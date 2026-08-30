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‘டாக்ஸிக்’ தோல்விக்கு கீது மோகன்தாஸ் மட்டுமே காரணமா? ரசிகர்கள் சொல்லும் முக்கிய பாய்ண்ட்!

சமீபத்தில் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வரும் திரைப்படம் டாக்ஸிக். இந்த படம் தோற்றதற்கும் மக்கள் மத்தியில் இவ்வளவு விமர்சனங்களை பெறுவதற்கும், கீது மோகன்தாஸ் ஒரு ஆள்தான் காரணமா என்கிற கேள்வி அனைவருக்குள்ளும் எழுந்துள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Aug 30, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:56 PM IST
‘டாக்ஸிக்’ தோல்விக்கு கீது மோகன்தாஸ் மட்டுமே காரணமா? ரசிகர்கள் சொல்லும் முக்கிய பாய்ண்ட்!
Image Credit: Geethu Mohandas Toxic | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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