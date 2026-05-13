/ஜெயலலிதாவிற்கும் த்ரிஷாவிற்கும் இருக்கும் ஒற்றுமைகள்! கம்பேர் செய்யும் ரசிகர்கள்..

Comparing Trisha With Jayalalithaa : பிரபல நடிகை த்ரிஷாவை ரசிகர்கள் பலர் ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிட்டு பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது ஏன்? அப்படி த்ரிஷாவிற்கும் ஜெயலலிதாவிற்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது? இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Comparing Trisha With Jayalalithaa : தமிழ்நாட்டில், கடந்த சில நாட்களாகவே ட்ரெண்டிங் டாப்பிக்கில் இருப்பது நடிகை த்ரிஷாதான். சமீபத்தில், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றார். அந்த விழாவிற்கு விஜய்க்கு நெருக்கமானவர்கள் அனைவரும் வர, த்ரிஷா வந்திருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, த்ரிஷாவையும் ஜெயலலிதாவையும் பலரும் ஒப்பிட்டு போஸ்ட் போட்டு வருகின்றனர். இது ஏன் என்பது குறித்து விரிவாக இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நடிகை த்ரிஷா, இப்போது மட்டுமல்ல 20 வருடங்களுக்கு முன்பே சென்ஷேனலான நடிகையாகத்தான் இருந்தார். அவர் திரையுலகில் வளரும் காலத்தில், கல்லூரி மாணவிகள் முன்னிலையில் அவரிடம் நேர்காணல் எடுக்கப்பட்டது. அப்போது அந்த பேட்டியை எடுத்தவர், “உங்களுக்கு என்ன ஆக வேண்டும் என்று ஆசை?” என்று த்ரிஷாவிடம் கேட்டார். அதற்கு த்ரிஷா, “எனக்கு சிஎம் ஆகணும்னு ஆசை” என்று கூறினார். இதைக்கேட்ட அந்த நிரூபர், “ஏங்க சும்மா சொல்லாதீங்க..” என்றார். அதற்கு த்ரிஷா, “நெஜம்மா சொல்றேங்க..பாருங்க ஒரு பத்து வருஷத்துல” என்று கூறினார். “சிஎம் ஆகி என்ன செய்வீர்கள்?” என்று நிரூபர் கேட்டதற்கு, “நீங்க மொத்தல்ல ஓட்டு போடுங்க..” என்று கூறினார். இந்த விஷயம், த்ரிஷா பேசி பத்து வருடத்தில் நடிக்கவில்லை..இருப்பினும் இன்னும் கொஞ்ச வருடத்தில் நடந்து விடுமோ என்கிற பயம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் மறைந்த முன்னாள் முதல்வரான எம்.ஜி.ஆர், பல படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். எம்.ஜி.ஆரின் மறைவிற்கு பிறகு, யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் ஜெயலலிதா அவரது அரசியல் வாரிசாக உயர்ந்தார். தற்போது அதே நிலை, த்ரிஷாவிற்கும் வரமோ என்கிற கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.
த்ரிஷா, 40 வயதினை கடந்த போதிலும் இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சிங்கிளாக இருக்கிறார். ஜெயலலிதா, சாகும் வரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை.
தற்போது, “அடுத்த எம்.ஜி.ஆர்” என்று அழைக்கப்படும் விஜய்யையும் த்ரிஷாவையும் சுற்றி ஏராளமான காதல் கிசுகிசுக்கள் உள்ளன. அதே போல, எம்.ஜி.ஆர்-ஜெயலலிதா ஒன்றாக பல படங்களில் நடித்த போதும் அவர்களை சுற்றி ஏராளமான கிசுகிசுக்கள் எழுந்தன.
ஜெயலலிதா, தன்னுடைய பள்ளிப்படிப்பை சென்னையில் உள்ள சர்ச் பார்க் பள்ளியில் படித்ததாக கூறப்படுகிறது. த்ரிஷாவும் அதே பள்ளியில் படித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படி இவர்கள் இருவருக்குள் எண்ணற்ற ஒற்றுமைகள் உள்ளதாம்.
விஜய் த்ரிஷா நடித்த படங்கள்
2006
ஏன் இப்போது ஒப்பிடுகிறார்கள்?
