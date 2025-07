மாரீசன் Vs தலைவன் தலைவி : எந்த படம் நல்லா இருக்கு? இதோ திரை விமர்சனம்!

Maareesan Vs Thalaivan Thalaivi Movie X Review : மே 24ஆம் தேதி, பகத் பாசில் நடித்த மாரீசன் திரைப்படமும், விஜய் சேதுபதி நடித்த தலைவன் தலைவி திரைப்படமும் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில் ரசிகர்கள் எந்த படத்திற்கு அதிக வரவேற்பு கொடுத்துள்ளனர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

மாரீசன்:

சுதீஷ் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், மாரீசன். இந்த படத்தில் வடிவேலு மற்றும் பகத் பாசில் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தை, சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கின்றனர். யுவன் சங்கர் ராஜா படத்திற்கு இசையமைத்திருக்கிறார். வடிவேலு, அல்சைமர்ஸால் பாதிக்கப்பட்டவராக நடிக்க, அவரிடம் திருட முயலும் நபராக தயா எனும் கேரக்டரில் பகத் பாசில் நடித்திருக்கிறார். கோவை சரளா, லிவிங்க்ஸ்டன் உள்ளிட்டோரும் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

படத்தின் டிரைலர் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது. அதைத்தாண்டி, பத்திரிக்கையாளர்களுக்கான ஷோ சமீபத்தில் நடந்தது. இதிலிருந்து படத்திற்கு பாசிடிவான விமர்சனங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன. அதே போல, நடிகர் கமல்ஹாசனும் படத்தை பார்த்துவிட்டு பாராட்டி இருக்கிறார்.

தலைவன் தலைவி:

பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் படம், தலைவன் தலைவி. இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் கதாநாயகன் மற்றும் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளனர். அதிக காதலுடன் இருக்கும் தம்பதிக்குள், ஏன் விவாகரத்து நிகழ்கிறது என்பதை வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் படம், தலைவன் தலைவி. இதில் சமீபத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ”பொட்டல முட்டாயே” பாடல் பெரிதளவில் வைரலானது. இந்த படத்தின் டிரைலரும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது. இந்த படம் நல்ல காமெடி கதை கொண்ட படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

மாரீசன் படத்தின் விமர்சனம்..

Watched Maareesan - a film that dances effortlessly between wit and depth, leaving me laughing, thinking, and admiring its craft. Had a wonderful conversation with the team to congratulate them on this delightful creation. Beneath its humour lies a socially conscious lens on… — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 24, 2025

#Maareesan [Tamil] - LIKED IT An Alzheimer’s patient, Velayutham sets off on an unexpected journey with a stranger, Dhaya - a ride that turns out unpredictable. The film begins with a unique premise, led by two stellar performers on a slow yet engaging journey with a… pic.twitter.com/bqHeyAIz8y — Venkatramanan (@VenkatRamanan_) July 25, 2025

Showtime : Maareesan Interval now.

Very slow paced, might not work for everyone. So far, above average. pic.twitter.com/4z48ioEZOj — சினிமா ராசா (@cinemaraasa) July 25, 2025

#Maareesan [3.5/5] : A bold attempt that pays off! Two-man show with strong performances from #Vadivelu & #FahadhFaasil.. Second half shifts gears with solid thrills.. @thisisysr songs and BGM - Fantastic and layered.. Director #SudheeshSankar delivers a gripping,… pic.twitter.com/a77ZcMX9aF — Ramesh Bala (@rameshlaus) July 23, 2025

தலைவன் தலைவி படத்தின் விமர்சனம்..

#ThalaivanThalaivii - perfect rural family entertainer

Sethu Na outdoes himself with one of his most endearing performances since Sumaar Moonji Kumar#NithyaMenon shines as #Perarasi, even if her character arc has a few flaws. #Deepa, as Pottu, is the true scene-stealer… pic.twitter.com/KjXSLEZos0 — Lavyyy Boiiii (@Lavyyboi) July 25, 2025

#ThalaivanThalaivii - The VijaySethupathi which we loved during his vintage time is back again with the same humour sense

No one could have pulled off this character this much After #Maharaja, Another Blockbuster Awaits for him pic.twitter.com/CAiwAKdlDV — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 25, 2025

#ThalaivanThalaivii – The VJS we all wanted is back! The movie begins with a conflict between VJS & Nithya Menen, then turns into a complete comedy entertainer. Though there are a few lags in the second half, the climax works well. A Complete Family Entertainer pic.twitter.com/oBUX22nMU7 — Suresh (@isureshofficial) July 25, 2025

