டீனேஜ் வயதில் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறக்கும் நடிகைகள்.. கோடிகளில் சம்பளம், சொத்து மதிப்பு, யார் தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகம் திறமைக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு அதிகம். அந்த வகையில் சமீப ஆண்டுகளில், பல இளம் நடிகைகள் சிறு வயதிலேயே வெற்றி பெற்று தற்போது பெரிய பெரிய நடிக்கர்களுடனும், இயக்குனர்களுடன் பணியாற்றி வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி இந்த நடிகைகள் தற்போது கோடிகளில் சம்பளத்தையும் பெற்று வருகின்றனர். பெரும் வெற்றிப் படங்கள், பெருகிவரும் ரசிகர் பட்டாளம் மற்றும் தங்கள் கலை மீதான அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம், இந்த நடிகைகள் மிக விரைவாக டாப் நடிகைகளாக முன்னேறியுள்ளனர், அதுடன் இவர்கள் கோலிவுட்டின் மிகவும் விரும்பப்படும் நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக மாறியுள்ளனர். அந்த வகையல் இந்திய நடிகைகள் சிலர் சிறு வயதிலேயே திரை பயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர். அப்படி தமிழில் சினிமாவில் தற்போது கொடிகட்டி பறக்கும் நடிகைகள் யார் என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
அனஸ்வர ராஜன்
மலையாளத்தில் வெளிவந்த உதாஹரணம் சுஜாதா படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமான அனஸ்வர ராஜன், தற்போது பல படங்களில் கமிட்டாகி முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார். இவர் திரிஷா நடிப்பில் வெளிவந்த ராங்கி படத்தின் மூலம் தமிழில் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்தார். தற்போது வித் லவ் மற்றும் 7ஜி ரெயின்போ காலனி 2 ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் தனது 15வது வயதில் திரைப்பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.
க்ரீத்தி ஷெட்டி
தெலுங்கில் வெளிவந்த உப்பெனா படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமான நடிகை க்ரீத்தி ஷெட்டி, தனது 17வது வயதில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். தெலுங்கில் மட்டுமல்லாமல் இவர் தமிழ், மலையாளம் மொழிகளில் நடித்து வருகிறார். தற்போது இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வா வாத்தியார் படம் வெளியானது, கூடிய விலையில், விக்னேஷ் சிவன் இயகத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோதியாக love insurance kompany (lik) நடித்துள்ளார். இந்த படம் இந்த ஆண்டு திரைக்கு வரவிருக்கிறது.
ஸ்ரீலீலா
தென்னிந்தியாவின் சார்மிங்க நடிகையான ஸ்ரீலீலா, சமீபத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். முன்னதாக கிஸ் என்கிற கன்னட படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக 18 வயதில் என்ட்ரி கொடுத்தார்.
கௌரி கிஷன்
தன்னுடைய 18 வயதில் 96 படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார் கௌரி கிஷன். தனது முதல் படத்திலேயே மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியை பெற்ற இவயர், தற்போது பல முன்னணி நடிகர்களுடன், இயக்குனர்களுடனும் பணியாற்றி வருகிறார். குறிப்பாக தன்னிடம் வருகிற கதைகளை எல்லாம் தேர்வு செய்யாமல், தன்னை கன்வின்ஸ் செய்யும் கதைகளில் மட்டும் நடித்து வருகிறார்.
மமிதா பைஜு
2017 ஆம் ஆண்டு சர்வோபாரி பாலக்கரன் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார் மமிதா பைஜு. அப்போது அவருக்கு வயது 16. ஆபரேஷன் ஜாவா (2021), கோ கோ (2021), சூப்பர் சரண்யா (2022) மற்றும் பிரேமலு (2024) ஆகிய படங்களில் நடித்ததற்காக அவர் அறியப்படுகிறார். இதில் பிரேமலு படம் அதிக வசூல் செய்த மலையாளத் திரைப்படங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்தது. ட்யூட் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான இவயர் தற்போது தமிழ் சினிமாவின் மோஸ்ட் ஃபேவரைட் ஹீரோயினாக உள்ளார். தற்போது விஜய், பூஜா ஹெக்டே நடிப்பில் எச்.வினோத் இயக்கும் ஜனநாயகன் படத்தில் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் மமிதா. அடுத்ததாக தமிழில் சூர்யா ஜோடியாக Suriya46 படத்திலும் இணைகிறார் மமிதா.