ஜெயலலிதா - த்ரிஷாவின் இந்த ஒப்பீடு, கரண்ட் ட்ரெண்டிற்கு ஏற்றவாறு இருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் அரசியல் கட்சியை உருவாக்கினார். கட்சி உருவாக்கிய குறுகிய காலத்திலேயே, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு, தற்போது ஆட்சியையும் பிடித்திருக்கிறார். இவருடன் த்ரிஷா நெருக்கம் காட்டுவதாக, தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து, இருவரும் நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு ஒன்றாக லியோ படத்தில் நடித்தது சர்ச்சையை கிளப்பியது.
இதையடுத்து, விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற போது அந்த விழாவிற்கு விஜய்யின் மனைவி மற்றும் அவருடைய இரண்டு குழந்தைகள் யாரும் வரவில்லை. மாறாக த்ரிஷா வந்திருந்தார். வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் “ஜோசப் விஜய் எனும் நான்” என்று அவர் பதவியேற்கும் போது கண்கலங்கி அதனை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். ஜெயலலிதாவும் எம்ஜிஆரும் தங்களுக்குள் இருக்கும் பந்தம் குறித்து எங்குமே வெளியில் பேசியது கிடையாது. அதையேதான் த்ரிஷாவும் விஜய்யும் மெயின்டெயின் செய்கின்றனர். இதனால், இவர்கள் இருவரையும் எம்.ஜி.ஆர் ஜெயலலிதாவுடன் பலரும் இப்போது ஒப்பிட்டு வருகின்றனர்.
ஒரு எக்ஸ் வலைதளப்பதிவு ஜெயலலிதா த்ரிஷா ஒப்பீடு குறித்து வைரலாகி வருகிறது. அதில், த்ரிஷாவும் ஜெயலலிதாவும் உயர்சாதி வகுப்பினை சேர்ந்தவர்களா என்றும், இருவரும் சர்ச் பார்க் கல்லூரியில் படித்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, இருவரும் நடிகைகள், திருமணம் ஆகாதவர்கள், குழந்தைகள் இல்லை என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய் திருச்சி தெற்கு மற்றும் பெரம்பூர் ஆகிய தொகுதிகளில் நின்று போட்டியிட்டார். இதில் இரண்டிலும் வெற்றி பெற்ற அவர், திருச்சி தெற்கு தொகுதியில் இருந்து பதவி விலகினார். இந்த தொகுதியில், த்ரிஷாவை அவர் நிற்க வைத்து வெற்றி பெற வைக்கப்போகிறார் என தகவல் வெளியானது. ஆனால், அதை த்ரிஷா இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
த்ரிஷாவும் பெரிதாக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் எதுவும் பெரிதாக செய்ததில்லை. எப்போதாவது பெண் அடிமைத்தனத்தை பற்றியும், பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றியும் பேசியிருப்பார். ஆனால், அரசியல் குறித்து பேசியது கிடையாது.
பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், விஜய் த்ரிஷா உறவு குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய போது மட்டும் அதற்கு த்ரிஷா காட்டமான பதிவினை வெளியிட்டார். எனவே, இதுவரை அவர் அரசியல் பற்றி பேசியது அனைத்தும் தற்செயலாகவே உள்ளது.
தற்போது த்ரிஷா ஏன் ட்ரெண்டாகிறார்?
த்ரிஷா தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற விழாவில் கலந்து கொண்டது மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய சர்ச்சைகள் காரணமாக சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறார்.
த்ரிஷாவை ஏன் ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள்?
பலர், த்ரிஷா மற்றும் ஜெயலலிதா இடையே சில ஒற்றுமைகள் இருப்பதாக கூறுகின்றனர். இருவரும் நடிகைகள், திருமணம் செய்யாதவர்கள், ஒரே பள்ளியில் படித்தவர்கள் என்பதையும் சமூக வலைதளங்களில் பேசுகின்றனர்.
த்ரிஷா உண்மையிலேயே ‘CM ஆக வேண்டும்’ என்று கூறியிருக்கிறாரா?
ஆம். பல வருடங்களுக்கு முன் நடந்த ஒரு பேட்டியில், “எனக்கு CM ஆகணும்” என்று த்ரிஷா நகைச்சுவையாக கூறிய வீடியோ தற்போது மீண்டும் வைரலாகி வருகிறது.