  துல்கர் சல்மானின் "ஐ அம் கேம்" படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!!

துல்கர் சல்மானின் “ஐ அம் கேம்” படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!!

துல்கர் சல்மானின் “ஐ அம் கேம்” (I Am Game)’படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:07 PM IST
  • துல்கர் சல்மானின் 40வது திரைப்படம்
  • 'ஐ அம் கேம்' மிரட்டலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

பிரபல நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் பிரம்மாண்ட ஆக்ஷன் திரில்லர் திரைப்படமான 'ஐ அம் கேம்' (I Am Game) படத்தின் மிரட்டலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் படக்குழுவால் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. துல்கர் சல்மான் முற்றிலும் புதிய, அதிரடி அவதாரத்தில் தோன்றும் இந்த போஸ்டர், ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'RDX' வெற்றிக் கூட்டணி மீண்டும்:
'RDX' படத்தின் மூலம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத், இப்படத்தை இயக்குகிறார். 'RDX' படத்தின் பிரம்மாண்டமான ஆக்ஷன் வெற்றிக்கு பிறகு, இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத்தின் அடுத்த முயற்சியாக உருவாகும் இந்த படம், துல்கர் சல்மானின் திரைப் பயணத்தில் 40வது திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துல்கர் சல்மானின் 40வது திரைப்படம்: 'ஐ அம் கேம்' மிரட்டலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!
வேஃபேரர் ஃபிலிம்ஸின் பிரம்மாண்ட தயாரிப்பு:
இப்படத்தை துல்கர் சல்மானும், ஜோம் வர்கீஸும் (Jom Varghese) இணைந்து Wayfarer Films சார்பில் மிக அதிக பொருட்செலவில் தயாரிக்கின்றனர். இதன் மூலம் தரமான ஆக்ஷன் திரில்லருக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கதை மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்:
இந்த அதிரடி திரில்லர் திரைப்படத்தின் கதையை சஜீர் பாபா, இஸ்மாயில் அபூபக்கர், பிலால் மொய்து ஆகியோர் எழுத, ஆதர்ஷ் சுகுமாரன் மற்றும் ஷஹபாஸ் ரசீத் ஆகியோர் வசனங்களை எழுதியுள்ளனர்.

ஜிம்ஷி காலித் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஜேக்ஸ் பெஜாய் இசையமைக்கிறார். சமன் சக்கோ படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறார்.

ஆக்ஷன் பிரியர்களுக்கு விருந்து:
'ஐ அம் கேம்' படத்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகள், பான்–இந்தியா அளவில் புகழ்பெற்ற அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸ் குழுவினரால் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. 'கபாலி', 'KGF', 'கைதி', 'விக்ரம்', 'லியோ', 'சலார்' போன்ற பல பிளாக்பஸ்டர் படங்களில் பணியாற்றிய இவர்களது பங்களிப்பு, இப்படத்தின் ஆக்ஷன் தரத்தை வேறு தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'RDX' வெற்றிக்கு பிறகு மீண்டும் நஹாஸ் - அன்பறிவு கூட்டணி இணைந்திருப்பது, படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது.

நட்சத்திரப் பட்டாளம்:
துல்கர் சல்மானுடன் ஆண்டனி வர்கீஸ், தமிழின் முன்னணி இயக்குநர் மிஷ்கின், கதிர், பார்த் திவாரி மற்றும் தமிழ் நடிகை சம்யுக்தா விஸ்வநாதன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

தற்போது விறுவிறுப்பாக படப்பிடிப்பு நடந்து வரும் 'ஐ அம் கேம்' திரைப்படம், 2024 ஆம் ஆண்டில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள படங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. துல்கர் சல்மானின் பிறந்தநாள் அன்று வெளியான இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக், ரசிகர்களுக்கு சிறந்த பரிசாக அமைந்துள்ளது.

Dulquer Salmaan I Am Game Samyuktha Viswanathan Mysskin Kathir

