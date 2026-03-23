“துரந்தர் 2 படத்தை பார்க்காதீங்க!” பிரபல நடிகை கொடுத்த ரிவ்யூ! ஆடிப்போன திரையுலகம்..

Ramya Negative Review Dhurandhar : கடந்த சில வாரங்களாகவே, எங்கு திரும்பினாலும் ‘துரந்தர்..துரந்தர்’ என மக்கள் ஒரே படத்தை பற்றி பேசி வருகின்றனர். காரணம், இந்த படத்தின் முதல் பாகம் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பினை பெற்றதோடு அதிக வசூலையும் பெற்றுள்ளது. பாலிவுட்டின் பிரபல இயக்குநர் ஆதித்யா தார், இந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். ரன்வீர் சிங், இதில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.
துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச்
துரந்தர் திரைப்படம், இடது சாரிகளால் அதிகம் கொண்டாடப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தில், சாரா அர்ஜுன் ரன்வீர் சிங்கிற்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரத்திற்கு திரையிடப்படும் இந்த படம், இவ்வளவு வரவேற்பை பெறுவதற்கு காரணம் படத்தில் இருக்கும் Detailing மற்றும் வேகமான திரைக்கதைத்தான் என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு எதிராகவும் பலர் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில்,சினிமாவில் முன்னர் ஆக்டிவாக இருந்து, இப்போது அரசியலில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒரு நடிகை பேசியிருக்கும் விஷயம்தான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரம்யாவின் ரிவ்யூ:
தமிழில் ‘பொல்லாதவன்’ ‘வாரணம் ஆயிரம்’ உள்ளிட்ட படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் ரம்யா. கன்னட மொழி நடிகையான இவர், ‘திவ்யா ஸ்பந்தனா’ என்கிற தனது பெயரை ரம்யா என்று மாற்றிக்கொண்டார். இவர்தான், தற்போது துரந்தர் திரைப்படத்தை பற்றி நெகடிவான விமர்சனத்தை கூறியிருக்கிறார். இவர் நடிகை மட்டும் கிடையாது, முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்.பியும் கூட. இவர், தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் துரந்தர் 2 திரைப்படம் குறித்த தனது விமர்சனத்தை முன் வைத்திருக்கிறார்.
“துரந்தர் 2 படத்தை இப்போதுதான் பார்த்தேன். அடடா..ஒரு நல்ல படத்தை எப்படி பொறுமையை சோதிக்கும் வகையில் உருவாக்குவது என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம். இது, முடிவில்லாத சேப்ர்களை கொண்ட மிகவும் சலிப்பூட்டும் ஒரு பாடத்தின் பாடப்புத்தகத்தைப் படிப்பது போன்றது. ஒரு கட்டத்தில், உங்கள் மூளை சோர்வடைந்து, உங்கள் கண்முன்னே அரங்கேறும் கொடூரத்தைக் கண்டு மிகுந்த விரக்தியில் சிரிக்கத் தொடங்கிவிடுவீர்கள்.
நீங்கள் உண்மையிலேயே இதைப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு நன்மை செய்துகொள்ளுங்கள், திரையரங்கில் உங்கள் நேரத்தையும் பணத்தையும் வீணாக்காதீர்கள். இதிலிருந்து தப்பிக்க, ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் தளத்தில் பார்ப்பதே சிறந்தது.
இயக்கம், வசனங்கள், படத்தொகுப்பு, பின்னணி இசை, நடிப்பு என அனைத்தும் தொடர்ச்சியாகத் தரம் குறைந்தவையாகவே இருந்தன. மார்ச் 19 வெளியீட்டுத் தேதி நெருங்குகிறது என்பதை யாரும் அவர்களிடம் சொல்லவில்லை என்பது போலவே உண்மையாகவே தோன்றுகிறது. அல்லது அதைவிட மோசமாக, அவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தும், "ஆம், கச்சிதமாக இருக்கிறது, அனுப்பிவிடுங்கள்" என்று சொல்லியிருப்பார்கள்.
Just watched Dhurandhar 2 and wow! what a masterclass in how to turn something promising into an endurance test.
