விஜய்க்கு எதிராக பேசிய பிரபல இசையமைப்பாளர்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க..

Karur Stampede James Vasanthan Against Vijay : நடிகரும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவருமான விஜய், தற்போது கரூர் சம்பவத்தால் பெரும் சர்ச்சைக்குள் சிக்கியுள்ளார். இதையடுத்து, இவருக்கு எதிராக பிரபல இசையமைப்பாளர் ஒருவர் பேசியிருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 1, 2025, 10:56 AM IST
  • விஜய்க்கு எதிராக பேசிய பிரபல இசையமைப்பாளர்!
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?
  • முழு விவரம்!

விஜய்க்கு எதிராக பேசிய பிரபல இசையமைப்பாளர்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க..

Karur Stampede James Vasanthan Against Vijay : கரூரில், சமீபத்தில் நடந்த தமிழக வெற்றிக்கழகம் தேர்தல் பரப்புரையில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து விஜய்க்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் திரையுலகினர்களும் ரசிகர்களும் பிளவு பட்டு இருக்கின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

கரூர் சம்பவம்!

தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு, விஜய் தன் கட்சிப்பணிகளில் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டுள்ளார். ஒன்றரை ஆண்டுகளில் இரண்டு பெரிய மாநாடுகளை நடத்திய அவர், கடந்த சில வாரங்களாக தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தார். கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி நாமக்கல் மற்றும் கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது, கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர், 41 பேர் பலியாகினர். இதில், பலர் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள்.

யாரும் எதிர்பாராமல் நடந்த இந்த சம்பவம், தற்போது உலகளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. இந்திய அளவில் உள்ள பெருந்தலைவர்கள் இந்த சம்பவத்துக்கு இரங்கல் தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஒரு சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும் பேசி வருகின்றனர்.

எதிராக திரும்பிய பிரபலங்கள்..!

கரூர் சம்பவத்தில், விஜய் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்காமல் சென்றதும், அதன் பிறகு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை இன்னும் சென்று பார்க்காமல் இருப்பதும் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியிருக்கிறது. இதில் சிலர், அந்த 41 உயிரிழப்புகளுக்கும் விஜய்தான் காரணம்-அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர். அந்த வகையில், பிரபல இசையமைப்பாளர் ஒருவர் தற்போது விஜய்க்கு எதிராக பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது.

விஜய்க்கு எதிராக பேசிய இசையமைப்பாளர்!

சுப்ரமணியபுரம், பசங்க உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் ஜேம்ஸ் வசந்தன். சில நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்தும் வழங்கி வருகிறார். இவர் விஜய் குறித்து இப்போது பேசியிருக்கும் விஷயம்தான் வைரலாகி வருகிறது. அவர் தன் முகநூல் பக்கத்தில், “நேற்று வரை நம்முடன் பேசித்திரிந்த 41 பேர் கூட்ட நெரிசலில் நசுங்கி, மூச்சுத்திணறி, கொடுமையாக மரணித்துள்ளனர். ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேர், மூன்று பேர் என பலவிதமான இழப்புகள். கரூர் முழுவதும் மரண ஓலம் கேட்கிறது. குடும்பங்கள் ஒப்பாரி-இழவு வீடுகளில் வெறுமையை பார்த்துகொண்டு அம்மா, அப்பா, கணவன், மனைவி, பெற்றோர் என எல்லோரும் விவரிக்க முடியாத விரக்தியில் அமர்ந்திருக்க- “WE STAND WITH VIJAY" என்று கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானம் இல்லமல் சமூக ஊடகங்களில் பரப்புகிறீர்களே..வீணாய் போனவர்களே!” என்று பகிர்ந்துள்ளார்.

James Vasanthan

விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

விஜய், நேற்று ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில் கரூர் சம்பவம் தனக்கு மிகுந்த துயரத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும், அதில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து கொள்வதாகவும் கூறினார். மேலும், முதல்வரை குறிப்பிட்டு பேசிய அவர், “என்னை பழிவாங்க வேண்டும் என்றால் என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள், என் மக்கள் மீது கை வைக்காதீர்கள்” என்று கூறினார். இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்து இன்னும் பலத்துடன் மீண்டு வருவோம், அரசியல் பயணத்தை தொடருவோம் என்று கூறியிருந்தார். இப்படிப்பட்ட சிக்கலில் சிக்கியிருக்கும் விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் என்பது தெரியவில்லை.

About the Author
James Vasanthantvk vijaytvk stampedeKarur Stampede

