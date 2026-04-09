மஞ்சு வாரியருக்கு ஒடி வந்து முத்தம் கொடுத்த ரசிகை! நடிகை கொடுத்த ரியாக்ஷன்..வைரல் வீடியோ

Fan Kissed Manju Warrier : பிரபல நடிகை மஞ்சு வாரியர், சமீபத்தில் ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, அவரை சந்தித்த ஒரு ரசிகை அவருக்கு லிப் டு லிப் முத்தம் கொடுத்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மஞ்சு வாரியர்:
மலையாள திரை உலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் மஞ்சு வாரியர். கன்னியாகுமரியில் பிறந்த மலையாள குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், கேரளாவின் திருச்சூரை சேர்ந்தவர். ஆரம்பத்தில் தூர்தர்ஷனில் ஒளிபரப்பாகி வந்த சில சீரியல்களில் நடித்து வந்த இவர், 17 வயதில் மலையாளத்தில் வெளியாக சாக்ஷயம் என்கிற ஒரு படத்தில் நடித்து ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். மஞ்சு வாரியர், எந்த சினிமா பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் திரையுலகிற்குள் வந்த நடிகைகளுள் ஒருவர்.
தொடர்ந்து திரையுலகில் நடித்து வந்த மஞ்சு வாரியருக்கும் 1998ல் திருமணம் ஆனது. ஆனால், கருத்து வேறுபாடு மற்றும் திலீப்பின் இன்னொரு நடிகையுடனான திருமணம் மீறிய உறவின் காரணமாக இவர்களுக்கு விவாகரத்து ஆனது. அதன் பிறகு திரையுலகில் இருந்து சில ஆண்டுகள் விலகியிருந்த இவர், 2014ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான ‘How Old Are You?’ திரைப்படம் மூலம் கம்-பேக் கொடுத்தார். இது பெரிய ஹிட் அடித்தது. அதைத்தொடர்ந்து, பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழிலும் அசுரன், விடுதலை 2, வேட்டையன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்தார்.
முத்தம் கொடுத்த ரசிகை!
மஞ்சு வாரியருக்கு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். குறிப்பாக, இவர்களுக்கு ரசிகைகள் அதிகம். சமீபத்தில் இவர், ஒரு கடைத்திறப்பு விழாவிற்குள் சென்றிருந்தார். அங்கு அவர் மேடையில் நின்றிருந்த போது ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு போட்டோ எடுக்க முயன்றனர். சுற்றி இருந்தவர்கள் அவர்களை தடுக்க முற்பட்டாலும் மஞ்சு வாரியர் தன்னிடம் வந்தவர்களுடன் போட்டோ எடுத்து வந்தார். அப்போது, ஒரு பெண் அத்துமீறி மேடையேறினார். அதோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல் மஞ்சு வாரியரை கட்டிப்பிடித்தார். எதிர்பாராத விதமாக முத்தமும் காெடுத்தார். இதனால், மஞ்சு வாரியர் ஷாக் ஆனார். என்ன செய்வது என அவர் யோசிப்பதற்குள் அருகில் இருந்தவர்கள் அந்த ரசிகையை பிடித்து வேறு பக்கம் தள்ளி விட்டனர். அருகில் இருந்த விழா தொகுப்பாளர், “தயவு செய்து யாரும் மேடை ஏறாதீர்கள்” என்று கூறினார்.
At an event in Palakkad, a fan forcibly kissed Malayalam actress Manju Warrier.
Manju calmly handled the situation and posed for selfies with fans.#ManjuWarrier #Kerala #CelebrityNews #Viral pic.twitter.com/U85upM2xku
— Telangana Ahead (@telanganaahead) April 6, 2026
அந்த பெண் அங்கிருந்து நகரும் போது, “எனக்கு மஞ்சு சேச்சியை பிடிக்கும். அதனால்தான் முத்தம் கொடுத்தேன்” என்று கூறினார். இவ்வளவு நடந்த பேதும், மஞ்சு வாரியர் பிற ரசிகர்களுடன் பேசியதாேடு, தனது தோரணையை மாற்றாமல் கடைசி வரை சிரித்த முகத்துடனேயே இருந்தார். இந்த சம்பவம் கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது.
தொடர் சம்பவங்கள்..
நடிகைகள் இது போன்ற பட விழாக்களுக்கோ, கடைத்திறப்பு விழாக்களுக்கோ வரும் போது இப்படி ரசிகர்களால் சூழப்பட்டு அசெளகரியத்திற்கு உள்ளாகும் நிலை அவ்வப்போது நடப்பது சகஜமாகி விட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு ராஜா சாப் திரைப்படத்தின் விழாவிற்காக சென்றிருந்த நடிகை நிதி அகர்வால், ரசிகர்களின் கூட்டத்தில் மாட்டிக்கொண்டு வெளியில் வர முடியாமல் தவித்தது பெரிய பிரச்சனையானது. தொடர்ந்து சமந்தாவும் இதே பாேன்ற ஒரு கூட்டத்தில் கடை திறப்பு விழாவின் போது சிக்கினார். இப்போது மஞ்சு வாரியருக்கு நடந்ததும், பாதுகாப்பாளர்களின் குறைபாடுதான் என்று பலரும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் மஞ்சு வாரியர் இது குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ் திரைப்படத்தில்..
ஆர்யா, கௌதம் கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் படம், MR.X. இந்த திரைப்படத்தில் மஞ்சு வாரியரும் முக்கியமான கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இதனை மனு ஆனந்த் இயக்குகிறார். இவர் இதற்கு முன்பு FIR திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தை ப்ரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தின் பெரும்பாலான படப்பிடிப்புகள் அஜர்பைஜான் மற்றும் இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் நடந்தன. இதில் சரத் குமார், ரைசா, அதுல்யா ஆகியோரும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக வருகின்றனர். இப்படம், வரும் 17ஆம் தேதி தியேட்டரில் வெளியாகிறது.
மிஸ்டர் எக்ஸ் குறித்து மஞ்சு வாரியர் பேச்சு!
மஞ்சு வாரியர், தான் நடித்துள்ள மிஸ்டர் எக்ஸ் திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷன் பணிகளில் தற்போது கலந்து கொண்டு வருகிறார். அப்போது தான் ஏன் இந்த படத்தை தேர்வு செய்தேன் என்பது குறித்தும் பேசியிருந்தார். அப்போது, தான் இப்படத்திற்கு ஓகே சொல்வதற்கு முன்பு இயக்குநரை சந்தித்து அவரிடம் கதை குறித்து விரிவாக பேசிய பிறகு, தனக்கு ஒரு தெளிவு வந்த பிறகு ஓகே சொன்னதாக கூறினார்.
முதல் முறையாக இந்தி படத்தில்..
மஞ்சு வாரியர், தற்போது முதன் முறையாக ஒரு இந்தி படத்திலும் கமிட் ஆகி இருக்கிறார். அந்த படத்தின் பெயர் அமேரிகி பண்டிட். இந்த படத்தை கல்பேஷ் கார்க் என்பவர் இயக்குகிறார். இதில் மஞ்சு வாரியருடன் சேர்ந்து மாதவன் உள்ளிட்ட இன்னும் சில பாலிவுட் நட்சத்திரங்களும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தின் வேலைகள் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது.
