/‘டாக்ஸிக்’ தோல்விக்கு கீது மோகன்தாஸ் மட்டுமே காரணமா? ரசிகர்கள் சொல்லும் முக்கிய பாய்ண்ட்!

ஒரு படம் வெளியாவதற்கு முன்பாக, அதற்காக கொடுக்கப்படும் ஹைப்தான் இறுதியில் அப்படம் தியேட்டரில் வெளியாகும் போது அதிகம் நெகடிவான விமர்சனங்கள் பெறப்படும். அந்த ஹைப்பிற்கு ஏற்ப, இப்படம் நமது மனதை பூர்த்தி செய்யவில்லையே என்பதை தாண்டி, கதை ஒப்பாத வகையில் இருந்தால் அந்த திரைப்படத்தை ட்ராேல் செய்தே பஸ்பமாக்கி விடுவர். அப்படி, நெட்டிசன்கள் கையில் சமீபத்தில் சிக்கிய திரைப்படம்தான், டாக்ஸிக்.
‘டாக்ஸிக்’ என்றால் நச்சுத்தன்மை அல்லது விஷத்தன்மை வாய்ந்தது என்று பொருள். டாக்ஸிக் படத்திற்கும் அந்த டைட்டில்தான் வைக்கப்பட்டுள்ளது. காரணம், படத்தின் கதையே ரொம்ப விஷத்தன்மை வாய்ததாகத்தான் இருக்கிதறது. இதில், கேங்க்ஸ்டராக வலம் வரும் யாஷின் வளர்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சியைத்தான் காண்பிக்கின்றனர். அடிப்படையில் இந்த படத்தை பார்க்கும் போது அது ஏதோ ஒரு கேங்க்ஸ்டர் படம் போலத்தான் தெரியும். ஆனால், ஒரு குழந்தை அன்பு, பாசம் என எதுவுமே காட்டப்படாமல் வளர்ந்தால், அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் என்னவாகும் என்பதை காண்பிக்கும் படமாகத்தான் இருக்கிறது டாக்ஸிக்.
டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் முதல் அறிவிப்பு வரும் போது, ஒரு வீடியோ வெளியானது. அதில், கல்லறைக்கு வெளியே இருக்கும் காருக்குள், ஹீரோ யாஷ், ஒரு பெண்ணுடன் உடலுறவு கொள்வது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றிருக்கும். இதை பார்த்தவர்கள், “ஒரு பெண் இயக்குநரா இப்படியொரு காட்சியை எடுத்தது?” என்று கேட்டனர். அதிலும், கீது மோகன்தாஸிற்கு ஒரு மிகப்பெறும் மரியாதைக்குறிய இயக்குநர் ஏன் இப்படிப்பட்ட காட்சியை வைத்தார் என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருந்தது. காரணம், அவர் இதற்கு முன்பு எடுத்த திரைப்படங்கள்தான். அவர் இயக்கியிருக்கும் மூத்தோன், கேள்கினுந்தோ போன்ற சில முக்கிய படங்களை எடுத்துள்ளார். இதற்காக அவருக்கு உலகின் பல மூளைகளில் இருந்தும் அவருக்கு அங்கீகாரமும் கிடைத்தது.
இவர்தான் டாக்ஸிக் படத்தை எடுக்கிறார் என்றவுடன், “ஒரு காட்சியை வைத்து ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டாம், முழு படம் வரட்டும் அப்பறம் பாத்துக்கலாம்” என்று ரசிகர்கள் நம்பிக்கை வைத்தனர். கடைசியில் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் டாக்ஸிக் படம் பார்த்த பிறகு ரசிகர்களுக்கு உடைந்து போனது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது. ஆண் இயக்குநர்கள் எப்படி நடிகைகளை படத்தில் ஒரு காட்சிப்பொருளாக வைத்துக்கொள்கிறார்களோ, அதே போல இவரும் தான் இயக்கிய டாக்ஸிக் படத்தில் செய்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கின்றனர்.
தனக்கு கிடைத்த “ராக்கி பாய்” கேரக்டரை மட்டுமே வைத்து, ஒப்பேத்திக்கொள்ள நினைக்கிறாரா யாஷ்? என்கிற கேள்வி, டாக்ஸிக் படத்தை பார்க்கும் அனைவருக்கும் தோன்றும். காரணம், டாக்ஸிக் படத்தை அவரும் எழுதி இயக்கி இருக்கிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தனக்கு கேஜிஎஃப் படம் மூலம் தனக்கு கிடைத்த ஹீரோ இமேஜை வைத்து விடக்கூடாது என்கிற எண்ணத்தோடு அவர் தன்னுடைய கதாப்பாத்திரத்தை இயக்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, யாஷ் டாக்ஸிக் படத்தின் இணை தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கிறாராம்.
இணையத்தில் ரசிகர்கள் கீது மோகன்தாஸிற்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, யாஷ் தன்னுடைய படங்களில் எதையெல்லாம் இருக்க வேண்டுமென நினைத்து எழுதுகிறாரோ, அதை அப்ரூவ் செய்ய வேண்டிய இடத்தில் இருக்கும் கீது மோகன்தாஸ், அதை செய்ய தவறி விட்டதாக ஒரு பக்கத்தினர் கூறுகின்றனர். இன்னொரு பக்கம், இது கீது மோகன்தாஸ் கதையாக இருந்தால் அவர் இது தன் கதை அல்ல என்பதை அறிவிக்க வேண்டும் என கூறுகின்றனர். இன்னும் சிலர், படம் தவறாக சென்றதற்கு அவரை மட்டும் நிந்திக்க கூடாது என கூறி வருகின்றனர்.