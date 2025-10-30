English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • லோகேஷ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படம்..ஜோடி யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ சூப்பர் ஹிட் நாயகிதான்..

லோகேஷ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படம்..ஜோடி யார் தெரியுமா? 'இந்த' சூப்பர் ஹிட் நாயகிதான்..

Wamiqa Gabbi Paired With Lokesh Debut Film : லோகேஷ் கனகராஜ், முதன்முதலில் ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார்; இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க இருக்கும் நடிகை குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 30, 2025, 12:16 PM IST
  • லோகேஷ் நடிக்கும் முதல் படம்!
  • ஜோடியாக நடிப்பது யார்?
  • சூப்பர் ஹிட் நடிகை குறித்த விவரம்..

லோகேஷ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படம்..ஜோடி யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ சூப்பர் ஹிட் நாயகிதான்..

Wamiqa Gabbi Paired With Lokesh Debut Film : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக வலம் வருபவர், லோகேஷ் கனகராஜ். இவர், முதன்முதலாக ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க இருக்கும் நடிகை குறித்த தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் படம்:

தமிழில், வெகு சில படங்களை மட்டுமே இயக்கியிருந்தாலும் டாப் இயக்குநராக வலம் வருபவர் லோகேஷ் கனகராஜ். ஆனால், இந்த ஆண்டில் வித்தியாசமாக ஹீரோவாகவும் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். கூலி படத்தை முடித்த கையோடு, அவர் இணைந்த படம், இதுதான்.

லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தை அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்க இருக்கிறார். ஏற்கனவே சாணி காயிதம், கேப்டன் மில்லர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியருக்கும் இவர், லோகி ஹீரோவாக நடிக்கும் முதல் படத்தையும் இயக்குகிறார். கூலி படத்தை எடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ், அந்த படம் ரிலீஸான கையோடு, இதில் இணைந்து விட்டார். சமீபத்தில் பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

ஹீரோயின் யார்?

லோகேஷ் கனகராஜிற்கு ஜோடியாக யாரை நடிக்க வைப்பது என படக்குழுவினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். கடைசியில், ஒரு ஹீரோயினை இவர்கள் ஃபிக்ஸ் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நாயகி, தமிழில் பெரிதாக படங்களில் நடித்ததில்லை. இருப்பினும், இவருக்கு தமிழில் அதிக ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர்.

அந்த நடிகையின் பெயர், வாமிகா கபி. பாலிவிட்டில் பிரபல நடிகையாக வலம் வரும் இவர், குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். கடந்த ஆண்டு தெறி படத்தின் இந்தி ரீ-மேக் ‘பேபி ஜான்’ என்கிற பெயரில் வெளியானது. இதில் இவர் கதாநாயகியாக நடத்திருந்தார். இதைத்தாண்டி மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு படங்கள் சிலவற்றிலும் நடித்திருக்கிறார்.

வாமிகா, இதற்கு முன்னர் மாலை நேரத்து மயக்கம், இரவாகலாம், ஜீனி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இதில் இரண்டு படங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இவரை, லோகிக்கு ஜோடியாக பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

லோகியின் அடுத்த மூவ் என்ன?

லாேகேஷ் கனகராஜ், கடைசியாக ரஜினியை வைத்து ‘கூலி’ படத்தை இயக்கியிருந்தார். ஆஹா-ஓஹோ என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம், கடைசியில் சுமார் என்கிற விமர்சனத்தையே பெற்றது. இதையடுத்து, கமல்-ரஜனி ஒன்றாக நடிக்கும் படத்தை இவரே இயக்குவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று சினிமா வட்டாரத்தில் பேசிக்கொள்கின்றனர். தான் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்திற்கு அடுத்து, லோகி கைதி 2 படத்தை இயக்குவதாக சினிமா வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. அதே கையோடு தெலுங்கு திரையுலகிற்கு சென்று, அங்கு பிரபாஸ்-பவன் கல்யாணை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க இருக்கிறாராம். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் வரை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | கைதி 2 கைவிடப்பட்டதா? லோகேஷ் கனகராஜ் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு!

மேலும் படிக்க | லோகேஷ் கனகராஜை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்! காரணம் என்ன?

Lokesh Kanagaraj, Wamiqa Gabbi, Loki Debut Film, Arun Matheswaran

