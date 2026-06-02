/1800 வார்த்தைகளால்..இளையராஜாவை வரைந்த ஓவியர்! வைரலாகும் புகைப்படம்..

பழனி அருகே, 1800 வார்த்தைகளைக் கொண்டு இசைஞானி இளையராஜாவின் தத்ரூப உலக சாதனை ஓவியத்தை வரைந்து அசத்தியுள்ளார் அரசுப் பள்ளி ஓவிய ஆசிரியர் ஒருவர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி, சத்திரப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியின் பகுதிநேர ஓவிய ஆசிரியரான 44 வயது அன்புச்செல்வன், இளையராஜாவின் பிறந்தநாள் மற்றும் திரையுலகில் அவர் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்த சாதனையைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் இந்த ஓவியத்தை உருவாக்கியுள்ளார். அன்னக்கிளி மற்றும் இளையராஜா 50 என்ற 1800 வார்த்தைகளை மட்டுமே வடிவங்களாகக் கொண்டு இந்த உலக சாதனை ஓவியத்தை அவர் வரைந்துள்ளார். இதனை இளையராஜாவிடம் நேரில் வழங்கிப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துப் பெற அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். ஏற்கனவே இதேபோல இரண்டு முறை ஓவியம் வரைந்து இளையராஜாவிடம் கொடுத்துப் பாராட்டுப் பெற்றுள்ள நிலையில், தற்போது 3-வது முறையாக இந்த ஓவியத்தைப் படைத்துள்ளார்.
இசைஞானி இளையராஜாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டும், அவர் திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்து சாதனைப் பயணம் மேற்கொண்டு வருவதைக் கொண்டாடும் வகையிலும் இந்த ஓவியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண தூரிகை ஓவியமாக இல்லாமல், முற்றிலும் வித்தியாசமான முறையில் "அன்னக்கிளி" மற்றும் "இளையராஜா 50" ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளை மட்டுமே வடிவங்களாகக் கொண்டு, சுமார் 1800 வார்த்தைகளால் இளையராஜாவின் தத்ரூபமான முக அமைப்பை இவர் வரைந்துள்ளார்.
தொலைவில் இருந்து பார்க்கும்போது இளையராஜாவின் அசல் முகம் போன்றும், அருகில் சென்று உற்றுப் பார்க்கும்போது அது எழுத்துக்களின் கோர்வையாகவும் தெரிவது இந்த ஓவியத்தின் தனிச்சிறப்பாகும். இதற்காகப் பல மணி நேரம் அசாத்திய பொறுமையுடன் அவர் உழைத்துள்ளார்.
இசைஞானி இளையராஜாவிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, சினிமா பிரபலங்களான தேவி ஸ்ரீ பிரசாத், கார்த்திக் சுப்புராஜ், பிரேம் ஜி, கமல் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.