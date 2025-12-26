English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனநாயகன் படத்தில் பிரபல தமிழ் YouTuber? இவரை எல்லாருக்கும் பிடிக்குமே! யார் தெரியுமா?

ஜனநாயகன் படத்தில் பிரபல தமிழ் YouTuber? இவரை எல்லாருக்கும் பிடிக்குமே! யார் தெரியுமா?

YouTuber Madan Gowri In Jana Nayagan : நடிகர் விஜய், கடைசியாக ஹீரோவாக நடித்து வரும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தி்ல் பிரபலமான தமிழ் யூடியூபர் ஒருவர் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 26, 2025, 08:02 AM IST
  • ஜனநாயகன் படத்தில் பிரபல யூடியூபர்?
  • பலருக்கும் பிடித்தவர்..
  • யார் தெரியுமா?

Trending Photos

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!
camera icon10
IPL 2026
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!
இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
camera icon9
Tamil Famous Celebrities
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
ஜனநாயகன் படத்தில் பிரபல தமிழ் YouTuber? இவரை எல்லாருக்கும் பிடிக்குமே! யார் தெரியுமா?

YouTuber Madan Gowri In Jana Nayagan : ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் மூலம், சினிமாவிற்கு முழுக்கு போட இருக்கும் விஜய்க்கு அவரது ரசிகர்கள் இப்போதே பிரியா விடை கொடுக்க தயாராகி வருகின்றனர். இப்படம், அடுத்த மாதம் வெளியாகவுள்ள நிலையில் இதில் பிரபல தமிழ் யூடியூபர் ஒருவர் இணைந்திருப்பதாக கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன்:

நடிகராக மட்டும் இருந்து வந்த விஜய், கடந்த ஒரு ஆண்டில் ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ எனும் கட்சியின் அரசியல் தலைவராகவும் மாறிவிட்டார். விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தை டார்கெட் செய்து, அவரது கடைசி படத்திற்கு ‘ஜனநாயகன்’ என உள்நோக்கத்துடன் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஹெச்.வினோத் எழுதியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். மலையாள சென்சேஷனல் நடிகை மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க, வில்லனாக பாபி டியோல் வருகிறார். இந்த படம் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கும் நிலையில், இதில் தமிழ் யூடியூபர் ஒருவர் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

படத்தில் இணைந்த பிரபல யூடியூபர்:

தமிழில், இப்போது யூடியூப் உலகில் யார் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறார்களோ அவர்களை கண்டிப்பாக திரையுலகிலும் பார்த்து விட முடிகிறது. அப்படி, ஜனநாயகன் படத்திலும் ரசிகர்கள், யூடியூபர் மதன்கெளரியை பார்க்க வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. Explainer வீடியோஸ்களை போட்டு, பல லட்சம் சப்ஸ்க்ரைபர்ஸ்களை வைத்துள்ளார், மதன்கெளரி. இவருக்கென்று தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறது. உள்ளூர், தேசியம், உலகம் என நம்மை சுற்றி நடக்கும் அனைத்து முக்கிய நிகழ்வு குறித்தும் பேசும் மதன்கெளரி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியாேவை மட்டுமே தனது சேனலில் பாேட்டு வந்தார். ஆனால், இப்போது இவரது ரேஞ்சே வேறு. தன்க்கென்று தனியாக டீமை வைத்திருக்கும் இவர், அனைத்து விஷயங்கள் குறித்தும் தெரிந்து கொண்டு பின்னர் பதிவிட்டு வருகிறார். இவர், சமீபத்தில் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களையும் நேர்காணல் செய்தார். சமயங்களில், சில சினிமா பிரபலங்களையும் பேட்டி எடுத்தார். இப்பாேது, அவர் படத்திலும் இணைய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

உண்மையாக இருக்குமா?

மதன்கெளரி, ஜனநாயகன் படத்தில் இணைந்திருப்பதாக பரவும் தகவல், உண்மையா இல்லையா என்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. காரணம், ஜனநாயகன் படம் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் நேரத்தில், இன்னுமா ஷூட்டிங் முடியவில்லை? எனும் பெரிய கேள்வி எழுகிறது. விஜய் உள்ளிட்ட முக்கிய நட்சத்திரங்கள் தன் பங்கு காட்சிகளை முடித்து விட்டாலும், சைட் ரோலில் நடிப்பவர்களின் காட்சிகள் இன்னும் படமாக்கப்படலாம் என்பது சிலரது கருத்தாக இருக்கிறது. அல்லது, மதன்கெளரி முன்னரே இந்த படத்தில் நடித்திருக்கலாம் என்றும், இப்போது இது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், படம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் போதுதான், மதன்கெளரி இப்படத்தில் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது தெரியும்.

இந்த விஷயம் மதன்கெளரி காதுக்கு சென்றால், “ஜனநாயகன் படத்தில் நான் இருக்கிறேனா இல்லையா?” என யூடியூபில் வீடியாே போட்டாலும் போடுவார்.

பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா: 

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் நடக்கிறது. இதில், ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர். இது, இசை வெளியீட்டு விழா ப்ளஸ் லைவ் கான்செர்டாக நடக்கிறது. இதில் விஜய்யின் ஹிட்டான 30க்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் இடம்பெற உள்ளனவாம். இதில் கலந்து கொள்ள வரும் ரசிகர்கள் தமிழக வெற்றிக்கழகம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருளையும் எடுத்து வரக்கூடாது என மலேசியாவின் காலவ்துறை கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளதாம். அதே போல,  விஜய் இவ்விழாவில் அரசியல் பேசக்கூடாது என்பதும் அவர்களின் ஆணையாக இருக்கிறது. படம், வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

மேலும் படிக்க | விஜய் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ‘ஜனநாயகன்’ FDFS குறித்த அப்டேட்..என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ஜெயிலர் 2 படத்தில் உலகப்புகழ் பெற்ற நடிகர்! இவரும் பெரிய ரஜினி ரசிகர்தான்..யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jana NayaganMadan GowriFamous YouTuberH Vinoth

Trending News