிலீஸ், இதற்கு அடுத்ததாக மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து நயன்தாராவின் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறது.
நயன்தாரா, கன்னட மொழியில் யாஷ் நடிப்பில் உருவான ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை கீது மோகன்தாஸ் இயக்கி இருக்கிறார். இந்த படத்தில் நயன்தாராவிற்கு முக்கிய கேரக்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த படம், வரும் 26ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
தொடர்ந்து பெரிய ஹீரோக்களுடன் நடித்து வரும் நயன்தாரா, இடையிடையே ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் சில திரைப்படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். அப்படி அவர் நடித்த பல படங்களும் பெரு வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த வகையில் அவர் கவினுக்கு ஜோடியாக ‘ஹாய்’ எனும் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். அந்த படத்தை விஷ்ணு எடவன் இயக்கி இருக்கிறார், இந்த படத்தை நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவனின் ரவுடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படம் வரும் 28ம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படி நயன்தாராவின் திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி, பல நாட்கள் ஆகிவிட்டதை அடுத்து மக்கள் இது குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர்.
இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் கடைசியாக LIC எனும் திரைப்படத்தை இயக்கி இருந்தார். இந்த படம், நல்ல வரவேற்பை பெறும் என எதிர்பார்த்த சமயத்தில் சறுக்கியது. இதையடுத்து அவர் அடுத்த படம் குறித்து சிந்தித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.