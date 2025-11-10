23 வயது... திருமணம் ஆகாமல் 3 குழந்தைகளுக்கு அம்மா, எம்பிபிஎஸ் படிப்பு.. யார் அவர்?

Famous Indian Actress Sreeleela: தென்னிந்திய திரை உலகில், முக்கிய நடிகையாக வளர்ந்து வருபவர், ஶ்ரீலீலா. அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட்டாகி படு பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.
அமெரிக்காவில் பிறந்து பெங்களூரில் வளர்ந்தாலும், நடிகை ஸ்ரீலீலா தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் திரையுலக ரசிகர்களிடையே நன்கு அறியப்பட்டவர். தெலுங்கில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான இவர், பின்னர் கன்னட மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். இவரின் புகழ் இந்திய அளவில் உயரக் காரணமாக இருந்த திரைப்படம் 'குண்டூர் காரம்'. இந்தப் படத்தில், மகேஷ் பாபுவுடன் இணைந்து இவர் ஆடிய 'மார்த்தப்பட்டி' குத்து டான்ஸ், ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. அதேபோல் இவர் 'புஷ்பா 2' திரைப்படத்திலும் கிஷ்க் பாடலுக்கு நடனம் ஆடி இருந்தார். இந்த பாடலின் மூலம் நாடு முழுவதும் பிரபலமான ஸ்ரீலீலா, அதன் பிறகு அந்த ஒரே பாட்டில் பான் இந்தியா நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் பெற்றார்.
தெலுங்கு மற்றும் கன்னடத் திரையுலகில் பிரபலமான நடிகை ஸ்ரீலீலா, முதன்முறையாகத் தமிழில் பராசக்தி படம் மூலம் அறிமுகமாகிறார். சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பி, சுதா கொங்கரா இயக்கும் பராசக்தி படத்தில் அவர் நடித்து வருகிறார். 60-70களில் நடக்கும் கதையாக இப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. இதில் அவர் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ரவி மோகன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடிக்கிறார். ஜி.வி. பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்து வருகிறார். இந்த படம் வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 14ஆம் தேதி பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகவுள்ளது. படத்தின் புரோமோசன் சிறப்பாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
நடிகை ஸ்ரீலீலா, தனது அசாதாரண அழகு மற்றும் நடிப்புத் திறமைக்காக மட்டும் அல்லாமல், அவரது பெருந்தன்மை மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வுக்காகவும் அனைவராலும் பேசப்படுகிறார். தனது இளம் வயதிலேயே, அவர் சமூகத்திற்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறார். வெறும் 23 வயதில், ஆதரவற்ற இல்லத்தில் இருந்து மூன்று குழந்தைகளைத் தத்தெடுத்து, ஒரு பொறுப்பான தாயாக அவர்களை வளர்த்து வருகிறார். இதில் முதல் இரண்டு குழந்தைகளான குரு மற்றும் சோபிதா மாற்றுத்திறனாளிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தன்னுடைய திரை வாழ்க்கைக்கு மத்தியில், மூன்று குழந்தைகளின் தாயாக அவற்றையும் பொறுப்புடன் கவனித்து வருகிறார்.
இந்த இளம் வயதில் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை எடுத்து, தொடர்ந்து நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட அவருக்கு எது உந்துதலாக உள்ளது? இவ்வளவு பெரிய தத்தெடுப்பு முடிவுக்கு அவரது சொந்த வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த ஏதாவது ஒரு சம்பவம்தான் காரணமா? இத்தகைய கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்தாலும், நடிகை ஸ்ரீலீலா இதுவரை இதைப் பற்றி எந்த பொது விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. ஸ்ரீலீலாவின் இந்த உன்னத செயல்களைப் பாராட்டும் ரசிகர்கள், அவர் விளக்கமளிக்காத போதும், அவர் தொடர்ந்து நல்ல காரியங்களைச் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று மனம் திறந்து வாழ்த்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தற்போது நடிகை ஸ்ரீலீலா பாலிவுட்டில் தனது முதல் அடியை எடுத்து வைக்கவிருக்கிறார். விரைவில் பாலிவுட் நடிகர் கார்த்திக் ஆர்யனுடன் இணைந்து ஒரு புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தப் புதிய கூட்டணி குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, இந்தத் திரைப்படம் பாலிவுட்டின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் வெற்றிகரமான ரொமாண்டிக் பட வரிசையான 'ஆஷிகி' தொடரின் மூன்றாவது பகுதியாக (ஆஷிகி 3) இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
