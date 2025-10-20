English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய்க்கு பின்..அஜித்துடன் இணைந்து நடிக்க ஆசைப்படும் நடிகர்! இவரு பயங்கர வில்லனாச்சே..

விஜய்க்கு பின்..அஜித்துடன் இணைந்து நடிக்க ஆசைப்படும் நடிகர்! இவரு பயங்கர வில்லனாச்சே..

Villain Actor Wants To Act With Ajith : பிரபல நடிகர் ஒருவர், அடுத்த படத்தில் அஜித்துடன் இணைந்து நடிக்க ஆசைப்படுகிறார். அவர் யார் தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 20, 2025, 03:52 PM IST
  • அஜித்துடன் நடிக்க விரும்பும் நடிகர்
  • ரொம்ப பிடிக்குமாம்..
  • யார் தெரியுமா?

விஜய்க்கு பின்..அஜித்துடன் இணைந்து நடிக்க ஆசைப்படும் நடிகர்! இவரு பயங்கர வில்லனாச்சே..

Villain Actor Wants To Act With Ajith : சாதாரணமாகவே, தமிழ் திரை உலகிற்கு நடிக்கும் ஆசையுடன் வருபவர்கள், அஜித் அல்லது விஜய் போல பெரிய நடிகராக ஆக வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் வருவார்கள். அப்படி இல்லையென்றால் குறைந்தது அவர்கள் படத்தில் ஆவது நடித்து விட வேண்டும் என்கிற ஆசையில் வருவார்கள். இங்கு ஒரு பிரபல பாலிவுட் நடிகரும் அதே ஆசையை கொண்டிருக்கிறார். 

விஜய்யுடன் நடித்த படம்!

கோலிவுட் திரை உலகின் டாப் நடிகராக இருப்பவர் விஜய். தனது கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்தில் சமீபத்தில் நடித்து முடித்தார். இவரது சினிமா வாழ்க்கையில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு கம்-பேக் கொடுக்க காரணமாக இருந்த படம் துப்பாக்கி. இந்த படத்தை ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் வில்லனாக, வித்யூத் ஜாம்வால் நடித்திருந்தார்.

துப்பாக்கி திரைப்படத்தில் அவர், நக்சலைட் தீவிரவாதி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில், அவருக்கு பெரிதாக வரவேற்பு கிடைத்தது. பாலிவுட் நடிகரான இவர், பல ஸ்டார் படங்களிலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.

வித்யூத் ஜாம்வால்:

வித்யூத், துப்பாக்கி திரைப்படத்தில் மட்டுமல்ல, அஞ்சான் திரைப்படத்திலும் சூர்யாவிற்கு நண்பராக நடித்திருக்கிறார். சமீபத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான ‘மதராஸி’ திரைப்படத்திலும் வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு பிறகு அவர் ஒரு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அதில் அவர் பேசிய விஷயம்தான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

VidyutJamwal

அஜித்துடன் நடிக்க ஆசை!

வித்யூத் ஜாம்வாலிடம், “முதலில் விஜய்யுடன் நடித்தீர்கள், இப்போ சிவகார்த்திகேயனுடனும் நடித்து விட்டீர்கள்..அடுத்து யாருடன் நடிக்க ஆசை?” என்று கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த வித்யூத், “அடுத்து மை டியர் அஜித்சாருடன் நடிக்க ஆசை” என்று கூறியிருந்தார். மேலும், “பில்லா படத்தில் நடித்த போது, அவர்தான் என்னை சரியாக வழிநடத்தினார். அது மட்டுமன்றி அவர் ரொம்பவும் நல்ல மனிதர்..அதனால் அவருடன் ஒரு படத்தில் நடிக்க ஆசை” என்று கூறினார்.

இப்போது என்ன செய்கிறார் அஜித்?

நடிகர் அஜித்குமார், சினிமாவை தொழிலாக கொண்டிருந்தாலும், தனக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்வதில் எந்த இடத்திலும் விட்டுக்கொடுக்காமல் இருக்கிறார். ஷூட்டிங் இல்லாத சமயங்களில் எல்லாம் கார் ரேஸிங் பயிற்சியில் ஈடுபடும் அவர், இப்போதும் வெளிநாட்டில் நடைபெறும் ஒரு கார் பந்தையத்தில் பிசியாக இருக்கிறார். இவருக்கு சினிமாவை தாண்டி, மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மீது விருப்பம் உள்ளவர்களும் இவருக்கு ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர்.

இந்த ஆண்டு, அஜித் நடித்த விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி ஆகிய இரண்டு படங்கள் வெளியாகின. இதில், GBU திரைப்படம், நல்ல வரவேற்பையும் வெற்றியையும் பெற்றது. இதனை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். இவரே, அஜித்தின் அடுத்த படத்தையும் இயக்க இருக்கிறார். இதற்கான பேச்சு வார்த்தைகள் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது.

மேலும் படிக்க | சூர்யாவுடன் முதன்முறையாக சேர்ந்து நடிக்கும் பிரபல நடிகர்! கண்ணாலேயே பேசும் ஹீரோ..

மேலும் படிக்க | ‘கருப்பு’ படத்தின் God Mode பாடல் வெளியீடு! ரசிகர்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா?

