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Fact Check : ரவி மோகன் - கெனிஷா மீண்டும் சேர்ந்துட்டாங்களா? வைரல் வீடியோவின் பின்னணி

நடிகர் ரவி மோகனும், கெனிஷாவும் மீண்டும் சேர்ந்து விட்டதாக இணையத்தளத்தில் ஒரு வீடியோ தற்போது பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:18 PM IST
Fact Check : ரவி மோகன் - கெனிஷா மீண்டும் சேர்ந்துட்டாங்களா? வைரல் வீடியோவின் பின்னணி
Image Credit: Ravi Mohan Kenisha X |

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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