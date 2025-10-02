‘ஜாவா சுந்தரேசன்’ என பெயர் மாற்றிய பிரபல நடிகர்! காரணம் என்ன?

Chaams Changed His Name As Java Sundaresan : தமிழ் திரையுலகில் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்த படங்களுள் ஒன்று, அறை எண் 305-ல் கடவுள். இந்த படத்தில் பலரையும் ஒரு கேரக்டர், ‘ஜாவா சுந்தரேசன்’.
அறை எண் 305-ல் கடவுள்:
2008ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், அறை எண் 305ல் கடவுள். ஃபேண்டசி டிராமாவாக உருவான படம் இது. இதனை சிம்புதேவன் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் சந்தானம் ராசு எனும் கதாப்பாத்திரத்திலும், கஞ்சா கருப்பு மொக்கை எனும் கதாப்பாத்திரத்திலும் நடித்திருப்பர். இளைஞர்கள் தங்கியிருக்கும் ஹாஸ்டலில் இருக்கும் இவர்கள், வாழ்வின் கடினமான தருணத்தில், கடவுளை திட்டுவர். அப்போது கடவுளே நேரில் வந்து “வாழ கற்றுத்தருகிறேன் வா..” என்று சில விஷயங்களை கற்றுக்கொடுப்பார். அப்படி கடவுளாக வருபவர்தான், பிரகாஷ்ராஜ்.
வித்தியாசமான கதையம்சம் நிரம்பிய இந்த படம், வெளியான புதிதில் நல்ல ஹிட் அடித்தது. இதில், பெரிதாக ரசிகர்களை ஈர்த்த ஒரு கதாப்பாத்திரம்தான் ‘ஜாவா சுந்தரேசன்’. அதாவது, ஜாவா படித்து விட்டு ஐடியிடில் சேரும் சுந்தரேசன், அசுர வளர்ச்சியடைந்து விடுவார். அப்போது வரும் டைலாக்தான், “கலக்குப்பான்னு சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்காக ஒரு மனிஷன் இந்த கலக்கா கலக்குவான்..” என்பது. இந்த கேரக்டரில் நடிகர் சுவாமிநாதன் என்கிற சாம்ஸ் நடித்திருப்பார்.
பெயரை மாற்றிக்கொண்டார்..
ஜாவா சுந்தரேசன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த நடிகர் சாம்ஸ், தன் பெயரை ஜாவா சுந்தரேசன் என்றே மாற்றிக்கொண்டார். இதற்கான உரிமையை, படத்தின் இயக்குநர் சிம்புதேவனிடம் இருந்து வாங்கிக்கொண்டதாகவும், இனி தன்னை அப்படியே அனைவரும் அழைப்பர் என்றும் கூறியிருக்கிறார். இது குறித்து வெளியாகி இருக்கும் வீடியோவில் அவர் சிம்பு தேவனுக்கு பொண்ணாடை அணிவித்து பேசும் காட்சிகள் வெளியாகி இருக்கிறது. தற்போது இவர் குறித்த செய்தி, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடித்த படங்கள்..
நடிகர் ஜாவா சுந்தரேசன் இதற்கு முன்னர் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வந்த அவர், கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கப்படாத கேரக்டர்களில் வந்தார். கொஞ்சம் வளர்ச்சி பெற ஆரம்பித்த பின்பு, வடிவேலு, விவேக் போன்ற நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். சிலம்பாட்டம், ராஜாதி ராஜா, ராவணன், எந்திரன் உள்ளிட்டவை இவரை பெரிதாக வெளியில் காண்பித்த படங்களாகும். தெலுங்கிலும் சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். சமீபத்தில் தேசிங்கு ராஜா 2 படத்தில் நடித்தார்.
