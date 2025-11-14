பிரபல இயக்குநர் வி.சேகர் காலமானார்! பல ஹிட் படங்களை கொடுத்தவர்..

V Sekhar Passes Away : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர் வி.சேகர். இவர், தனது 74வது வயதில் உயிரிழந்துள்ளார். உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக மருத்துவமனையில் இருந்தார்.
யார் இந்த வி.சேகர்:
வி.சேகரின் இயக்கத்தில் வெளியான ஒவ்வொரு படமும் குடும்பங்களின் பிரச்சினைகளை அலசும். குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்து பிரச்சனைகளை அவ்வளவு அழகாக, இயல்பாக தனது படங்களில் காட்டியிருப்பார். கூட்டுக் குடும்பங்களின் அழகை, முக்கியத்துவத்தை அழகாக எடுத்துரைத்திருப்பார். பெண்களின் உரிமையை உயர்த்தி பேசி இருப்பார். அப்படிப்பட்ட மக்கள் இயக்குநர் வி.சேகரின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வோம்.
திருவண்ணாமலை அருகே உள்ள நெய்வாநத்தம் கிராமத்தில் எஸ்.வெங்கடேசன் - பட்டம்மாள் தம்பதிக்கு 1953 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 15 ஆம் தேதி பிறந்தவர், வி.சேகர். இவருடன் தமிழ்செல்வி, காந்திமதி என இரண்டு சகோதரிகள், அண்ணாத்துரை என்கிற ஒரு சகோதரர் பிறந்தனர்.
நெய்வாநத்தம் பள்ளியில் ஐந்தாவது வரை படித்த வி.சேகர், வேட்டவலம் உயர்நிலை பள்ளியில் உயர்நிலை படிப்பை முடித்தார். இறுதி தேர்வில் இரண்டாவது மாணவனாகவும் தேர்ச்சி பெற்றார். பியூசி படிப்பை திருவண்ணாமலையில் முடித்தவர், உறவினர் செ.கண்ணப்பன் உதவியால் ஏவி.எம்.ஸ்டுடியோவில் கருப்பு வெள்ளை 16 எம்.எம். லேப்பில் உதவியாளராக 19 வயதில் வேலைக்கு சேர்ந்தார்.
பிறகு செ.கண்ணப்பன் உதவியால் மாநகராட்சி சுகாதார துறையில் மலேரியா ஒழிப்பு பணியாளராக வேலைக்கு சேர்ந்தவர், தொடர்ந்து 15 ஆண்டுகள் அந்த பணியை செய்தார். அப்போது மாலை நேரத்தில் நந்தனம் கலை கல்லூரியில் பி.ஏ., அமைந்தகரையில் உள்ள பச்சையப்பன் கல்லூரியில் எம்.ஏ. படிப்பு முடித்தார்.
சிறு வயது முதல் வாசிப்பு பழக்கம் உள்ளவர், வி.சேகர். உலக இலக்கியம் முதல் உள்ளூர் இலக்கியம் வரை படித்து தன்னை மேம்படுத்திக் கொண்டார். தான் உணர்ந்த கருத்துக்களை மக்களுக்கு தெரிவிக்க சினிமா மீடியத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்.
வேலை..இயக்கம்:
அதனால், பகுதி நேரமாக எடிட்டர் லெனினிடம் உதவியாளராக சேர்ந்தார். அப்போது தயாரிப்பு நிர்வாகி நாராயணனின் நட்பு கிடைக்க அவர் மூலமாக கே.பாக்யராஜின் உதவியாளர் கோவிந்தராஜ் இயக்கிய 'கண்ண தொறக்கனும்சாமி" படத்தில் உதவி இயக்குனராக பயிற்சி பெற்றவர், பிறகு கே.பாக்யராஜின் உதவியாளராக இரண்டு ஆண்டுகள் கதை இலாகாவில் பணியாற்றினார்.
வி.சேகர் இயக்கிய முதல் படம் 'நீங்களும் ஹீரோதான்'. முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நிழல்கள் ரவி, கவுண்டமணி, செந்தில் உட்பட பலர் நடித்தனர். 1990 ஆம் ஆண்டு வெளியான அந்தப் படம் எதிர்ப்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றி அடையவில்லை. இதனால், மறுபடியும் மாநகராட்சி சுகாதார துறையில் மலேரியா ஒழிப்பு பணியாளர் பணியை தொடர்ந்தார்.
மீண்டும் நிழல்கள் ரவி, கவுண்டமணி, செந்தில் ஆகியோருடன் இணைந்து 'நான் புடிச்ச மாப்பிள்ளை' படத்தை இயக்கினார். அந்தப் படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் படமாக அமைந்து வசூலில் சாதனை படைத்தது. அந்தப் படம் தெலுங்கு மொழியில் 'மாமா காரு' என்கிற பெயரில் ரீமேக் ஆகி அங்கும் வசூலில் சாதனை படைத்தது. அது வரை இயக்குனராக இருந்த தாசரி நாராயண ராவ், அந்தப் படத்தின் மூலம் நடிகராகி புகழ் பெற்றார். மேலும், இந்தி, ஒரிசா போன்ற மொழிகளிலும் 'நான் புடிச்ச மாப்பிள்ளை' படம் ரீமேக் ஆனது.
திரைப்படங்கள்..
அதன் பிறகு 'பொண்டாட்டி சொன்னா கேட்டுக்கணும்', 'ஒண்ணா இருக்க கத்துக்கணும்', 'பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா', 'பார்வதி என்னை பாரடி', 'வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா', 'நான் பெத்த மகனே', 'காலம் மாறிப் போச்சு', 'பொங்கலோ பொங்கல்', 'எல்லாமே என் பொண்டாட்டிதான்', 'விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம்', 'கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை', 'வீட்டோட மாப்பிள்ளை', 'நம்ம வீட்டு கல்யாணம்', 'ஆளுக்கொரு ஆசை' போன்ற தமிழ்ப் படங்களை இயக்கியவர், கன்னடத்தில் ரமேஷ் அரவிந்த், மீனா நடிப்பில் 'ஹெந்தீர் தர்பார்' என்கிற படத்தையும் இயக்கினார்.
தனது திருவள்ளுவர் கலைக்கூடம் பட நிறுவனம் மூலம் பல வெற்றிப் படங்களை தயாரித்த வி.சேகர், சரத்குமார் நடிப்பில் ஏ.வெங்கடேஷ் இயக்கிய 'ஏய்' படத்தையும் தயாரித்தார். பிரபு நடித்த 'பொண்ணு பாக்கப்போறேன்' படத்திற்கு திரைக்கதை எழுதியவர், சின்னத்திரையில் 'பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா', 'வீட்டுக்கு வீடு' தொடர்களை எடுத்திருக்கிறார். தங்கர்பச்சான் இயக்கிய 'பள்ளிக் கூடம்' படத்தில் கல்வி அதிகாரியாக நடித்தவர், தனது மகன் காரல் மார்க்ஸ் நடிப்பில் 'சரவண பொய்கை' என்கிற படத்தை இயக்கி இருக்கிறார்.
தனது வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகித்த மாமா செ.கண்ணப்பனின் மகள் தமிழ்செல்வியை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு மலர்க்கொடி என்கிற மகளும், காரல் மார்க்ஸ் என்கிற மகனும் உள்ளனர்.
