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Fact Check : திருப்பதியில் தலையை மொட்டையடித்தாரா நயன்தாரா? உண்மை இதுதான்..

Nayanthara : சில தினங்களாகவே நடிகை நயன்தாரா, திருப்பதிக்கு சென்று மொட்டை அடித்து கொண்டது போன்ற புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது. அந்த புகைப்படத்தை சில பேர் உண்மை என்றும் நம்பி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 19, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:57 PM IST
Fact Check : திருப்பதியில் தலையை மொட்டையடித்தாரா நயன்தாரா? உண்மை இதுதான்..
Image Credit: Nayanthara | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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