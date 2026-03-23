35 ஆண்டுகளுக்கு பின்..ரஜினியுடன் நடிக்கும் நடிகை! அவர் யார்-எந்த படத்தில் நடிக்கிறார்?

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இடத்தை பெற்ற நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். திரையுலகில், 50 ஆண்டை கடந்து விட்ட நிலையில் தொடர்ந்து டாப் நடிகராக நிலை கொண்டிருக்கிறார். இவர், ஒரு நடிகையுடன் 35 வருடங்களுக்கு முன்பு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இப்போது இன்னொரு நடிகருடன் இவர் சேர்ந்து நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜெயிலர் 2 :
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் படம், ஜெயிலர் 2. 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் இமாலைய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, இப்போது இந்த படத்தின் அடுத்த பாகம் உருவாகி வருகிறது. இதில், ரஜினியுடன் ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்னா, மோகன் லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். கோவா, கேரளா, சென்னை உள்ளிட்ட சில தளங்களில் இதன் படப்பிடிப்பு நடைப்பெற்று முடிவடைந்தது. இதில் ரஜினிகாந்தும் கலந்து கொண்டார். கடைசிக்கட்ட பணிகளில் உள்ள இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர். ஜெயிலர் 2 திரைப்படம், வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ரிலீஸாக இருக்கிறது. ஆனால், படத்தை முன்கூட்டியே வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கும் படம்!
கமல்ஹாசன் தயாரிக்கும் படத்தில், ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். சுந்தர்.சிதான், இந்த படத்தை இயக்குவதற்கு முதல் தேர்வாக இருந்தார். ஆனால், இதில் சைன் செய்த சில நாட்களிலேயே தான் இந்த படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். கதை தொடர்பாக ரஜினிக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டதாகவும், கதையை மாற்ற சொன்னதால் சுந்தர்.சி இதிலிருந்து விலகியதாகவும் கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, ‘டான்’ பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
தற்போது வெளியாகியிருக்கும் தகவல்களின் படி, ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் பெயரிடப்படாத, ’தலைவர் 173’ படத்தில் நடிக்க வைக்க நடிகர்-நடிகையர் தேர்வு நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது. இதில் முக்கிய நடிகை ஒருவர் இடம் பெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது.
35 வருடங்கள் கழித்து..
ரஜினி, தனது 173ஆவது படத்தில் நடிகை ஷோபனாவுடன் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இவர்கள் இருவரும் ஏற்கனவே ‘தளபதி’ படத்தில் இணைந்து நடித்திருக்கின்றனர். 35 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான இந்த படத்திற்கு பின்பு, ‘கோச்சடையான்’ படத்திலும் ஷோபனா நடித்திருந்தார். ஆனால், இந்த படம் வழக்கமான சினிமாவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘கூலி’ திரைப்படத்தில் கூட ஷோபனாவின் போட்டோவைத்தான் ரஜினியின் இறந்த மனைவியாக காண்பித்திருப்பர். இதையடுத்து, ஷோபனாவையும் ரஜினியையும் இப்போது 35 ஆண்டுகள் கழித்து ரசிகர்கள் ஒன்றாக திரையில் பார்க்க இருக்கின்றனர். இவர்கள் ஜோடியாக நடிக்கின்றனரா, அல்லது ஷோபனா திரைக்கதையின் ஒரு அங்கம்தானா என்பது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்கு பின்பே தெரிய வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கமல்-ரஜினி படம்:
கமல்ஹாசனும் ரஜினியும் தங்களது இளமை காலத்தில், ஒன்றாக பல படங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். சொல்லப்போனால், ரஜினி தனது திரையுலக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்ததே கமலின் படங்களில் நடித்துதான். ஆனால், இவர்கள் திரையுலகில் வளர வளர இவர்களுக்கு இடையேயான போட்டி படங்களும் வளர்ந்தன. பல ஆண்டுகளாக இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்பது பலரது கோரிக்கையாகவும், விருப்பமாகவும் இருந்தது. ஆனால், அதற்கான தகுந்த நேரம் அமையாமல் இருந்தது. தற்போது இருவருமே தங்களது 70களை கடந்து விட்ட நிலையில், மீண்டும் ஒன்றாக நடிக்கலாம் என்கிற முடிவிற்கு வந்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தை நெல்சன் இயக்குகிறார்.
கமலும் ரஜினியும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கும் படத்திற்கு இன்னும் டைட்டில் என்ன என்பது வெளியாகவில்லை. இதனை அனைவரும் இப்போது KH X RK என்று தற்சமயத்திற்கு கூறி வருகின்றனர். இப்படத்திற்கும், அனிருத்தான் இசையமைக்கிறார். இப்படம், வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சுயசரிதை எழுதும் ரஜினி?
ரஜினி, கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சுய சரிதை எழுத வேண்டும் என்கிற முடிவோடு இருக்கிறார். சமீப காலமாக, அவர் தனது பட வேலைகளை விடுத்து, இதற்கென்று தனியாக சில பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், இது குறித்த அறிவிப்பு கூடிய விரைவில் வெளியாகலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதில் ரஜினி, தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, காதல் வாழ்க்கை, மனைவி, குழந்தைகள், சினிமா, சினிமாவில் வளர்ந்த விதம், தனது குரு பாலச்சந்திரனுடனான பந்தம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை எழுத இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் இந்த புத்தகத்தில் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை, புத்தகம் வந்த பிறகுதான் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : ரஜினிகாந்த் தற்போது நடித்து வரும் படம் எது?
பதில் : ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துவருகிறார்.
கேள்வி : ஜெயிலர் 2' படத்தை இயக்குவது யார்?
பதில் : இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார்.
கேள்வி : எந்த படத்தில் ரஜினியும் ஷோபனாவும் நடிக்கின்றனர்?
பதில் : சிபி சக்கரவர்த்தி ரஜினியை வைத்து இயக்கும் படத்தில் அவர் நடிக்கிறார்.
