English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • இசைஞானி 50: இளையராஜாவின் பிரம்மாண்ட வட அமெரிக்க இசைப் பயணம்!

இசைஞானி 50: இளையராஜாவின் பிரம்மாண்ட வட அமெரிக்க இசைப் பயணம்!

சரிகமா லைவ் Saregama Live & Mercuri மெர்குரி இணைந்து, இளையராஜாவின் 50 ஆண்டு இசைப் பயணத்தை கொண்டாடும் வட அமெரிக்க கச்சேரி சுற்றுப்பயணம் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 10, 2026, 03:53 PM IST
  • வட அமெரிக்க கச்சேரி சுற்றுப்பயணம்
  • இளையராஜாவின் 50 ஆண்டு இசைப் பயணம்

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு குபேர யோகம், வெற்றிகள் குவியும், பணக்காரராகும் வாய்ப்பிருக்கு
camera icon9
Guru Nakshatra Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு குபேர யோகம், வெற்றிகள் குவியும், பணக்காரராகும் வாய்ப்பிருக்கு
வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் ஒரே உணவு.. 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் சுனிதா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ!
camera icon7
weight loss
வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் ஒரே உணவு.. 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் சுனிதா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ!
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
camera icon8
LPG Gas Cylinder
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
இசைஞானி 50: இளையராஜாவின் பிரம்மாண்ட வட அமெரிக்க இசைப் பயணம்!

சரிகமா Saregama Live மற்றும் மெர்குரி Mercuri இணைந்து, இந்திய இசையின் மாபெரும் கலைஞரான இசைஞானி இளையராஜாவின் 50 ஆண்டு இசைப் பயணத்தை கொண்டாடும் வகையில் வட அமெரிக்காவில் பிரம்மாண்ட கச்சேரி சுற்றுப்பயணத்தை அறிவித்துள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில், அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவை உள்ளடக்கிய 10க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் அவர் நேரடியாக இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளார். மேலும், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸிலுள்ள Dolby Theatre மற்றும் பே ஏரியாவில் உள்ள Oakland Arena போன்ற முக்கிய மேடைகளில் அவரது ஐகானிக் இசை ஒலிக்க உள்ளது.

“Music for Healing - Ilaiyaraaja Live in Performance” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த இசை விழா, Saregama Live மற்றும் Catch the Rhythms இணைந்து, Mercuri நிறுவனத்துடன் கூட்டாக நடத்தப்படுகிறது. இந்த கச்சேரிகள், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள Dolby Theatre மற்றும் பே ஏரியாவில் உள்ள Oakland Arena போன்ற பிரபலமான மேடைகளில் நடைபெற உள்ளன. மேலும் இந்த இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ள பல நகரங்கள் பற்றிய விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

இந்த வட அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம், இளையராஜாவின் உலகளாவிய 50 ஆண்டு இசை கொண்டாட்டத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். 9,000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் மற்றும் 1,500க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ள அவர், இந்திய சினிமாவின் இசை உலகில் மறக்க முடியாத தடம் பதித்துள்ளார். இந்திய சங்கீத பாரம்பரியம், மேற்கத்திய இசை மற்றும் எலக்ட்ரானிக் ஒலிகளை இணைத்து தனித்துவமான இசை பாணியை உருவாக்கியவர் என்ற பெருமை அவருக்குண்டு.

இந்த கச்சேரிகள் முழுமையான ஆர்க்கெஸ்ட்ரா அனுபவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ரசிகர்கள், இளையராஜாவின் காலத்தால் அழியாத மெலடிகளை நேரடியாக அனுபவிக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.

மேலும், “Music for Healing” என்ற சமூக முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இந்த கச்சேரி வருவாயின் ஒரு பகுதி, இசையின் மூலம் மனநலம் மற்றும் நல வாழ்வை மேம்படுத்தும் பணிகளுக்காக வழங்கப்படும்.

இந்த நிகழ்வை குறித்து MD & Group CEO of Mercuri ஸ்ரீராம் பக்திசரண் கூறியதாவது:

“இளையராஜாவின் இசை எல்லைகள் தலைமுறைகளையும் தாண்டி சென்றுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சுற்றுப்பயணத்தை வட அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு வருவது எங்களுக்கு பெருமையாகும்.”

அதேபோல், Executive Vice President – Films & Events at Saregama சித்தார்த் ஆனந்த் குமார் கூறியதாவது: “இளையராஜாவின் இசை பல தசாப்தங்களாக இந்திய சினிமாவின் ஒலித்தளத்தை வடிவமைத்துள்ளது. இந்த உலக சுற்றுப்பயணத்தின் மூலம் வட அமெரிக்க கண்டத்தில் அவரது இசை இணைவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.”

இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் இடம்பெறும் முக்கிய நகரங்கள் : நியூ ஜெர்சி, வாஷிங்டன் D.C., சிகாகோ, அட்லாண்டா, டாலஸ் , ஹூஸ்டன், சீயாட்டில், சான் ஜோசே, டொரான்டோ மற்றும் மான்ட்ரியல் ஆகியவை ஆகும். இந்த இசை பயணம், உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 2026ன் முதல் 3 மாதத்தில்..அதிகம் வசூலித்த படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரு இந்திய படம்..

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் லீக் ஆனது எப்படி? விஜய் டீம் செய்த செயலா? இணையவாசிகள் கருத்து..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

...Read More

Saregama Live partnersMaestro IlaiyaraajaIlaiyaraajaNorth America Tour

Trending News