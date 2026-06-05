/விஜய் பெயரை சொன்ன ஆர்.ஜே.பாலாஜி! வெகுண்டெழுந்த ரசிகர்கள்..சூர்யா போட்ட பாேஸ்ட்

சமீபத்தில் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படம் கருப்பு. இந்த படத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இப்படத்தில் பல காட்சிகள் டெலிட் செய்யப்பட்டதாக தகவல் பரவியது. இதையடுத்து, ஆர்.ஜே.பாலாஜி, விஜ் குறித்து பேசிய விஷயங்களை இணையம் முழுவதும் பரவியதால் ரசிகர்கள் அவரை திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர். இதையடுத்து சூர்யா ஒரு பதிவினை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.
சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படத்தில், பல செலிபிரிட்டிகள் சின்ன சின்ன கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். அவற்றில் பல காட்சிகள், படம் தியேட்டரில் வெளியாகும் போது கத்தரிக்கப்பட்டு விட்டன.
சமீபத்தில் நீக்கப்பட்ட காட்சிகள் குறித்து கருத்து படத்தின் படத்தொகுப்பாளர் கலைவாணன் பேசியிருந்தார். அப்போது அவர் தெரிவித்த பல தகவல்களை வைத்து பார்க்கையில், படத்தின் 20-30 விநாடிகளுக்கான காட்சி கத்தரிக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது.
கருப்பு திரைப்படத்தில் ஆர்யா ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்ததாக, கலைவாணன் தெரிவித்தார். ஆனால் படத்தில் நீளம் காரணமாக அதனை வெட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டதாக அவர் கூறியிருந்தார். ஆர்யா மட்டுமல்லாமல், டாக்டர் திரைப்படத்தில் வந்த இரட்டையர்கள் ரகுராம், ராஜீவ் லக்ஷ்மனனின் காட்சிகள், திவாகரின் காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல நீக்கப்பட்டு விட்டன. இதையடுத்து, ஆர்.ஜே.பாலாஜி பல காட்சிகளை எடுத்து அவற்றை வேஸ்ட் செய்து விட்டதாக பலரும் கொந்தளித்தனர்.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி, கருப்பு திரைப்படத்தின் ரிலீஸிற்கு முன்னரும், ரிலீஸிற்கு பிறகும் பல்வேறு நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். அவற்றில் அவர் கருப்பு படம் உருவானது எப்படி என்பது குறித்தும், அதை சூர்யாவிற்கு முன்பு யாரிடம் கூறினார் என்பது குறித்தும் தெரிவித்திருந்தார். அப்போது, கருப்பு படம் தொடங்க காரணம், விஜய்தான் என்று அவர் கூறியதால் சூர்யாவின் ரசிகர்கள் பலர் கொதித்தெழுந்தனர். விஜய்யை முன்னிலைப்படுத்தி, சூர்யாவை பின்னுக்கு தள்ளியிருப்பதாக அவர்களுடைய கருத்து இருந்தது.
நடிகர் சூர்யா, திடீரென இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “அன்பை முன் நிறுத்துக்கள். பணிவாகவும், பெருந்தன்மையுடனும் இருங்கள்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். இது, ரசிகர்களை சூர்யா செல்லமாக அதட்டுவது போல இருப்பதாக பலரும் தெரிவித்திருந்தனர்.
கருப்பு திரைப்படம், சூர்யாவிற்கு கம்-பேக் படமாக அமைந்துள்ளது. 13 வருடங்களாக படுத்துக்கிடந்த சூர்யாவின் மார்கெட்டை இந்த படம்தான் தூக்கி விட்டிருக்கிறது. இப்படம், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ரூ.175 கோடி வசூலை பெற்றிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் இப்படம் எப்போதோ ரூ.175 கோடியை கடந்து விட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திரையரங்கில் நீக்கப்பட்ட ஆர்யா மற்றும் 'டாக்டர்' பட இரட்டையர்களின் காட்சிகள், படம் ஓடிடியில் வெளியாகும் போது 'Extended Uncut Version' ஆக சேர்க்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை அமேசான் ப்ரைம் பெற்றுள்ளது. படத்தின் 48 நாள் தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு பிறகு கண்டிப்பாக ஓடிடியில் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்த அப்டேட் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.