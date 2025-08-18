English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி படத்தில் சௌபின் ஷாஹிர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருந்தது இவரா?

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள கூலி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று ரசிகர்களை ஏமாற்றியுள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 18, 2025, 12:09 PM IST
  • சௌபின் ஷாஹிர் இடத்தில் இவரா?
  • முதலில் நடிக்க இருந்தது யார் தெரியுமா?
  • வெளியான சுவாரஸ்ய தகவல்!

கூலி படத்தில் சௌபின் ஷாஹிர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருந்தது இவரா?

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான படம் கூலி. ரஜினிகாந்த், நாகார்ஜுனா, ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், ஆமீர் கான் என நட்சத்திர பட்டாளமே இந்த படத்தில் நடித்திருந்தனர். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த இந்த படத்தின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்தது. இருப்பினும் கூலி படம் கலவையான விமர்சனங்களுடன் ரசிகர்களை ஏமாற்றி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | 2025ல் சர்ப்ரைஸ் ஹிட் அடித்த 5 படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..

லோகேஷ் கனகராஜ் ஏமாற்றம்!

கூலி படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதை சரியாக இல்லை என்று பலரும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். லோகேஷ் கனகராஜின் முந்தைய படங்களில் ஒரு சதவீதம் கூட இந்த படம் இல்லை என்றும், லோகேஷ் கனகராஜ் ரசிகர்களை முற்றிலும் ஏமாற்றி விட்டார் என்றும் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் புலம்பி வருகின்றனர். அதேபோல மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து நடித்த நடிகர்கள் யாருமே சரியாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றும், பேருக்காக மட்டுமே நடிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற பரவலான குற்றச்சாட்டுகளும் இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் மலையாள நடிகர் சௌபின் ஷாஹிர் கதாபாத்திரம் நன்றாக எழுதப்பட்டிருந்தது என்றும் ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

இந்நிலையில் அந்த கதாபாத்திரத்தில் முதலில் வேறு ஒரு நடிகர் தான் நடிக்க இருந்தார் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை பகத் பாசில் தான். பகத் பாசில் இதற்கு முன்பு லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் படத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் ரஜினியுடன் வேட்டையன் படத்திலும் நடித்துள்ளார். முதலில் லோகேஷ் கனகராஜ் சௌபின் கதாபாத்திரத்தில் பகத் பாசிலை தான் நடிக்க வைக்க முயற்சி செய்து உள்ளார். ஆனால் அவருக்கு இருந்த வேறு சில கமிட்மென்ட் காரணமாக கூலி படத்தில் நடிக்க முடியாமல் போனது. அதன் பின்பு தான் சௌபின் ஷாஹிரை தேர்வு செய்துள்ளனர். இருப்பினும் பகத் பாசிலை விட சௌபின் ஷாஹிர் சிறப்பாக நடித்துள்ளார் என்று பலரும் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

ரஜினியின் அடுத்த படம்

மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான கூலி படம் ரசிகர்களை ஏமாற்றினாலும் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 400 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது கூலி படம். அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் கைதி 2 படத்தை இயக்க உள்ளார். கூலி படத்திற்கு முன்பே இந்த படம் உருவாக இருந்தது, ஆனால் ரஜினி கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி படத்தில் கமிட்டானார். ரஜினி தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். அடுத்த ஆண்டு இப்படம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | டாப் 10 உலக திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு இந்திய படம்-அதுவும் தமிழ் படம்! எது தெரியுமா?

