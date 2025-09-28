English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர் கைது! ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதோ..

CWC 6 Foreigner Arrested : மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த ஒரு பிரபலம், தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 28, 2025, 04:57 PM IST
  • குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர் கைது!
  • என்ன நடந்தது?
  • ராஜூ சொன்ன விவரம்!

Trending Photos

கரூரில் கொடூரம்; கண்ணீர்விட்டு அழுத அன்பில் மகேஷ் - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!
camera icon8
Karur
கரூரில் கொடூரம்; கண்ணீர்விட்டு அழுத அன்பில் மகேஷ் - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
camera icon7
Joy Crizildaa
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
camera icon9
Hit Movies
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
camera icon5
Richest Actors
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர் கைது! ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதோ..

CWC 6 Foreigner Arrested : மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியில் சமீபகாலமாக நடக்கும் சில விஷயங்கள், பயங்கர சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது புதிதாக இன்னொரு சர்ச்சையும் இதிலிருந்து கிளம்பி இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

குக் வித் கோமாளி 6:

கொரோனா சமயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி, பெரிய ஹிட் அடித்தது. தொடர்ந்து இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது சீசனும் கவர்ந்தது. இதை தொடர்ந்து சமீபத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசன் நடந்து முடிந்தது. லக்ஷமி ராமகிருஷ்ணன், ஷபானா, அமரன் உமைர் உள்ளிட்ட பலர் நட்சத்திர போட்டியாளர்களாக இதில் கலந்து கொண்டனர்.

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசனின் இறுதிப்போட்டி, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில் ஃபைனலிஸ்ட் ஆக உமைர், ஷபானா, லக்ஷமி ராமகிருஷ்ணன், ராஜு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இதில், ராஜுதான் வின்னர் என்று அறிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

CWC-க்கு வந்தவர் கைது!

சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் ஒரு தகவல், குக் வித் கோமாளி ரசிகர்களை அதிர வைத்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த நபர்களுள் ஒருவர், இப்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாராம். இதனை, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியிலேயே ராஜு கூறியிருக்கிறார்.

Raju

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில், எப்போதும் புதுமையான விஷயங்களை வைத்து டாஸ்க் அமைக்கப்படுவதும், இடையூறுகள் இருப்பதும் அமைக்கப்படும். அது போன்ற ஒரு எபிசோடில், தமிழ் மொழி தெரியாதவர்களை அழைத்து, குக் ஆக இருப்பவர்களை கோமாளிகளிடம் இன்ஸ்டரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க வைத்து சமைக்க வைப்பர். அதில், சில வெளிநாட்டினரும் வந்திருந்தனர். அந்த எபிசோடிற்கு வந்திருந்த வெளிநாட்டுக்காரர் ஒருவரை, ராஜு வாய்க்கு வந்த படி கலாய்த்து விட்டார். இதனால், அவருக்கு இணையத்தில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது. “நீங்கள் ஒருவரை உருவ கேலி செய்கிறீர்கள்” என்று ரசிகர்கள் பலர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

ராஜு சொன்னது..!

ராஜு, இறுதி எபிசோடில் தான் அவரை உருவ கேலி செய்ததை குறித்து விளக்கம் அளித்திருந்தார். இது குறித்து பேசுகையில், “நான் ஒரு ஃபாரினரை கலாய்த்து விட்டேன் என்று என்னை நிறைய பேர் திட்டினர். அதனால், அவரை நேரில் சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமென நினைத்தேன். ஆனால், அவரை பார்க்கவே முடியவில்லை. காரணம், நான் அவரை கலாய்த்த வீடியோவும், எனக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வெளியான வீடியோக்களும் வைரலானது. இதையடுத்து அவரை ஜெயில்ல போட்டு இருக்காங்களாம். காரணம், அவர் வொர்க் பர்மிட் இல்லாமல் வேலை பார்த்துக்கொண்டு இருந்தாராம்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

தொடர் சர்ச்சையில் குக் வித் கோமாளி!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 5வது சீசனில் பிரியங்கா-மணிமேகலை இடையே எழுந்த பிரச்சனை பெரிதாக பார்க்கப்பட்டது. இதனால் நன்றாக நடந்த ஷோ கடைசியில் வன்ம ஷோவாக மாறியது. தொடர்ந்து, இந்த சீசனில் பல விஷயங்கள் அந்நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவர்களுக்கு நெருடலை கொடுத்தது. குறிப்பாக, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் விஷயம், புகழ் அடிக்கடி பெண்களை கட்டிப்பிடிப்பது குறித்து இணையத்தில் பலரும் பேசி வந்தனர்.

மேலும் படிக்க | சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 11 மற்றும் குக் வித் கோமாளி மெகா சங்கமம்

மேலும் படிக்க | குக் வித் கோமாளி டைட்டில் வின்னர் ராஜு! கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CWC 6cooku with comali 6Raju JeyamohanTV show

Trending News