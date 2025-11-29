English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 13 வயதில் ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்த நடிகை! பின்னர் மனைவியாகவும் நடித்தார்..

13 வயதில் ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்த நடிகை! பின்னர் மனைவியாகவும் நடித்தார்..

Actress Acted As Rajinikanth Mother And Wife : பிரபல நடிகை ஒருவர், தனது 13வது வயதிலேயே ரஜினிக்கு தாயாகவும், பின்னர் மனைவியாகவும் நடித்திருந்தார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 29, 2025, 08:56 PM IST
  • ரஜினிகாந்திற்கு தாயாகவும் ஜோடியாகவும் நடித்தவர்..
  • அதுவும் 13 வயதிலேயே
  • எந்த நடிகை தெரியுமா?

13 வயதில் ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்த நடிகை! பின்னர் மனைவியாகவும் நடித்தார்..

Actress Acted As Rajinikanth Mother And Wife : இந்திய சினிமாவில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்து சமீபத்தில் கோவாவில் நடந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வென்றவர் ரஜினிகாந்த். தமிழில், இவர் நடித்த 100க்கும் மேற்ப்பட்ட படங்கள் ஹிட் அடித்துள்ளன. அதே சமயத்தில், இவர் எந்த நடிகைக்கு ஜோடியாக நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்கிற பேச்சும் அடிக்கடி எழும். அப்படி, இவருக்கு ஒரு நடிகையுடன் கெமிஸ்ட்ரி ஓஹோவென இருந்தது. இருப்பினும், அந்த நடிகை இவருக்கு தாயாகவும் ஒரு படத்தில் நடித்தார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

13 வயதில் ரஜினிக்கு தாயாக..

நடிகர் ரஜினிகாந்த், சென்னைக்கு ‘கண்டிப்பாக நடிகன் ஆகிவிட வேண்டும்’ என்ற வெறியுடன் வந்த சமயம் அது. ஓயாமல் சினிமாவில் கிடைத்த அனைத்து வேலைகளையும் செய்த அவருக்கு, கே.பாலச்சந்தர் இயக்கியிருந்த ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த படத்திற்கு பிறகு, ரஜினிக்கு அனைத்துமே ஏறு முகங்களாக இருந்தது. 

ரஜினி நடிப்பில் ஹிட் ஆன படங்களுள் ஒன்று ‘மூன்று முடிச்சு’. 1976ல் வெளியான இந்த படத்தில் ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருப்பர். இதில், ஸ்ரீதேவியின் கதாப்பாத்திரம் மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு வயதானவரை திருமணம் செய்த 25 வயது பெண்ணாக ஸ்ரீதேவி நடித்திருப்பார். இதில், அந்த வயதான நபரின் மகனாக ரஜினிகாந்த் நடித்திருப்பார். எனவே, இதில் ஸ்ரீதேவி ரஜினியின் சித்தி முறை அம்மாவாக நடித்திருப்பார். இதில் நடிக்கும் போது, அவரது வயது வெறும் 13தான்.

ஜோடியாக..

சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போதே திரையுலகிற்குள் நுழைந்த ஸ்ரீதேவிக்கு, சினிமாதான் எல்லாமே. இளம் பெண்ணாக இருக்கும் போதே பல ஹிட் ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடிக்க ஆரம்பித்த அவர், பெரும்பாலும் ரஜினி அல்லது கமலுக்குதான் ஜோடியாக நடித்திருந்தார். ஸ்ரீதேவி-ரஜினி இணைந்து 16 வயதினிலே, ஜானி, அடுத்த வாரிசு, ராணுவ வீரன், ஆடு புலி ஆட்டம், போக்கிரி ராஜா என பல படங்களில் ஜோடியாக நடித்திருக்கின்றனர். இதில் சில இந்தி படங்களும் அடக்கம். 

Sridevi

இவர்களுக்குள் இருந்த கெமிஸ்ட்ரி, பலருக்கு ரொம்ப பிடித்ததாக இருந்தது. ஸ்ரீதேவி பாலிவுட்டிற்கு குடி பெயர்ந்த பின்பு, அவர் தமிழ் படங்களில் நடிப்பது வெகுவாக குறைந்து போனது. ஆனால், ரஜினி-ஸ்ரீதேவி இடையேயான நட்பு அதற்கு பின்னரும் கூட நிலைத்து நின்றது.

ரஜினிக்காக விரதம்..

ரஜினி, 2010ல் கடுமையான உடல்நலக்குறைவுக்கு ஆளானார். வெளிநாட்டில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அப்போது அவருக்காக ஸ்ரீதேவி வேண்டிக்கொண்டு விரதம் இருந்து கோயிலுக்கு சென்று வழிப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த அளவிற்கு அவருக்கு ரஜினி மீது பாசம் இருந்தது. அவ்வப்போது தான் கலந்து கொள்ளும் நேர்காணல்களில் கூட ஸ்ரீதேவி ரஜினி குறித்த சில நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வார்.

இறப்பு:

நடிகை ஸ்ரீதேவி, 2018ஆம் ஆண்டில் துபாயில் குளியலரையில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இவரது இறப்பானது, இப்போது வரை மர்மமாக இருக்கிறது. இருப்பினும், இவர் படங்கள் இன்னும் மக்கள் மனங்களில் நல்ல நினைவாக நின்றிருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | கமல்-ஸ்ரீதேவி-ரஜினியின் முக்கோண காதல் கதை! யாருக்கு யார் மீது விருப்பம்? பிரபலம் சொன்ன உண்மை..

மேலும் படிக்க | சினிமாவில் காதல்.. நிஜத்தில் சகோதரி மாதிரி! பிரபல நடிகை குறித்து மனம் திறந்த கமல்..

About the Author
