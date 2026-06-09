/Fact Check : ரவி மோகன் - கெனிஷா மீண்டும் சேர்ந்துட்டாங்களா? வைரல் வீடியோவின் பின்னணி

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் ரவி மோகன். இவர், ‘ஜெயம் ரவி’ என்கிற தனது பெயரை சில மாதங்களுக்கு முன்பு ‘ரவி மோகன்’ என்று மாற்றிக்கொண்டார். இதையடுத்து, இவருடன் நெருக்கமாக பழகி வந்த கெனிஷா சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னையில் இருந்து வெளியேறிதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் ரவி மோகனும் கெனிஷாவும் சேர்ந்திருப்பதாக ஒரு தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த தகவல் உண்மையா இல்லையா? இங்கு பார்ப்போம்.
ரவி மோகனுக்கும் ஆர்த்திக்கும் 2009 ஆம் ஆண்டு, திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு இரு குழந்தைகளும் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தாங்கள் இருவரும் பிரிவதாக ரவி மோகன் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். ஆனால், இந்த விவாகரத்தில் ஆர்த்திக்கு உடன்பாடில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில்தான், கெனிஷா என்கிற பாடகி ரவி மோகன் வாழ்க்கையில் இன்ட்ரோ ஆனார்.
கெனிஷா, கோவாவை சேர்ந்த பாடகி. இவர், ஆர்த்தி-ரவி மோகன் பிரிவின் போது ரவி மோகனுக்கு மிகவும் க்ளோசாகி வைரலான நபர். இவர்கள் இருவரையும் வைத்து ஊடகங்கள் எழுதிய போது, தங்களுக்குள் அப்படியெதுவும் இல்லை என்று கூறினார். ஆனால், நாளாக நாளாக ரவி மோகன் எங்கு சென்றாலும் இவருடன் செல்வது, இவரது கையை பிடித்துக்கொள்வது என்றிருந்தார். இதனால், ரவி மோகனும் கெனிஷாவும் நட்பைத்தாண்டிய உறவில் இருப்பதாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது. இதற்கு இருவரும் இப்போது வரை விளக்கம் தரவில்லை.
சில நாட்களுக்கு முன்பு கேரளாவில் நடந்த ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில் கெனிஷாவும் ரவி மோகனும் ஒன்றாக கலந்து கொண்டனர். அதில், இருவரும் மேடையில் ஒன்றாக சேர்ந்து பாடி, இறுதியில் கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில் பலரும் ஆர்த்திக்கு சாதகமாகவும் கெனிஷாவிற்கு எதிராகவும் கமெண்ட்களை வெளியிட்டனர். கெனிஷா, அவர்களின் கமெண்ட்களுக்கு ஆர்த்தியை திட்டி பதில் கூறியிருந்தார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து விளக்கம் தெரிவித்த கெனிஷா, அந்த கமெண்ட்களும் ஆர்த்தி குறித்து வெளியான மெசேஜ்களும் தன்னால் பதிவிடப்பட்டது இல்லை என்றும், தன் அக்கவுண்டை யாரோ ஹேக் செய்து விட்டதாகவும் கூறியிருந்தார்.
இதற்கும் அவரை திட்டிதான் பலரும் பதிவிட்டனர். இதையடுத்து சமீபத்தில் அவர் தான் சென்னையை விட்டும் சமூக வலைதளங்களை விட்டும் வெளியேறுவதாக தெரிவித்திருந்தார். கூடவே ரவி மோகனை இவர் ‘ரிலீஸ்’ செய்வதாகவும் கூறியிருந்தார். இதனால், இவர்கள் இருவரும் பிரேக் அப் செய்தது உறுதியானது.
கெனிஷா, தன்னை விட்டுப்பிரிந்த மறுநாளே ரவி மோகன் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவர் ரொம்பவும் சோகமான மனநிலையில் இருந்தார் என்பதை அனைவராலும் காண முடிந்தது. இதனால் இருவரும் பிரிந்தது உறுதியானது. இந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் இணைந்ததாகவும், இருவரும் திருப்பதிக்கு சென்றிருப்பதாகவும் தகவல் பரவியது. ஆனால், இந்த வீடியோவும், இது குறித்து வெளியாகும் பதிவுகளும் பொய்யானதாகவும். இவர்கள், இரு மாதங்களுக்கு முன்பாக திருப்பதிக்கு சென்றிருந்த போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோதான் தற்போது புதிதாக வெளியாகி இருக்கிறது. இதைதான், புதிதாக எடுக்கப்பட்ட வீடியாேவாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.