It’s like reading a textbook of the most boring subject with never-ending chapters and at some point, your brain just gives up and starts laughing out of sheer despair…
— Ramya/Divya Spandana (@divyaspandana) March 20, 2026
துரந்தர் (பாகம் 1)-ஐ பார்த்த மக்கள் ஆரவாரம் செய்தார்கள், கைதட்டினார்கள், உற்சாகமாக இருந்தார்கள். அங்கே ஒரு ஆற்றல் இருந்தது. ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. இதில் - பார்வையாளர்களிடம் அது எதுவுமே இல்லை. திரையரங்கில் நிலவிய ஒட்டுமொத்த ஏமாற்றத்தை உணர முடிந்தது.
மேலும், ரன்வீர்தான் இந்தப் படத்தை தாங்கிப் பிடிக்கிறார் என்று சொல்பவர்களுக்கு - அவர் சரியாக எதைத் தாங்கிப் பிடிக்கிறார்? ஏனென்றால், எனக்கு அவருடைய முடி மட்டுமே தெரிந்தது. முதல் பாகத்தில், அவருடைய முடிக்கு ஒரு தனித்துவம், ஒரு ஈர்ப்பு, ஒரு குணாதிசயம் இருந்தது. இதில், அது சும்மா இருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் இடையூறாக. காட்சிகளைத் தடுக்கிறது. ஒருவேளை துணை நடிகருக்கான பரிந்துரைக்கு தகுதியானதாக இருக்கலாம்.
மேலும் அந்த வன்முறை!!! இது ஒரு திரைப்படமே அல்ல, இது அடிப்படையில், கையில் இருக்கும் எந்தவொரு பொருளையும் கொண்டு எவ்வளவு படைப்பாற்றலுடன் வன்முறையை வெளிப்படுத்தலாம் என்பதற்கான ஒரு காட்சி வழிகாட்டிப் புத்தகம் (அப்படி ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கவே கூடாது). ஊசியா? பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்பேனரா? பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கத்திகள், கூர்முனை பந்துகள், அரிவாள்கள், அறுக்கும் கருவிகள், சங்கிலிகள், துப்பாக்கிகள், குண்டுகள், பீரங்கிகள், ஷட்டர்கள் - நீங்கள் எதைச் சொன்னாலும், அதை அவர்கள் ஆயுதமாக்கியுள்ளனர்.
இயக்குநர் தனக்குத்தானே ஒரு தொடர்ச்சியான போட்டியில் இருப்பது போல் தெரிகிறது: “அடுத்த காட்சியை முந்தையதை விட எப்படி அதிக வன்முறையாக/நகைச்சுவையாக மாற்றுவது?” அது அதிர்ச்சியளிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, நகைச்சுவையாக மாறும் அளவிற்கு அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. இரண்டு கால்களையும் வெட்டி, உடற்பகுதியை மண்ணெண்ணெயில் ஊறவைத்தாலும், அந்த ஆள் ஒரு டெட் டாக் பேசுவது போல வசனங்களைப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான். மருத்துவ அறிவியல் வாழ்க. ஆஸ்கரை மறந்துவிடுங்கள், நோபல் பரிசு வரப்போகிறது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால்: துரந்தர் 2 ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். அதிகபட்சம் ஒரு தூக்கத்தை வரவழைக்கும் நகைச்சுவைப் படம். பாகம் 1 உங்களை உற்சாகப்படுத்தியிருந்தால், இது உங்களை ஏன் என்று கேள்வி கேட்க வைக்கும்.
ரன்வீர், நீங்கள் இதைவிடத் திறமையானவர். ஆதித்யா தார் - தேசப்பற்றும் பிரச்சாரமும் பழங்கதையாகிவிட்டது. அதிலிருந்து வெளியே வாருங்கள்” என்று அவர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
பிரபலங்கள் பாராட்டிய படம்..
துரந்தர் படத்தை பார்த்த பல பிரபலங்கள் இதற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். குறிப்பாக தெலுங்கு திரையுலகை சேர்ந்த அல்லு அர்ஜுன், ராம் சரண், ராஜமெளலி, ராம் கோபால் வர்மா உள்ளிட்ட பலர் ஆதித்யா தாரின் இயக்கத்தை பாராட்டியும், ரன்வீர் சிங்கின் நடிப்பை பாராட்டியும் பதிவிட்டிருந்தனர். ஆனால், ஒரு பாலிவுட் பிரபலம் கூட படம் எப்படியிருக்கிறது என்பதை பேசவே இல்லை. நடிகையும் ரன்வீர் சிங்கின் மனைவியுமான தீபிகா படுகாேனும் துரந்தர் படம் குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