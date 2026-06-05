Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /விஜய் பெயரை சொன்ன ஆர்.ஜே.பாலாஜி! வெகுண்டெழுந்த ரசிகர்கள்..சூர்யா போட்ட பாேஸ்ட்

விஜய் பெயரை சொன்ன ஆர்.ஜே.பாலாஜி! வெகுண்டெழுந்த ரசிகர்கள்..சூர்யா போட்ட பாேஸ்ட்

கருப்பு படத்தை இயக்கிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி மீது ஒரு முக்கிய காரணத்தால் ரசிகர்கள் அனைவரும் கோபமாக இருந்தனர். இதையடுத்து, சூர்யா தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:41 PM IST
விஜய் பெயரை சொன்ன ஆர்.ஜே.பாலாஜி! வெகுண்டெழுந்த ரசிகர்கள்..சூர்யா போட்ட பாேஸ்ட்
Image Credit: Suriya Vijay RJ Balaji | X Suriya

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அலர்ட் பயணிகளே! நாளை முதல் வைகை உட்பட பல ரயில்கள் தாமதம்.. டைமிங் என்ன தெரியுமா?
Southern Railway27 min ago
2
Ship46 min ago
3
Sherpa56 min ago
4
8th Pay Commission1 hr ago
5
Coimbatore1 hr ago