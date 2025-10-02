40 வயதில் குழந்தை பெற இருக்கும் பிரபல நடிகை! தனுஷ் படத்தில் நடித்தவர்..

Sonam Kapoor Pregnant : தனுஷ் படத்தில், அவருடன் ஜோடியாக நடித்த ஒரு நடிகை இப்போது இரண்டாவது முறையாக தாயாக இருக்கிறார். அந்த நடிகை குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
40 வயதில் கர்ப்பம்:
நடிகர் நடிகைகள் பலர், தங்களுக்கு ஓரளவிற்கு வயதான பின்புதான், திருமண உறவிலேயே இறங்குகின்றனர். இதனால், அவர்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் பல சமயங்களில் நெடுகாலம் ஆகலாம். ஒரு சில நடிகைகள், முதல் குழந்தை பெற்றெடுத்த பின்பு, சில ஆண்டுகள் கழித்து இன்னொரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பர். அப்படித்தான், இந்த பிரபல நடிகையும் முதல் குழந்தை பிறந்த பிறகு, தனது 40வது வயதில் இன்னொரு குழந்தைக்கு தாயாக இருக்கிறார்.
அவர் வேறு யாருமில்லை, இந்தி நடிகை சோனம் கபூர்தான். நடிகர் அனில் கபூரின் மகளான இவருக்கு, 2018ஆம் ஆண்டு ஆனந்த் அவுஜா என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஏற்கனவே 2022ஆம் ஆண்டு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இதையடுத்து, இவர் இப்போது இரண்டாவது கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..
நடிகர் தனுஷுக்கு பாலிவுட்டில் பெரிய மார்கெட்டை திறந்து வைத்த படம், ‘அம்பிகாபதி’ (இந்தியில் ராஞ்சனா). இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தவர்தான் சோனம் கபூர். அப்படத்தில் ஜோயா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் வருவார். இந்த படத்திற்கு பிறகு அவர் பிற படங்களில் நடித்து விட்டாலும் தமிழ் மக்களுக்கு அவர் தனுஷுடன் நடித்தவர் என்று சொன்னால்தான் தெரியும்.
கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா?
சோனம் கபூர், தற்போது 3-4 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் இந்த தகவல் அவரது குடும்பத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
