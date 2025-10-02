English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

40 வயதில் குழந்தை பெற இருக்கும் பிரபல நடிகை! தனுஷ் படத்தில் நடித்தவர்..

Sonam Kapoor Pregnant : பிரபல நடிகை ஒருவர், 40 வயதில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 2, 2025, 03:23 PM IST
  • தனுஷ் பட நடிகை கர்ப்பம்
  • இரண்டாவது குழந்தைக்கு தாயாகிறார்
  • யார் தெரியுமா?

Trending Photos

தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon5
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?
camera icon8
woman safety
பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?
விஜயதசமி: இன்றைய ராசிபலன் - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சாதகமாகன நாள்?
camera icon13
horoscope
விஜயதசமி: இன்றைய ராசிபலன் - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சாதகமாகன நாள்?
40 வயதில் குழந்தை பெற இருக்கும் பிரபல நடிகை! தனுஷ் படத்தில் நடித்தவர்..

Sonam Kapoor Pregnant : தனுஷ் படத்தில், அவருடன் ஜோடியாக நடித்த ஒரு நடிகை இப்போது இரண்டாவது முறையாக தாயாக இருக்கிறார். அந்த நடிகை குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

40 வயதில் கர்ப்பம்:

நடிகர் நடிகைகள் பலர், தங்களுக்கு ஓரளவிற்கு வயதான பின்புதான், திருமண உறவிலேயே இறங்குகின்றனர். இதனால், அவர்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் பல சமயங்களில் நெடுகாலம் ஆகலாம். ஒரு சில நடிகைகள், முதல் குழந்தை பெற்றெடுத்த பின்பு, சில ஆண்டுகள் கழித்து இன்னொரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பர். அப்படித்தான், இந்த பிரபல நடிகையும் முதல் குழந்தை பிறந்த பிறகு, தனது 40வது வயதில் இன்னொரு குழந்தைக்கு தாயாக இருக்கிறார்.

அவர் வேறு யாருமில்லை, இந்தி நடிகை சோனம் கபூர்தான். நடிகர் அனில் கபூரின் மகளான இவருக்கு, 2018ஆம் ஆண்டு ஆனந்த் அவுஜா என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஏற்கனவே 2022ஆம் ஆண்டு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இதையடுத்து, இவர் இப்போது இரண்டாவது கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..

நடிகர் தனுஷுக்கு பாலிவுட்டில் பெரிய மார்கெட்டை திறந்து வைத்த படம், ‘அம்பிகாபதி’ (இந்தியில் ராஞ்சனா). இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தவர்தான் சோனம் கபூர். அப்படத்தில் ஜோயா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் வருவார். இந்த படத்திற்கு பிறகு அவர் பிற படங்களில் நடித்து விட்டாலும் தமிழ் மக்களுக்கு அவர் தனுஷுடன் நடித்தவர் என்று சொன்னால்தான் தெரியும்.

கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா?

சோனம் கபூர், தற்போது 3-4 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் இந்த தகவல் அவரது குடும்பத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | காந்தாரா சாப்ட்டர் 1 படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

மேலும் படிக்க | 10 ஆண்டுகளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகர்கள்! லிஸ்டில் 1 தமிழ் நடிகர்-ரஜினி,கமல், விஜய் இல்லை..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sonam KapoorSonam Kapoor PregnantDhanush HeroineBollywood Heroine

Trending News