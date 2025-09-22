மூன்றாம் பிறை படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தவர்.. ஸ்ரீதேவி இல்லை! யார் தெரியுமா?

Moondram Pirai Heroine First Choice : தமிழ் சினிமாக்களில் வெளியான சில படங்கள், எப்போதும் மக்களின் மனதிற்குள் நீங்கா இடம் பிடித்ததாக இருக்கும். எந்த அளவிற்கு என்றால், அந்த படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும், மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்றும் தோன்றும். ஒரு சிலரை அது அழ வைக்கும் படமாக இருக்கும். அப்படி, எப்போதும் நம்மை அழ வைக்கும் படமாக இருக்கிறது, ‘மூன்றாம் பிறை’.
மூன்றாம் பிறை:
1982ல் வெளியான படம், மூன்றாம் பிறை. இந்த படத்தை பாலு மகேந்திரா இயக்கியிருப்பார். தமிழில் மட்டுமல்ல, இந்தியிலும் இந்த படத்தை ‘சாத்மா’ எனும் பெயரில் எடுத்திருப்பர். ஹீரோவாக கமல்ஹாசனும், ஹீரோயினாக ஸ்ரீதேவியும் நடித்திருப்பர்.
கல் மனதையும் கரைக்கும் காட்சிகளையும் கதையையும் கொண்டிருக்கும் இந்த படம், பலருக்கும் ஃபேவரட். இருப்பினும், தன்னை அழ வைக்குமே என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக பலர் இப்படத்தை மீண்டும் பார்க்க தயங்குவர்.
மன வளர்ச்சி குன்றிய பெண்ணிற்கு அடைக்கலம் கொடுக்கும் ஹீரோ, அவளை காதலிப்பதும், அவளை பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்வதும்தான் கதை. கடைசியில், அவனே அப்படியொரு நிலையில் நிற்கும் போது, அவன் அத்தனை நாட்களாக பார்த்துக்கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணிற்கு பைத்தியம் தெளிந்து, அவனை அடையாளம் தெரியாமல் போய் விடும். இப்படிப்பட்ட சோகமான முடிவு கொண்ட படம், அந்த காலத்தில் பெரிய ஹிட் அடித்தது.
முதலில் நடிக்க இருந்தவர்..!
எந்த படத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும், அதில் நடிப்பதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர் வேறு ஒருவராக இருப்பார். ஆனால், கடைசியில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதால் வேறு ஒருவர் வந்து நடித்து விடுவார். அந்த படமும் பெரிய ஹிட் ஆகிவிடும். அப்படி, மூன்றாம் பிறை படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்த நாயகி யார் தெரியுமா? ஸ்ரீபிரியாதான். படக்குழுவினர், இவர் சரியாக இருப்பார் என்று நினைத்திருக்கின்றனர். ஆனால், கமல்ஹாசன்தான் “ஸ்ரீதேவியை நாயகியாக போடுங்க, அவங்கதான் கரெக்டா இருப்பாங்க..” என்று கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து, ஸ்ரீதேவி நாயகி ஆகி இருக்கிறார்.
நீங்கள் அறியாத உண்மைகள்!
மூன்றாம் பிறை திரைப்படத்தில் பல விஷயங்கள் ஒளிந்து கிடக்கின்றன. அப்படத்தை முதலில் மணி ரத்னமை வைத்து இயக்க இருந்தார்களாம். அவர்தான், “பாலு மகேந்திராவை வைத்து படம் எடுங்கள்” என்று கூறிவிட்டாராம். இதையடுத்து, பாலு மகேந்திரா தன் பாணியில் அன்பையும் காதலையும் அழகாக காண்பித்திருந்தார்.
இது மட்டுமல்ல, மூன்றாம் பிறை படத்தின் ஒளிப்பதிவை உற்று நோக்கினாலும் நீங்கள் சில விஷயங்களை கண்டு பிடிக்கலாம். பாலு மகேந்திராவும் ப்ரியன் என்பவரும் சேர்ந்துதான் இப்படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்தனர். இதில், செயற்கை லைட்களை வைக்காமல், இயற்கை லைட்டிலேயே படத்தின் பல காட்சிகளை படமாக்கினார்களாம்.
கண்ணதாசனின் கடைசி பாடல்..!
கவியரசு கண்ணதாசன், கிட்டத்தட்ட மரண தருவாயில் இருந்த போது கடைசியாக எழுதிய பாடல், “கண்ணே கலைமானே” பாடல். தூக்கம் வருவதற்காக நாயகிக்காக நாயகன் பாடும் பாடல் இது. இது நாயகியை மட்டுமல்ல, நம்மை போன்ற பல போராடும் உள்ளங்களை உறங்க வைத்துள்ளது, கலங்கவும் வைத்துள்ளது.
